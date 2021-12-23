От Подмосковья до Иркутска: самые интересные этнопарки страны
Эксперты рассказали, где провести зимние праздники, погрузившись в культуру народов России
© РИА Новости / Олег ЗолотоСувенирные куклы на Масленицу в музее архитектуры и быта народов нижегородского Поволжья на Щелковском хуторе
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг из пяти самых интересных этнодеревень, в которых можно познакомиться с языками, верованиями, обычаями и кухней коренных народов России, сообщает BlaBlaCar.
Московская область
Этнопарк "Кочевник" знакомит с бытом, культурой и аутентичными жилищами разных народов. Гости могут посетить монгольские и тюркские юрты (в том числе и самую большую в России), чукотскую ярангу, ненецкие чумы.
В этой этнодеревне можно зайти на двор с верблюдами и монгольскими яками, а также побывать на концерте коллектива, исполняющего песни и танцы кочевых племен.
Круглый год тут проходят творческие мастер-классы, а зимой этнопарк предлагает прокатиться на собачьих и оленьих упряжках.
Нижегородская область
Посетители описывают музей архитектуры и быта народов Поволжья "Щелоковский хутор" как атмосферное и загадочное место. Этнопарк представляет собой настоящую деревенскую улицу – туристы прогуливаются среди крестьянских изб, хозяйственных построек и церквей староверов. Парк окружают густой лес и живописный каскад прудов.
© РИА Новости / Олег Золото
Участники хоровода во время праздничных гуляний в музее архитектуры и быта народов нижегородского Поволжья на Щелковском хуторе
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Участники хоровода во время праздничных гуляний в музее архитектуры и быта народов нижегородского Поволжья на Щелковском хуторе
© РИА Новости / Олег ЗолотоДети едят блины во время праздничных гуляний на Масленицу в музее архитектуры и быта народов нижегородского Поволжья на Щелковском хуторе
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Дети едят блины во время праздничных гуляний на Масленицу в музее архитектуры и быта народов нижегородского Поволжья на Щелковском хуторе
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Участники хоровода во время праздничных гуляний в музее архитектуры и быта народов нижегородского Поволжья на Щелковском хуторе
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Дети едят блины во время праздничных гуляний на Масленицу в музее архитектуры и быта народов нижегородского Поволжья на Щелковском хуторе
Но "Щелоковский хутор" – не единственный этнический проект области. В городе Лукоянов находится уникальный парк эрзянской культуры. На территории расположены деревянные идолы, изображающие богов эрзян – этноса мордвы, сложившегося в середине первого тысячелетия нашей эры. Экспозиция местного музея содержит несколько сотен аутентичных предметов культуры и быта этого древнего народа.
Кемеровская область
В Кемеровской области на реке Томи находится историко-культурный и природный музей-заповедник "Томская Писаница". На территории этнопарка — более 300 наскальных рисунков (писаниц), некоторые из которых были нанесены на камень в четвертом тысячелетии до нашей эры.
© Фото : Кузбасский музей-заповедник "Томская Писаница" Музей-заповедник "Томская Писаница" в Кемеровской области
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Музей-заповедник "Томская Писаница" в Кемеровской области
© Фото : Кузбасский музей-заповедник "Томская Писаница" Музей-заповедник "Томская Писаница" в Кемеровской области
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Музей-заповедник "Томская Писаница" в Кемеровской области
© Фото : Кузбасский музей-заповедник "Томская Писаница" Музей-заповедник "Томская Писаница" в Кемеровской области
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Музей-заповедник "Томская Писаница" в Кемеровской области
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Музей-заповедник "Томская Писаница" в Кемеровской области
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Музей-заповедник "Томская Писаница" в Кемеровской области
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Музей-заповедник "Томская Писаница" в Кемеровской области
В этом крупнейшем за Уралом музее-заповеднике работают восемь постоянных экспозиций, храм-часовня и мини-зоопарк. Тут регулярно проводятся фольклорные и этнографические праздники древних славян и народов Сибири, например, Рождество и Чыл-Пажи – встреча Нового года по Саяно-Алтайскому календарю. Музей имеет статус официального представительства резиденции Российского Деда Мороза в Кузбассе.
Пермский край
В крае находится первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом "Хохловка".
© Фото : архитектурно-этнографический музей ХохловкаАрхитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
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Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
© Фото : архитектурно-этнографический музей ХохловкаАрхитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
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Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
© Фото : архитектурно-этнографический музей ХохловкаАрхитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
3 из 5
Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
© Фото : архитектурно-этнографический музей ХохловкаАрхитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
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Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
© Фото : архитектурно-этнографический музей ХохловкаАрхитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
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Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
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Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
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Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
3 из 5
Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
4 из 5
Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
5 из 5
Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
На живописном берегу реки стоят лучшие образцы архитектуры народов Прикамья – 23 уникальных памятника деревянного зодчества. Кроме того, на территории расположено множество интересных достопримечательностей, например, соляной комплекс, посетители которого узнают все про процесс добычи, хранения и транспортировки соли по реке.
В этнодеревне часто проводятся фестивали, а под Новый год музей предлагает праздничные программы, тематические экскурсионные квесты и мастер-классы. Туристы отмечают, что этот этнопарк отлично подходит для посещения с детьми.
29 ноября, 08:00ТуризмМедведи и цивилизация. Главные достопримечательности Перми
Иркутская область
В архитектурно-этнографическом музее "Тальцы" собраны уникальные памятники культуры местных народов: славян, бурят, эвенков и тофалар. Этнопарк разделен на четыре сектора, посетив которые можно познакомиться с верованиями и особенностями жизни народов региона.
В новогодние каникулы этнопарк предлагает посетителям зимние развлечения: ледяные горки, елку, а также катание на лошадях и собачьих упряжках. Есть и работающий на территории музея трактир с вкусными пирогами и блинами.
14 декабря, 08:00Туризм"Не передать словами": за что туристы любят зимний Байкал