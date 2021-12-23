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От Подмосковья до Иркутска: самые интересные этнопарки страны

От Подмосковья до Иркутска: самые интересные этнопарки страны - РИА Новости, 23.12.2021

От Подмосковья до Иркутска: самые интересные этнопарки страны

Эксперты составили рейтинг из пяти самых интересных этнодеревень, в которых можно познакомиться с языками, верованиями, обычаями и кухней коренных народов... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T06:00

2021-12-23T06:00

2021-12-23T06:00

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг из пяти самых интересных этнодеревень, в которых можно познакомиться с языками, верованиями, обычаями и кухней коренных народов России, сообщает BlaBlaCar.Московская областьЭтнопарк "Кочевник" знакомит с бытом, культурой и аутентичными жилищами разных народов. Гости могут посетить монгольские и тюркские юрты (в том числе и самую большую в России), чукотскую ярангу, ненецкие чумы.В этой этнодеревне можно зайти на двор с верблюдами и монгольскими яками, а также побывать на концерте коллектива, исполняющего песни и танцы кочевых племен. Круглый год тут проходят творческие мастер-классы, а зимой этнопарк предлагает прокатиться на собачьих и оленьих упряжках.Нижегородская областьПосетители описывают музей архитектуры и быта народов Поволжья "Щелоковский хутор" как атмосферное и загадочное место. Этнопарк представляет собой настоящую деревенскую улицу – туристы прогуливаются среди крестьянских изб, хозяйственных построек и церквей староверов. Парк окружают густой лес и живописный каскад прудов.Но "Щелоковский хутор" – не единственный этнический проект области. В городе Лукоянов находится уникальный парк эрзянской культуры. На территории расположены деревянные идолы, изображающие богов эрзян – этноса мордвы, сложившегося в середине первого тысячелетия нашей эры. Экспозиция местного музея содержит несколько сотен аутентичных предметов культуры и быта этого древнего народа.Кемеровская областьВ Кемеровской области на реке Томи находится историко-культурный и природный музей-заповедник "Томская Писаница". На территории этнопарка — более 300 наскальных рисунков (писаниц), некоторые из которых были нанесены на камень в четвертом тысячелетии до нашей эры.В этом крупнейшем за Уралом музее-заповеднике работают восемь постоянных экспозиций, храм-часовня и мини-зоопарк. Тут регулярно проводятся фольклорные и этнографические праздники древних славян и народов Сибири, например, Рождество и Чыл-Пажи – встреча Нового года по Саяно-Алтайскому календарю. Музей имеет статус официального представительства резиденции Российского Деда Мороза в Кузбассе.Пермский крайВ крае находится первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом "Хохловка". На живописном берегу реки стоят лучшие образцы архитектуры народов Прикамья – 23 уникальных памятника деревянного зодчества. Кроме того, на территории расположено множество интересных достопримечательностей, например, соляной комплекс, посетители которого узнают все про процесс добычи, хранения и транспортировки соли по реке.В этнодеревне часто проводятся фестивали, а под Новый год музей предлагает праздничные программы, тематические экскурсионные квесты и мастер-классы. Туристы отмечают, что этот этнопарк отлично подходит для посещения с детьми.Иркутская областьВ архитектурно-этнографическом музее "Тальцы" собраны уникальные памятники культуры местных народов: славян, бурят, эвенков и тофалар. Этнопарк разделен на четыре сектора, посетив которые можно познакомиться с верованиями и особенностями жизни народов региона. В новогодние каникулы этнопарк предлагает посетителям зимние развлечения: ледяные горки, елку, а также катание на лошадях и собачьих упряжках. Есть и работающий на территории музея трактир с вкусными пирогами и блинами.

https://ria.ru/20210313/sekrety-1600993367.html

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