https://ria.ru/20211223/dokhody-1765078879.html
Путин заявил о росте реальных доходов россиян
Путин заявил о росте реальных доходов россиян - РИА Новости, 23.12.2021
Путин заявил о росте реальных доходов россиян
Зарплата россиян растет в реальном выражении, по итогам года ожидается и рост реальных располагаемых доходов, завил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:43
2021-12-23T12:43
2021-12-23T14:01
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
экономика
владимир путин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Зарплата россиян растет в реальном выражении, по итогам года ожидается и рост реальных располагаемых доходов, завил президент России Владимир Путин."Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, слава богу. Изменения и в реальных располагаемых доходах населения. Если был минус 2%, то в этом году мы ожидаем рост", - сказал он на пресс-конференции.По данным Росстата, в прошлом году на фоне пандемии спад реальных располагаемых денежных доходов населения составил 2,8%. Однако с восстановлением экономики ситуация начала улучшаться - за девять месяцев текущего года показатель вырос на 4,1%.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211220/gosduma-1764580087.html
россия
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин о росте реальных доходов россиян
Зарплата россиян растет в реальном выражении, по итогам года ожидается и рост реальных располагаемых доходов, завил президент России Владимир Путин. "Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, слава богу. Изменения и в реальных располагаемых доходах населения. Если был минус 2%, то в этом году мы ожидаем рост", - сказал он на пресс-конференции.
2021-12-23T12:43
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
12:43 23.12.2021 (обновлено: 14:01 23.12.2021)
Путин заявил о росте реальных доходов россиян
Президент Путин: в 2021 году ожидается рост реальных доходов россиян