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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211223/etnoparki-1764745206.html
От Подмосковья до Иркутска: самые интересные этнопарки страны
От Подмосковья до Иркутска: самые интересные этнопарки страны - РИА Новости, 23.12.2021
От Подмосковья до Иркутска: самые интересные этнопарки страны
Эксперты составили рейтинг из пяти самых интересных этнодеревень, в которых можно познакомиться с языками, верованиями, обычаями и кухней коренных народов... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T06:00
2021-12-23T06:00
туризм
пермский край
кемеровская область
нижегородская область
иркутская область
московская область (подмосковье)
дед мороз
новости - туризм
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг из пяти самых интересных этнодеревень, в которых можно познакомиться с языками, верованиями, обычаями и кухней коренных народов России, сообщает BlaBlaCar.Московская областьЭтнопарк "Кочевник" знакомит с бытом, культурой и аутентичными жилищами разных народов. Гости могут посетить монгольские и тюркские юрты (в том числе и самую большую в России), чукотскую ярангу, ненецкие чумы.В этой этнодеревне можно зайти на двор с верблюдами и монгольскими яками, а также побывать на концерте коллектива, исполняющего песни и танцы кочевых племен. Круглый год тут проходят творческие мастер-классы, а зимой этнопарк предлагает прокатиться на собачьих и оленьих упряжках.Нижегородская областьПосетители описывают музей архитектуры и быта народов Поволжья "Щелоковский хутор" как атмосферное и загадочное место. Этнопарк представляет собой настоящую деревенскую улицу – туристы прогуливаются среди крестьянских изб, хозяйственных построек и церквей староверов. Парк окружают густой лес и живописный каскад прудов.Но "Щелоковский хутор" – не единственный этнический проект области. В городе Лукоянов находится уникальный парк эрзянской культуры. На территории расположены деревянные идолы, изображающие богов эрзян – этноса мордвы, сложившегося в середине первого тысячелетия нашей эры. Экспозиция местного музея содержит несколько сотен аутентичных предметов культуры и быта этого древнего народа.Кемеровская областьВ Кемеровской области на реке Томи находится историко-культурный и природный музей-заповедник "Томская Писаница". На территории этнопарка — более 300 наскальных рисунков (писаниц), некоторые из которых были нанесены на камень в четвертом тысячелетии до нашей эры.В этом крупнейшем за Уралом музее-заповеднике работают восемь постоянных экспозиций, храм-часовня и мини-зоопарк. Тут регулярно проводятся фольклорные и этнографические праздники древних славян и народов Сибири, например, Рождество и Чыл-Пажи – встреча Нового года по Саяно-Алтайскому календарю. Музей имеет статус официального представительства резиденции Российского Деда Мороза в Кузбассе.Пермский крайВ крае находится первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом "Хохловка". На живописном берегу реки стоят лучшие образцы архитектуры народов Прикамья – 23 уникальных памятника деревянного зодчества. Кроме того, на территории расположено множество интересных достопримечательностей, например, соляной комплекс, посетители которого узнают все про процесс добычи, хранения и транспортировки соли по реке.В этнодеревне часто проводятся фестивали, а под Новый год музей предлагает праздничные программы, тематические экскурсионные квесты и мастер-классы. Туристы отмечают, что этот этнопарк отлично подходит для посещения с детьми.Иркутская областьВ архитектурно-этнографическом музее "Тальцы" собраны уникальные памятники культуры местных народов: славян, бурят, эвенков и тофалар. Этнопарк разделен на четыре сектора, посетив которые можно познакомиться с верованиями и особенностями жизни народов региона. В новогодние каникулы этнопарк предлагает посетителям зимние развлечения: ледяные горки, елку, а также катание на лошадях и собачьих упряжках. Есть и работающий на территории музея трактир с вкусными пирогами и блинами.
https://ria.ru/20210313/sekrety-1600993367.html
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пермский край, кемеровская область, нижегородская область, иркутская область, московская область (подмосковье), дед мороз, новости - туризм, туристы, поволжье, туризм, blablacar, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь, впечатления - туризм
06:00 23.12.2021
 
