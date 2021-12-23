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Экстрим в дальней дороге: правильно водим в снег, дождь и град
Экстрим в дальней дороге: правильно водим в снег, дождь и град - РИА Новости, 23.12.2021
Экстрим в дальней дороге: правильно водим в снег, дождь и град
В интернете постоянно появляются видео автомобилей, попавших под удары стихии. Ураганы и подтопления, оползни и гололед, град и туманы – что опасно для автомобиля? Как защитить себя – и свою машину? Что можно и что нельзя делать в экстремальных погодных условиях?
2021-12-23T14:00
2021-12-23T14:00
2021-12-23T14:00
не роскошь
общество
авто
подкаст
ян хайцеэр
антон шапарин
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Экстрим в дальней дороге: правильно водим в снег, дождь и град
В интернете постоянно появляются видео автомобилей, попавших под удары стихии. Ураганы и подтопления, оползни и гололед, град и туманы – что опасно для автомобиля? Как защитить себя – и свою машину? Что можно и что нельзя делать в экстремальных погодных условиях?
audio/mpeg
Экстрим в дальней дороге: правильно водим в снег, дождь и град
В интернете постоянно появляются видео автомобилей, попавших под удары стихии. Ураганы и подтопления, оползни и гололед, град и туманы – что опасно для автомобиля? Как защитить себя – и свою машину? Что можно и что нельзя делать в экстремальных погодных условиях?
audio/mpeg
Авторы поделятся многолетним опытом и знаниями, которые позволят без проблем и потерь пережить экстремальные погодные условия.В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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общество, авто, подкаст, ян хайцеэр, антон шапарин, аудио
Экстрим в дальней дороге: правильно водим в снег, дождь и град
В интернете постоянно появляются видео автомобилей, попавших под удары стихии. Ураганы и подтопления, оползни и гололед, град и туманы – что опасно для автомобиля? Как защитить себя – и свою машину? Что можно и что нельзя делать в экстремальных погодных условиях?