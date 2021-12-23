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МИД Украины прокомментировал слова Путина о планах Киева в Донбассе
МИД Украины прокомментировал слова Путина о планах Киева в Донбассе - РИА Новости, 23.12.2021
МИД Украины прокомментировал слова Путина о планах Киева в Донбассе
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко опроверг заявление президента РФ Владимира Путина о том, что украинские власти готовят военную операцию в Донбассе... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T18:12
2021-12-23T18:18
в мире
украина
владимир путин
мид украины
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россия
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КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко опроверг заявление президента РФ Владимира Путина о том, что украинские власти готовят военную операцию в Донбассе. Ранее Путин заявил, что складывается впечатление, что на Украине готовят третью военную операцию и заранее предупреждают Россию, чтобы она не вмешивалась."Заявление президента России о якобы подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе не соответствует действительности… Постоянные усилия украинского руководства по сдвигу с места мирного процесса, прежде всего в Нормандском формате, ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта. Более того, глава офиса президента Украины и наша делегация в Трехсторонней контактной группе проделали титаническую работу, чтобы вчера добиться возобновления режима прекращения огня", - заявил Николенко в комментарии агентству УНИАН.Также Николенко обратился к РФ с призывом сконцентрироваться на выполнении договоренностей. "Призываем РФ сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении международного вооруженного конфликта на востоке Украины", - добавил пресс-секретарь.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211223/ukraina-1765111630.html
https://ria.ru/20211222/ukraina-1764900743.html
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в мире, украина, владимир путин, мид украины, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, россия
18:12 23.12.2021 (обновлено: 18:18 23.12.2021)
 
МИД Украины прокомментировал слова Путина о планах Киева в Донбассе

Пресс-секретарь МИД Украины Николенко: Киев не готовит военную операцию в Донбассе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко опроверг заявление президента РФ Владимира Путина о том, что украинские власти готовят военную операцию в Донбассе. Ранее Путин заявил, что складывается впечатление, что на Украине готовят третью военную операцию и заранее предупреждают Россию, чтобы она не вмешивалась.
"Заявление президента России о якобы подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе не соответствует действительности… Постоянные усилия украинского руководства по сдвигу с места мирного процесса, прежде всего в Нормандском формате, ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта. Более того, глава офиса президента Украины и наша делегация в Трехсторонней контактной группе проделали титаническую работу, чтобы вчера добиться возобновления режима прекращения огня", - заявил Николенко в комментарии агентству УНИАН.
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Также Николенко обратился к РФ с призывом сконцентрироваться на выполнении договоренностей. "Призываем РФ сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении международного вооруженного конфликта на востоке Украины", - добавил пресс-секретарь.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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