От Подмосковья до Иркутска: самые интересные этнопарки страны

Эксперты рассказали, где провести зимние праздники, погрузившись в культуру народов России

© РИА Новости / Олег ЗолотоСувенирные куклы на Масленицу в музее архитектуры и быта народов нижегородского Поволжья на Щелковском хуторе
Сувенирные куклы на Масленицу в музее архитектуры и быта народов нижегородского Поволжья на Щелковском хуторе - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Олег Золото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг из пяти самых интересных этнодеревень, в которых можно познакомиться с языками, верованиями, обычаями и кухней коренных народов России, сообщает BlaBlaCar.

Московская область

Этнопарк "Кочевник" знакомит с бытом, культурой и аутентичными жилищами разных народов. Гости могут посетить монгольские и тюркские юрты (в том числе и самую большую в России), чукотскую ярангу, ненецкие чумы.
В этой этнодеревне можно зайти на двор с верблюдами и монгольскими яками, а также побывать на концерте коллектива, исполняющего песни и танцы кочевых племен.
© Фото : @instagram/ethnopark_kochevnikПарк Кочевник в Московской области
Парк Кочевник в Московской области
1 из 5
Парк Кочевник в Московской области
© Фото : @instagram/ethnopark_kochevnik
© Фото : @instagram/ethnopark_kochevnikПарк Кочевник в Московской области
Парк Кочевник в Московской области
2 из 5
Парк Кочевник в Московской области
© Фото : @instagram/ethnopark_kochevnik
© Фото : @instagram/ethnopark_kochevnikПарк Кочевник в Московской области
Парк Кочевник в Московской области
3 из 5
Парк Кочевник в Московской области
© Фото : @instagram/ethnopark_kochevnik
© Фото : @instagram/ethnopark_kochevnikПарк Кочевник в Московской области
Парк Кочевник в Московской области
4 из 5
Парк Кочевник в Московской области
© Фото : @instagram/ethnopark_kochevnik
© Фото : @instagram/ethnopark_kochevnikПарк Кочевник в Московской области
Парк Кочевник в Московской области
5 из 5
Парк Кочевник в Московской области
© Фото : @instagram/ethnopark_kochevnik
1 из 5
Парк Кочевник в Московской области
© Фото : @instagram/ethnopark_kochevnik
2 из 5
Парк Кочевник в Московской области
© Фото : @instagram/ethnopark_kochevnik
3 из 5
Парк Кочевник в Московской области
© Фото : @instagram/ethnopark_kochevnik
4 из 5
Парк Кочевник в Московской области
© Фото : @instagram/ethnopark_kochevnik
5 из 5
Парк Кочевник в Московской области
© Фото : @instagram/ethnopark_kochevnik
Круглый год тут проходят творческие мастер-классы, а зимой этнопарк предлагает прокатиться на собачьих и оленьих упряжках.

Нижегородская область

Посетители описывают музей архитектуры и быта народов Поволжья "Щелоковский хутор" как атмосферное и загадочное место. Этнопарк представляет собой настоящую деревенскую улицу – туристы прогуливаются среди крестьянских изб, хозяйственных построек и церквей староверов. Парк окружают густой лес и живописный каскад прудов.
© РИА Новости / Олег Золото

Участники хоровода во время праздничных гуляний в музее архитектуры и быта народов нижегородского Поволжья на Щелковском хуторе

Участники хоровода во время праздничных гуляний на Масленицу в музее архитектуры и быта народов нижегородского Поволжья на Щелковском хуторе
1 из 2

Участники хоровода во время праздничных гуляний в музее архитектуры и быта народов нижегородского Поволжья на Щелковском хуторе

© РИА Новости / Олег Золото
© РИА Новости / Олег ЗолотоДети едят блины во время праздничных гуляний на Масленицу в музее архитектуры и быта народов нижегородского Поволжья на Щелковском хуторе
Дети едят блины во время праздничных гуляний на Масленицу в музее архитектуры и быта народов нижегородского Поволжья на Щелковском хуторе
2 из 2
Дети едят блины во время праздничных гуляний на Масленицу в музее архитектуры и быта народов нижегородского Поволжья на Щелковском хуторе
© РИА Новости / Олег Золото
1 из 2

