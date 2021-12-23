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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211223/dyagilev-1765191102.html
Спецпроект Международного Дягилевского фестиваля "Дягилев+" начался в Перми
Спецпроект Международного Дягилевского фестиваля "Дягилев+" начался в Перми - РИА Новости, 23.12.2021
Спецпроект Международного Дягилевского фестиваля "Дягилев+" начался в Перми
Специальный проект Международного Дягилевского фестиваля "Дягилев+", где будет представлено концертное исполнение знаменитых балетов Игоря Стравинского... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T19:11
2021-12-23T19:11
культура
пермь
игорь стравинский
теодор курентзис
антон батагов
новости культуры
музыка
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ПЕРМЬ, 23 дек - РИА Новости. Специальный проект Международного Дягилевского фестиваля "Дягилев+", где будет представлено концертное исполнение знаменитых балетов Игоря Стравинского "Жар-птица" и "Петрушка" в исполнении оркестра под управлением дирижера Теодора Курентзиса, стартует в четверг в Перми, сообщает пресс-служба краевой администрации.Специальный проект Международного Дягилевского фестиваля "Дягилев+" задуман как спутник проходящего летом музыкального форума и является дополнением к его основной программе.На открытии мероприятия оркестр под управлением Курентзиса представит концертное исполнение знаменитых балетов Стравинского.Во второй день проекта, 24 декабря, на сцене Органного зала выступит хор Пермского театра оперы и балета имени Чайковского Parma Voices с программой, включающей образцы музыки Возрождения и Барокко: мотеты Томаса Луиса де Виктории, Джованни Пьерлуиджи Палестрины и Кристобаля де Моралеса, а также ораторию Марка-Антуана Шарпантье In Nativitatem Domini Canticum. Все сочинения объединены рождественской тематикой.Международный Дягилевский фестиваль под художественным руководством Теодора Курентзиса в 2021 году в Перми проходил в июне и длился 11 дней. В рамках форума были представлены симфония композитора Леонида Десятникова "Зима священная 1949 года", перформансы бельгийской театральной компании Peeping Tom "Пропавшая дверь. Потерянная комната" и хореографа из Нидерландов Нанин Линнинг Double Helix, электроакустическая программа "Оптический обман" пианиста Антона Батагова и другие проекты. Завершался фестиваль "Масонской траурной музыкой" и двумя последними симфониями Моцарта, №40 и №41 ("Юпитер"), в исполнении оркестра musicAeterna.
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пермь, игорь стравинский, теодор курентзис, антон батагов, новости культуры, музыка
19:11 23.12.2021
 
Спецпроект Международного Дягилевского фестиваля "Дягилев+" начался в Перми

Спецпроект Международного Дягилевского фестиваля "Дягилев+" начался в Перми

© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис на Международном Дягилевском фестивале в Перми
Теодор Курентзис на Международном Дягилевском фестивале в Перми - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Дягилевского фестиваля
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 23 дек - РИА Новости. Специальный проект Международного Дягилевского фестиваля "Дягилев+", где будет представлено концертное исполнение знаменитых балетов Игоря Стравинского "Жар-птица" и "Петрушка" в исполнении оркестра под управлением дирижера Теодора Курентзиса, стартует в четверг в Перми, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Специальный проект Международного Дягилевского фестиваля "Дягилев+" задуман как спутник проходящего летом музыкального форума и является дополнением к его основной программе.
На открытии мероприятия оркестр под управлением Курентзиса представит концертное исполнение знаменитых балетов Стравинского.
Во второй день проекта, 24 декабря, на сцене Органного зала выступит хор Пермского театра оперы и балета имени Чайковского Parma Voices с программой, включающей образцы музыки Возрождения и Барокко: мотеты Томаса Луиса де Виктории, Джованни Пьерлуиджи Палестрины и Кристобаля де Моралеса, а также ораторию Марка-Антуана Шарпантье In Nativitatem Domini Canticum. Все сочинения объединены рождественской тематикой.
Международный Дягилевский фестиваль под художественным руководством Теодора Курентзиса в 2021 году в Перми проходил в июне и длился 11 дней. В рамках форума были представлены симфония композитора Леонида Десятникова "Зима священная 1949 года", перформансы бельгийской театральной компании Peeping Tom "Пропавшая дверь. Потерянная комната" и хореографа из Нидерландов Нанин Линнинг Double Helix, электроакустическая программа "Оптический обман" пианиста Антона Батагова и другие проекты. Завершался фестиваль "Масонской траурной музыкой" и двумя последними симфониями Моцарта, №40 и №41 ("Юпитер"), в исполнении оркестра musicAeterna.
Российский дирижер греческого происхождения Теодор Курентзис - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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КультураПермьИгорь СтравинскийТеодор КурентзисАнтон БатаговНовости культурыМузыка
 
 
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