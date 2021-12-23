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Спецпроект Международного Дягилевского фестиваля "Дягилев+" начался в Перми

Спецпроект Международного Дягилевского фестиваля "Дягилев+" начался в Перми - РИА Новости, 23.12.2021

Спецпроект Международного Дягилевского фестиваля "Дягилев+" начался в Перми

Специальный проект Международного Дягилевского фестиваля "Дягилев+", где будет представлено концертное исполнение знаменитых балетов Игоря Стравинского... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T19:11

2021-12-23T19:11

2021-12-23T19:11

культура

пермь

игорь стравинский

теодор курентзис

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новости культуры

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ПЕРМЬ, 23 дек - РИА Новости. Специальный проект Международного Дягилевского фестиваля "Дягилев+", где будет представлено концертное исполнение знаменитых балетов Игоря Стравинского "Жар-птица" и "Петрушка" в исполнении оркестра под управлением дирижера Теодора Курентзиса, стартует в четверг в Перми, сообщает пресс-служба краевой администрации.Специальный проект Международного Дягилевского фестиваля "Дягилев+" задуман как спутник проходящего летом музыкального форума и является дополнением к его основной программе.На открытии мероприятия оркестр под управлением Курентзиса представит концертное исполнение знаменитых балетов Стравинского.Во второй день проекта, 24 декабря, на сцене Органного зала выступит хор Пермского театра оперы и балета имени Чайковского Parma Voices с программой, включающей образцы музыки Возрождения и Барокко: мотеты Томаса Луиса де Виктории, Джованни Пьерлуиджи Палестрины и Кристобаля де Моралеса, а также ораторию Марка-Антуана Шарпантье In Nativitatem Domini Canticum. Все сочинения объединены рождественской тематикой.Международный Дягилевский фестиваль под художественным руководством Теодора Курентзиса в 2021 году в Перми проходил в июне и длился 11 дней. В рамках форума были представлены симфония композитора Леонида Десятникова "Зима священная 1949 года", перформансы бельгийской театральной компании Peeping Tom "Пропавшая дверь. Потерянная комната" и хореографа из Нидерландов Нанин Линнинг Double Helix, электроакустическая программа "Оптический обман" пианиста Антона Батагова и другие проекты. Завершался фестиваль "Масонской траурной музыкой" и двумя последними симфониями Моцарта, №40 и №41 ("Юпитер"), в исполнении оркестра musicAeterna.

https://ria.ru/20210405/kurentzis-1603995795.html

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пермь, игорь стравинский, теодор курентзис, антон батагов, новости культуры, музыка