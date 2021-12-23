https://ria.ru/20211223/ekonomika-1765070974.html

Путин: российская экономика оказалась более готовой к шокам, чем другие

Путин: российская экономика оказалась более готовой к шокам, чем другие - РИА Новости, 23.12.2021

Путин: российская экономика оказалась более готовой к шокам, чем другие

Российская экономика, столкнувшись с вызовами пандемии, все-таки оказалась более готовой к таким шокам, чем многие другие в мире, а также восстановилась гораздо РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:19

2021-12-23T12:19

2021-12-23T12:42

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

экономика

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российская экономика, столкнувшись с вызовами пандемии, все-таки оказалась более готовой к таким шокам, чем многие другие в мире, а также восстановилась гораздо быстрее, чем другие страны, заявил президент России Владимир Путин."Что касается того, как это отразилось, эта ситуация, на российской экономике, и что мы ожидаем в ближайшее время, то в целом об этом тоже мы много раз уже говорили. Не составит труда сказать, что наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми вынужденными ограничениями в этой связи в экономике, да и социальной сфере, тоже еще об этом готов поговорить поподробнее в ходе нашей сегодняшней работы, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира, если считать там 5-6-7 или 10 ведущих экономик мира, даже двадцатку если взять", - сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос, как война с коронавирусом затронула экономику России и как страна выбирается из экономического кризиса, а также как он оценивает работу правительства и ЦБ."У нас уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира и мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны", - заключил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211222/ekonomika-1764985502.html

россия

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экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), россия