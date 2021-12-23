https://ria.ru/20211223/espch-1765039172.html
Россия исполняет около 95% решений ЕСПЧ, заявили в МИД
Россия исполняет около 95% решений ЕСПЧ, заявили в МИД - РИА Новости, 23.12.2021
Россия исполняет около 95% решений ЕСПЧ, заявили в МИД
Россия исполняет порядка 95% решений Европейского суда по правам человека, несмотря на все противоречия, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T09:21
2021-12-23T09:21
2021-12-23T09:22
политика
европейский суд по правам человека (еспч)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
григорий лукьянцев
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия исполняет порядка 95% решений Европейского суда по правам человека, несмотря на все противоречия, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев."У нас с ЕСПЧ известные есть противоречия и проблемы, но в принципе, если посмотреть в целом на статистику, то больше 90% решений ЕСПЧ, даже порядка 95%, мы исполняем: выплачиваем компенсации, принимаем меры по изменению законодательства, практики", - сказал он.При этом дипломат отметил, что есть группа резонансных дел, по которым у России и ЕСПЧ возникают противоречия, потому что часть каких-то решений вступает в противоречие с положениями Конституции РФ.
https://ria.ru/20211216/espch-1764030795.html
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политика, европейский суд по правам человека (еспч), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), григорий лукьянцев, россия
09:21 23.12.2021 (обновлено: 09:22 23.12.2021)
Россия исполняет около 95% решений ЕСПЧ, заявили в МИД
Замдиректора департамента МИД Лукьянцев: Россия исполняет около 95 процентов решений ЕСПЧ