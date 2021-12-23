https://ria.ru/20211223/embargo-1765124344.html

Украина продлила эмбарго на ввоз некоторых товаров из России

Украина продлила эмбарго на ввоз некоторых товаров из России - РИА Новости, 23.12.2021

Украина продлила эмбарго на ввоз некоторых товаров из России

Кабинет министров Украины продлил эмбарго на ввоз в страну ряда российских товаров до 31 декабря 2022 года, соответствующее решение правительство приняло на... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:59

2021-12-23T14:59

2021-12-23T14:59

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КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Кабинет министров Украины продлил эмбарго на ввоз в страну ряда российских товаров до 31 декабря 2022 года, соответствующее решение правительство приняло на заседании в четверг."Запретить до 31 декабря 2022 года включительно ввоз на таможенную территорию Украины товаров, которые имеют происхождение РФ, согласно перечню", - говорится в документе.В пояснительной записке к документу отмечается, что он разработан с целью обеспечения национальной безопасности Украины в ответ на ввод Россией соответствующих торговых ограничений относительно Украины. Речь идет об указе президента РФ о продлении продэмбарго в отношении украинских товаров.Украина в 2015 году ввела продэмбарго в отношении российских товаров. Под продэмбарго попали водка, кондитерские изделия, мясо, шоколад и шоколадные конфеты, рыба, плавленые сыры, пиво, сигареты с фильтром. Кроме того, под запрет попадает оборудование для железных дорог и трамвайных путей и дизель-электрические локомотивы.

https://ria.ru/20211223/ukraina-1765113843.html

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