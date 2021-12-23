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На северо-западе Москвы десять человек пострадали в ДТП с маршруткой
На северо-западе Москвы десять человек пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 23.12.2021
На северо-западе Москвы десять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Десять человек пострадали на северо-западе Москвы в ДТП с маршруткой и внедорожником, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T19:10
2021-12-23T22:14
происшествия
дтп
москва
авто
россия
toyota land cruiser
telegram (приложение)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Десять человек пострадали на северо-западе Москвы в ДТП с маршруткой и внедорожником, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."На северо-западе столицы, по предварительным данным, в ДТП с участием маршрутного транспортного средства пострадали 10 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что около 18.05 на улице Свободы у дома 80 водитель Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой. По предварительным данным, пострадали девять пассажиров маршрутки и водитель внедорожника, травмы у всех не тяжелые."По предварительным данным, у водителя иномарки случился внезапный приступ, связанный с ухудшением состояния здоровья по причине заболевания", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.Добавляется, что в ДТП пострадали шесть человек, пять из них получили помощь в больнице и были отпущены домой. Еще один пострадавший - водитель Toyota Land Cruiser, предварительно сообщается, что он госпитализирован с тяжелыми травмами.
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происшествия, дтп, москва, авто, россия, toyota land cruiser, telegram (приложение)
19:10 23.12.2021 (обновлено: 22:14 23.12.2021)
 
На северо-западе Москвы десять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Десять человек пострадали на северо-западе Москвы в ДТП с маршруткой и внедорожником

© Фото : ГКУ "ПСЦ" ДТП на улице Свободы в Москве
 ДТП на улице Свободы в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Фото : ГКУ "ПСЦ"
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Десять человек пострадали на северо-западе Москвы в ДТП с маршруткой и внедорожником, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"На северо-западе столицы, по предварительным данным, в ДТП с участием маршрутного транспортного средства пострадали 10 человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что около 18.05 на улице Свободы у дома 80 водитель Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой. По предварительным данным, пострадали девять пассажиров маршрутки и водитель внедорожника, травмы у всех не тяжелые.
"По предварительным данным, у водителя иномарки случился внезапный приступ, связанный с ухудшением состояния здоровья по причине заболевания", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.
Добавляется, что в ДТП пострадали шесть человек, пять из них получили помощь в больнице и были отпущены домой. Еще один пострадавший - водитель Toyota Land Cruiser, предварительно сообщается, что он госпитализирован с тяжелыми травмами.
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