https://ria.ru/20211223/dtp-1765086964.html

В Приамурье снизилось количество ДТП

В Приамурье снизилось количество ДТП - РИА Новости, 23.12.2021

В Приамурье снизилось количество ДТП

Количество дорожно-транспортных происшествий снизилось в Амурской области, при этом рост аварийности продолжается в десяти муниципалитетах, сообщает... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:04

2021-12-23T13:04

2021-12-23T13:04

амурская область

общество

белогорск

амурская область

угибдд

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 дек – РИА Новости. Количество дорожно-транспортных происшествий снизилось в Амурской области, при этом рост аварийности продолжается в десяти муниципалитетах, сообщает правительство региона со ссылкой на начальника УГИБДД УМВД России по области Юрия Кобзарева."С начала года в целом по Амурской области снизилось число ДТП и раненных в них людей. При этом рост аварийности сохранился в десяти муниципальных образованиях, среди которых Белогорск и Свободный, а также Благовещенский, Белогорский и Серышевский районы. Об этом в ходе комиссии по безопасности дорожного движения губернатору Приамурья рассказал начальник УГИБДД УМВД России по Амурской области Юрий Кобзарев", - говорится в сообщении.Кобзарев уточнил, что в 2021 году увеличилось число аварий, виновниками которых становились водители со стажем до двух лет. Почти каждый пятый участник ДТП управлял автомобилем в нетрезвом виде. С января по ноябрь 49 детей-пешеходов попали под колеса автомобилей и получили травмы, в 79,5% это произошло из-за их неосторожного поведения на дорогах. Больше всего аварий в Приамурье происходит по пятницам, в субботу и воскресенье."Исходя из статистики ГИБДД, в регионе сейчас три "болевые точки", на которые в первую очередь необходимо обратить внимание и направить средства. Это ДТП с участием детей, нетрезвые водители и содержание улично-дорожной сети. К решению первой проблемы прошу подключиться министерство образования. Необходимо усилить работу в школах по разъяснению детям правил дорожного движения, а также контролировать обязательное использование светоотражающих элементов. По двум другим вопросам жду конкретных предложений от специалистов", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Светланы Поповой, перед специалистами стоит задача до 2024 года в 3,5 раза сократить смертность в результате ДТП и вдвое уменьшить число "аварийных" мест на дорогах федерального, регионального и местного значения.Сократить число аварий в Благовещенске стараются в том числе с помощью проекта "Дорожный патруль", служба создана в помощь ГИБДД, она фиксирует и оформляет европротоколы при незначительных ДТП, обследует улично-дорожной сети, светофоры, знаки, дорожную разметку. Орлов положительно оценил работу "Дорожного патруля" и предложил создать такую службу также в Свободном и Белогорске.

https://ria.ru/20211222/kafe-1764885997.html

https://ria.ru/20211220/priamure-1764489088.html

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общество, белогорск, амурская область, угибдд