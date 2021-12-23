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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/ekonomika-1765070974.html
Путин: российская экономика оказалась более готовой к шокам, чем другие
Путин: российская экономика оказалась более готовой к шокам, чем другие - РИА Новости, 23.12.2021
Путин: российская экономика оказалась более готовой к шокам, чем другие
Российская экономика, столкнувшись с вызовами пандемии, все-таки оказалась более готовой к таким шокам, чем многие другие в мире, а также восстановилась гораздо РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:19
2021-12-23T12:42
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
экономика
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российская экономика, столкнувшись с вызовами пандемии, все-таки оказалась более готовой к таким шокам, чем многие другие в мире, а также восстановилась гораздо быстрее, чем другие страны, заявил президент России Владимир Путин."Что касается того, как это отразилось, эта ситуация, на российской экономике, и что мы ожидаем в ближайшее время, то в целом об этом тоже мы много раз уже говорили. Не составит труда сказать, что наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми вынужденными ограничениями в этой связи в экономике, да и социальной сфере, тоже еще об этом готов поговорить поподробнее в ходе нашей сегодняшней работы, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира, если считать там 5-6-7 или 10 ведущих экономик мира, даже двадцатку если взять", - сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос, как война с коронавирусом затронула экономику России и как страна выбирается из экономического кризиса, а также как он оценивает работу правительства и ЦБ."У нас уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира и мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны", - заключил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), россия
12:19 23.12.2021 (обновлено: 12:42 23.12.2021)
 
Путин: российская экономика оказалась более готовой к шокам, чем другие

Президент Путин: российская экономика оказалась более готовой к шокам, чем многие другие

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российская экономика, столкнувшись с вызовами пандемии, все-таки оказалась более готовой к таким шокам, чем многие другие в мире, а также восстановилась гораздо быстрее, чем другие страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается того, как это отразилось, эта ситуация, на российской экономике, и что мы ожидаем в ближайшее время, то в целом об этом тоже мы много раз уже говорили. Не составит труда сказать, что наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми вынужденными ограничениями в этой связи в экономике, да и социальной сфере, тоже еще об этом готов поговорить поподробнее в ходе нашей сегодняшней работы, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира, если считать там 5-6-7 или 10 ведущих экономик мира, даже двадцатку если взять", - сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос, как война с коронавирусом затронула экономику России и как страна выбирается из экономического кризиса, а также как он оценивает работу правительства и ЦБ.
"У нас уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира и мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны", - заключил президент.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 19:57
Песков заявил, что экономика почти восстановилась после пандемии
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ЭкономикаВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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