Участники хоровода во время праздничных гуляний в музее архитектуры и быта народов нижегородского Поволжья на Щелковском хуторе

© РИА Новости / Олег Золото
2 из 2
Дети едят блины во время праздничных гуляний на Масленицу в музее архитектуры и быта народов нижегородского Поволжья на Щелковском хуторе
© РИА Новости / Олег Золото
Но "Щелоковский хутор" – не единственный этнический проект области. В городе Лукоянов находится уникальный парк эрзянской культуры. На территории расположены деревянные идолы, изображающие богов эрзян – этноса мордвы, сложившегося в середине первого тысячелетия нашей эры. Экспозиция местного музея содержит несколько сотен аутентичных предметов культуры и быта этого древнего народа.
Участницы группы Oyme в традиционных костюмах - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
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Кемеровская область

В Кемеровской области на реке Томи находится историко-культурный и природный музей-заповедник "Томская Писаница". На территории этнопарка — более 300 наскальных рисунков (писаниц), некоторые из которых были нанесены на камень в четвертом тысячелетии до нашей эры.
© Фото : Кузбасский музей-заповедник "Томская Писаница" Музей-заповедник "Томская Писаница" в Кемеровской области
Музей-заповедник Томская Писаница в Кемеровской области
1 из 3
Музей-заповедник "Томская Писаница" в Кемеровской области
© Фото : Кузбасский музей-заповедник "Томская Писаница"
© Фото : Кузбасский музей-заповедник "Томская Писаница" Музей-заповедник "Томская Писаница" в Кемеровской области
Музей-заповедник Томская Писаница в Кемеровской области
2 из 3
Музей-заповедник "Томская Писаница" в Кемеровской области
© Фото : Кузбасский музей-заповедник "Томская Писаница"
© Фото : Кузбасский музей-заповедник "Томская Писаница" Музей-заповедник "Томская Писаница" в Кемеровской области
Музей-заповедник Томская Писаница в Кемеровской области
3 из 3
Музей-заповедник "Томская Писаница" в Кемеровской области
© Фото : Кузбасский музей-заповедник "Томская Писаница"
1 из 3
Музей-заповедник "Томская Писаница" в Кемеровской области
© Фото : Кузбасский музей-заповедник "Томская Писаница"
2 из 3
Музей-заповедник "Томская Писаница" в Кемеровской области
© Фото : Кузбасский музей-заповедник "Томская Писаница"
3 из 3
Музей-заповедник "Томская Писаница" в Кемеровской области
© Фото : Кузбасский музей-заповедник "Томская Писаница"
В этом крупнейшем за Уралом музее-заповеднике работают восемь постоянных экспозиций, храм-часовня и мини-зоопарк. Тут регулярно проводятся фольклорные и этнографические праздники древних славян и народов Сибири, например, Рождество и Чыл-Пажи – встреча Нового года по Саяно-Алтайскому календарю. Музей имеет статус официального представительства резиденции Российского Деда Мороза в Кузбассе.

