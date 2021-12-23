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В МИД прокомментировали решение ЕСПЧ о выплатах жертвам домашнего насилия
В МИД прокомментировали решение ЕСПЧ о выплатах жертвам домашнего насилия - РИА Новости, 23.12.2021
В МИД прокомментировали решение ЕСПЧ о выплатах жертвам домашнего насилия
Российское законодательство в области домашнего насилия может измениться после решения ЕСПЧ, обязывающего РФ выплатить жертве домашнего насилия Маргарите... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T09:15
2021-12-23T10:27
общество
россия
дмитрий песков
европейский суд по правам человека (еспч)
григорий лукьянцев
дмитрий грачев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российское законодательство в области домашнего насилия может измениться после решения ЕСПЧ, обязывающего РФ выплатить жертве домашнего насилия Маргарите Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук, 370 тысяч евро, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев."Вполне может быть, потому что какие-то законодательные инициативы на этот счет и законопроекты рассматриваются. Сложно прогнозировать, потому что вопрос очень деликатный и непростой, существует много разных позиций, в том числе связанных с историческими, религиозными подходами. Вопрос в том, как их примирить и отразить это в положениях нашего законодательства", - сказал дипломат.Ранее Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить жертве домашнего насилия Маргарите Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук, 370 тысяч евро за медицинские услуги и расходы из-за потери дохода, а также в качестве компенсации морального вреда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение ЕСПЧ, заявив, что в России достаточно инструментария для борьбы с домашним насилием.В ноябре 2017 года Дмитрий Грачев в приступе ревности к своей жене Маргарите увез ее в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил ей кисти рук топором, ударив не менее десяти раз. В конце 2019 года суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить потерпевшей компенсацию в размере 2 миллионов 35 тысяч рублей за причиненный моральный вред. Прокуратура просила для обвиняемого 17 лет лишения свободы, Грачева требовала компенсации в 8,2 миллиона рублей, с решением суда она не согласилась.ЕСПЧ счел, что российское государство не предприняло должных мер, чтобы обезопасить Грачеву от жестокого обращения. Вмешательство правоохранителей для предотвращения подобных инцидентов суд назвал несвоевременным, а само поведение полицейских пассивным из-за "структурной предвзятости". Российская сторона в ходе процесса по этому и подобным делам утверждала, что они не касаются исполнения государственными органами своих обязанностей, а утверждения истцов о действиях частных лиц, жертвами которых они стали, выходят за рамки рассматриваемых вопросов.После трагедии на правой руке у Маргариты был установлен бионический протез. Она снова вышла замуж, у нее родился третий ребенок.
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общество, россия, дмитрий песков, европейский суд по правам человека (еспч), григорий лукьянцев, дмитрий грачев
09:15 23.12.2021 (обновлено: 10:27 23.12.2021)
 
В МИД прокомментировали решение ЕСПЧ о выплатах жертвам домашнего насилия

Дипломат Лукьянцев заявил, что законы о домашнем насилии могут изменить после решения ЕСПЧ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российское законодательство в области домашнего насилия может измениться после решения ЕСПЧ, обязывающего РФ выплатить жертве домашнего насилия Маргарите Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук, 370 тысяч евро, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
"Вполне может быть, потому что какие-то законодательные инициативы на этот счет и законопроекты рассматриваются. Сложно прогнозировать, потому что вопрос очень деликатный и непростой, существует много разных позиций, в том числе связанных с историческими, религиозными подходами. Вопрос в том, как их примирить и отразить это в положениях нашего законодательства", - сказал дипломат.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
09:21
Россия исполняет около 95% решений ЕСПЧ, заявили в МИД
Ранее Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить жертве домашнего насилия Маргарите Грачевой, которой бывший муж отрубил кисти рук, 370 тысяч евро за медицинские услуги и расходы из-за потери дохода, а также в качестве компенсации морального вреда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение ЕСПЧ, заявив, что в России достаточно инструментария для борьбы с домашним насилием.
В ноябре 2017 года Дмитрий Грачев в приступе ревности к своей жене Маргарите увез ее в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил ей кисти рук топором, ударив не менее десяти раз. В конце 2019 года суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить потерпевшей компенсацию в размере 2 миллионов 35 тысяч рублей за причиненный моральный вред. Прокуратура просила для обвиняемого 17 лет лишения свободы, Грачева требовала компенсации в 8,2 миллиона рублей, с решением суда она не согласилась.
ЕСПЧ счел, что российское государство не предприняло должных мер, чтобы обезопасить Грачеву от жестокого обращения. Вмешательство правоохранителей для предотвращения подобных инцидентов суд назвал несвоевременным, а само поведение полицейских пассивным из-за "структурной предвзятости". Российская сторона в ходе процесса по этому и подобным делам утверждала, что они не касаются исполнения государственными органами своих обязанностей, а утверждения истцов о действиях частных лиц, жертвами которых они стали, выходят за рамки рассматриваемых вопросов.
После трагедии на правой руке у Маргариты был установлен бионический протез. Она снова вышла замуж, у нее родился третий ребенок.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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