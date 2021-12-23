https://ria.ru/20211223/elbrus-1765091541.html

Курорт "Эльбрус", закрывшийся на два дня из-за непогоды, возобновил работу

Курорт "Эльбрус", закрывшийся на два дня из-за непогоды, возобновил работу - РИА Новости, 23.12.2021

Курорт "Эльбрус", закрывшийся на два дня из-за непогоды, возобновил работу

Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии возобновил работу после двух дней простоя дня из-за плохой погоды, сообщает администрация объекта. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T16:07

2021-12-23T16:07

2021-12-23T16:07

туризм

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кабардино-балкарская республика (кбр)

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эльбрус

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НАЛЬЧИК, 23 дек — РИА Новости. Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии возобновил работу после двух дней простоя дня из-за плохой погоды, сообщает администрация объекта.Во вторник и среду трассы и подъемники закрыли из-за сильного снегопада и ветра. В понедельник вечером лавина сошла на северном склоне горы Чегет, утром во вторник — у поселка Терскол, в результате никто не пострадал. В тот же день специалисты спустили еще шесть лавин."Сегодня курорт ждет гостей с 12 часов. Будут открыты трассы от станции "Мир" до "Азау". Канатные дороги будут работать до станции "Мир", — говорится в сообщении.По данным регионального ГУ МЧС РФ, в ближайшие сутки в горах Кабардино-Балкарии сохраняется опасность схода лавин.

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туризм, кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм, эльбрус