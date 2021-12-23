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В Мурманской области в ДТП пострадали восемь детей
В Мурманской области в ДТП пострадали восемь детей - РИА Новости, 23.12.2021
В Мурманской области в ДТП пострадали восемь детей
ДТП с участием двух микроавтобусов произошло в Мурманской области, десять человек пострадали, в том числе восемь детей, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T21:16
2021-12-23T23:22
происшествия
дтп
мурманская область
оленегорск
telegram (приложение)
россия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. ДТП с участием двух микроавтобусов произошло в Мурманской области, десять человек пострадали, в том числе восемь детей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Мурманская область, город Оленегорск, произошло ДТП с участием двух пассажирских микроавтобусов, в которых находились 26 человек. В лечебные учреждения для осмотра направлены десять человек, в том числе восемь детей", — сказал собеседник агентства.Уточняется, что авария произошла на автодороге Р-21 "Кола"."Автобус, где было восемь детей, попал в ДТП по пути из Мурманска в Кандалакшу. Самое главное, что все живы и нет серьезных травм. На месте помощь оказали две бригады скорой и транспортировали всех в ЦГБ Оленегорска для полного обследования", — написал глава региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.По его словам, вся необходимая помощь уже оказывается в стационаре. Трое детей и двое взрослых госпитализированы с сотрясением мозга. Состояние у всех стабильное.Как отметили в СУ СК России по Мурманской области, ведомство проводит проверку по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."Пострадавшие получают медицинскую помощь, серьезные травмы никем не получены. Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также нарушения, которые могли быть допущены при перевозке детей", — говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20211223/dtp-1765215753.html
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происшествия, дтп, мурманская область, оленегорск, telegram (приложение), россия
21:16 23.12.2021 (обновлено: 23:22 23.12.2021)
 
В Мурманской области в ДТП пострадали восемь детей

В Мурманской области пострадали восемь детей при столкновении двух микроавтобусов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. ДТП с участием двух микроавтобусов произошло в Мурманской области, десять человек пострадали, в том числе восемь детей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Мурманская область, город Оленегорск, произошло ДТП с участием двух пассажирских микроавтобусов, в которых находились 26 человек. В лечебные учреждения для осмотра направлены десять человек, в том числе восемь детей", — сказал собеседник агентства.
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Уточняется, что авария произошла на автодороге Р-21 "Кола".
"Автобус, где было восемь детей, попал в ДТП по пути из Мурманска в Кандалакшу. Самое главное, что все живы и нет серьезных травм. На месте помощь оказали две бригады скорой и транспортировали всех в ЦГБ Оленегорска для полного обследования", — написал глава региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
По его словам, вся необходимая помощь уже оказывается в стационаре. Трое детей и двое взрослых госпитализированы с сотрясением мозга. Состояние у всех стабильное.
Как отметили в СУ СК России по Мурманской области, ведомство проводит проверку по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Пострадавшие получают медицинскую помощь, серьезные травмы никем не получены. Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также нарушения, которые могли быть допущены при перевозке детей", — говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияДТПМурманская областьОленегорскTelegram (приложение)Россия
 
 
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