https://ria.ru/20211223/dokhody-1765078879.html

Путин заявил о росте реальных доходов россиян

Путин заявил о росте реальных доходов россиян - РИА Новости, 23.12.2021

Путин заявил о росте реальных доходов россиян

Зарплата россиян растет в реальном выражении, по итогам года ожидается и рост реальных располагаемых доходов, завил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T12:43

2021-12-23T12:43

2021-12-23T14:01

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

экономика

владимир путин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765089472_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_adae36307a9f554b5ffdc39745715638.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Зарплата россиян растет в реальном выражении, по итогам года ожидается и рост реальных располагаемых доходов, завил президент России Владимир Путин."Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, слава богу. Изменения и в реальных располагаемых доходах населения. Если был минус 2%, то в этом году мы ожидаем рост", - сказал он на пресс-конференции.По данным Росстата, в прошлом году на фоне пандемии спад реальных располагаемых денежных доходов населения составил 2,8%. Однако с восстановлением экономики ситуация начала улучшаться - за девять месяцев текущего года показатель вырос на 4,1%.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211220/gosduma-1764580087.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о росте реальных доходов россиян Зарплата россиян растет в реальном выражении, по итогам года ожидается и рост реальных располагаемых доходов, завил президент России Владимир Путин. "Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, слава богу. Изменения и в реальных располагаемых доходах населения. Если был минус 2%, то в этом году мы ожидаем рост", - сказал он на пресс-конференции. 2021-12-23T12:43 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия