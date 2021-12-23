https://ria.ru/20211223/espch-1765038899.html

В МИД прокомментировали решение ЕСПЧ о выплатах жертвам домашнего насилия

В МИД прокомментировали решение ЕСПЧ о выплатах жертвам домашнего насилия - РИА Новости, 23.12.2021

В МИД прокомментировали решение ЕСПЧ о выплатах жертвам домашнего насилия

Российское законодательство в области домашнего насилия может измениться после решения ЕСПЧ, обязывающего РФ выплатить жертве домашнего насилия Маргарите... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T09:15

2021-12-23T09:15

2021-12-23T10:27

общество

россия

дмитрий песков

европейский суд по правам человека (еспч)

григорий лукьянцев

дмитрий грачев

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российское законодательство в области домашнего насилия может измениться после решения ЕСПЧ, обязывающего РФ выплатить жертве домашнего насилия Маргарите Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук, 370 тысяч евро, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев."Вполне может быть, потому что какие-то законодательные инициативы на этот счет и законопроекты рассматриваются. Сложно прогнозировать, потому что вопрос очень деликатный и непростой, существует много разных позиций, в том числе связанных с историческими, религиозными подходами. Вопрос в том, как их примирить и отразить это в положениях нашего законодательства", - сказал дипломат.Ранее Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить жертве домашнего насилия Маргарите Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук, 370 тысяч евро за медицинские услуги и расходы из-за потери дохода, а также в качестве компенсации морального вреда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение ЕСПЧ, заявив, что в России достаточно инструментария для борьбы с домашним насилием.В ноябре 2017 года Дмитрий Грачев в приступе ревности к своей жене Маргарите увез ее в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил ей кисти рук топором, ударив не менее десяти раз. В конце 2019 года суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить потерпевшей компенсацию в размере 2 миллионов 35 тысяч рублей за причиненный моральный вред. Прокуратура просила для обвиняемого 17 лет лишения свободы, Грачева требовала компенсации в 8,2 миллиона рублей, с решением суда она не согласилась.ЕСПЧ счел, что российское государство не предприняло должных мер, чтобы обезопасить Грачеву от жестокого обращения. Вмешательство правоохранителей для предотвращения подобных инцидентов суд назвал несвоевременным, а само поведение полицейских пассивным из-за "структурной предвзятости". Российская сторона в ходе процесса по этому и подобным делам утверждала, что они не касаются исполнения государственными органами своих обязанностей, а утверждения истцов о действиях частных лиц, жертвами которых они стали, выходят за рамки рассматриваемых вопросов.После трагедии на правой руке у Маргариты был установлен бионический протез. Она снова вышла замуж, у нее родился третий ребенок.

https://ria.ru/20211223/espch-1765039172.html

https://ria.ru/20211222/espch-1764889510.html

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общество, россия, дмитрий песков, европейский суд по правам человека (еспч), григорий лукьянцев, дмитрий грачев