Пермский край

В крае находится первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом "Хохловка".
© Фото : архитектурно-этнографический музей ХохловкаАрхитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
Архитектурно-этнографический музей Хохловка в Пермском крае
1 из 5
Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
© Фото : архитектурно-этнографический музей Хохловка
© Фото : архитектурно-этнографический музей ХохловкаАрхитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
Архитектурно-этнографический музей Хохловка в Пермском крае
2 из 5
Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
© Фото : архитектурно-этнографический музей Хохловка
© Фото : архитектурно-этнографический музей ХохловкаАрхитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
Архитектурно-этнографический музей Хохловка в Пермском крае
3 из 5
Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
© Фото : архитектурно-этнографический музей Хохловка
© Фото : архитектурно-этнографический музей ХохловкаАрхитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
Архитектурно-этнографический музей Хохловка в Пермском крае
4 из 5
Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
© Фото : архитектурно-этнографический музей Хохловка
© Фото : архитектурно-этнографический музей ХохловкаАрхитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
Архитектурно-этнографический музей Хохловка в Пермском крае
5 из 5
Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
© Фото : архитектурно-этнографический музей Хохловка
1 из 5
Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
© Фото : архитектурно-этнографический музей Хохловка
2 из 5
Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
© Фото : архитектурно-этнографический музей Хохловка
3 из 5
Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
© Фото : архитектурно-этнографический музей Хохловка
4 из 5
Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
© Фото : архитектурно-этнографический музей Хохловка
5 из 5
Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" в Пермском крае
© Фото : архитектурно-этнографический музей Хохловка
На живописном берегу реки стоят лучшие образцы архитектуры народов Прикамья – 23 уникальных памятника деревянного зодчества. Кроме того, на территории расположено множество интересных достопримечательностей, например, соляной комплекс, посетители которого узнают все про процесс добычи, хранения и транспортировки соли по реке.
В этнодеревне часто проводятся фестивали, а под Новый год музей предлагает праздничные программы, тематические экскурсионные квесты и мастер-классы. Туристы отмечают, что этот этнопарк отлично подходит для посещения с детьми.
Ледовые скульптуры в Перми - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
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Иркутская область

В архитектурно-этнографическом музее "Тальцы" собраны уникальные памятники культуры местных народов: славян, бурят, эвенков и тофалар. Этнопарк разделен на четыре сектора, посетив которые можно познакомиться с верованиями и особенностями жизни народов региона.
© Фото : @instagram/museum_talciМузей "Тальцы" в Иркутской области
Музей Тальцы в Иркутской области
1 из 7
Музей "Тальцы" в Иркутской области
© Фото : @instagram/museum_talci
© Фото : @instagram/museum_talciМузей "Тальцы" в Иркутской области
Музей Тальцы в Иркутской области
2 из 7
Музей "Тальцы" в Иркутской области
© Фото : @instagram/museum_talci
© Фото : @instagram/museum_talciМузей "Тальцы" в Иркутской области
Музей Тальцы в Иркутской области
3 из 7
Музей "Тальцы" в Иркутской области
© Фото : @instagram/museum_talci
© Фото : @instagram/museum_talciМузей "Тальцы" в Иркутской области
Музей Тальцы в Иркутской области
4 из 7
Музей "Тальцы" в Иркутской области
© Фото : @instagram/museum_talci
© Фото : @instagram/museum_talciМузей "Тальцы" в Иркутской области
Музей Тальцы в Иркутской области
5 из 7
Музей "Тальцы" в Иркутской области
© Фото : @instagram/museum_talci
© Фото : @instagram/museum_talciМузей "Тальцы" в Иркутской области
Музей Тальцы в Иркутской области
6 из 7
Музей "Тальцы" в Иркутской области
© Фото : @instagram/museum_talci
© Фото : @instagram/museum_talciМузей "Тальцы" в Иркутской области
Музей Тальцы в Иркутской области
7 из 7
Музей "Тальцы" в Иркутской области
© Фото : @instagram/museum_talci
1 из 7
Музей "Тальцы" в Иркутской области
© Фото : @instagram/museum_talci
2 из 7
Музей "Тальцы" в Иркутской области
© Фото : @instagram/museum_talci
3 из 7
Музей "Тальцы" в Иркутской области
© Фото : @instagram/museum_talci
4 из 7
Музей "Тальцы" в Иркутской области
© Фото : @instagram/museum_talci
5 из 7
Музей "Тальцы" в Иркутской области
© Фото : @instagram/museum_talci
6 из 7
Музей "Тальцы" в Иркутской области
© Фото : @instagram/museum_talci
7 из 7
Музей "Тальцы" в Иркутской области
© Фото : @instagram/museum_talci
В новогодние каникулы этнопарк предлагает посетителям зимние развлечения: ледяные горки, елку, а также катание на лошадях и собачьих упряжках. Есть и работающий на территории музея трактир с вкусными пирогами и блинами.
Зимний отдых на Байкале - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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