Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20211223/dokhodnyy-1765104857.html
В Липецке построят первый доходный дом
В Липецке построят первый доходный дом - РИА Новости, 23.12.2021
В Липецке построят первый доходный дом
Власти Липецкой области намерены развивать в регионе арендное жилье, строительство первого доходного дома при участии финансового института развития в жилищной... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:55
2021-12-23T13:55
липецкая область
липецк
липецкая область
жилье
игорь артамонов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765101214_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c090d8a3d06948c2b24b54ec31273460.jpg
ЛИПЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области намерены развивать в регионе арендное жилье, строительство первого доходного дома при участии финансового института развития в жилищной сфере - ДОМ.РФ начнется в следующем году, сообщил глава региона Игорь Артамонов."Спрос на арендное жилье растёт, в том числе и в Черноземье. Для нашего региона это новый опыт. Будем накапливать его постепенно", – сказал Артамонов.Он уточнил, что участок под строительство дома площадью около 10 тысяч квадратных метров уже отведен. В начале нового года будет определен застройщик и начнется строительство здания.Артамонов напомнил, что сотрудничество администрации Липецкой области и ДОМ.РФ началось в 2017 году, когда специалисты компании разработали для областного центра проекты благоустройства восьми общественных пространств в различных частях города общей площадью 34,5 гектара.В ноябре этого года ДОМ.РФ и администрация Липецкой области подписали соглашение о сотрудничестве в области развития территорий Липецка, в рамках которого в регионе будет развиваться рынок арендного жилья, а также будет разработан план развития центральной части Липецка. Работы планируется провести на условиях софинансирования Единым институтом развития ДОМ.РФ и администрацией области.
https://ria.ru/20211221/gospodderzhka-1764729854.html
липецк
липецкая область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765101214_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db8f000ae2bf28c31bea1704a09062c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецк, липецкая область, жилье, игорь артамонов, россия
13:55 23.12.2021
 

В Липецке построят первый доходный дом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабочий в строительной люльке
Рабочий в строительной люльке - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области намерены развивать в регионе арендное жилье, строительство первого доходного дома при участии финансового института развития в жилищной сфере - ДОМ.РФ начнется в следующем году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
"Спрос на арендное жилье растёт, в том числе и в Черноземье. Для нашего региона это новый опыт. Будем накапливать его постепенно", – сказал Артамонов.
Он уточнил, что участок под строительство дома площадью около 10 тысяч квадратных метров уже отведен. В начале нового года будет определен застройщик и начнется строительство здания.
Артамонов напомнил, что сотрудничество администрации Липецкой области и ДОМ.РФ началось в 2017 году, когда специалисты компании разработали для областного центра проекты благоустройства восьми общественных пространств в различных частях города общей площадью 34,5 гектара.
В ноябре этого года ДОМ.РФ и администрация Липецкой области подписали соглашение о сотрудничестве в области развития территорий Липецка, в рамках которого в регионе будет развиваться рынок арендного жилья, а также будет разработан план развития центральной части Липецка. Работы планируется провести на условиях софинансирования Единым институтом развития ДОМ.РФ и администрацией области.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 14:44Липецкая область
АПК Липецкой области получит дополнительно 42 млн рублей господдержки
 
Липецкая областьЛипецкЛипецкая областьЖильеИгорь АртамоновРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
01:25Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
01:16Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке
00:53Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
00:46Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
00:15В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
23:58Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23:47Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
23:43Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
23:39США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
23:36Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
23:32Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины
23:31Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
23:27США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол
23:19США не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посол
23:08Посол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТО
23:00Президент Черногории заразился коронавирусом
22:55Посол Салливан заявил о готовности США и НАТО к диалогу с Москвой
22:52Посол США оценил шансы добиться прогресса в отношениях с Россией
22:34В Улан-Удэ организовали мониторинг температуры во всех соцобъектах
Лента новостейМолния
В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулыTesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движенияЭксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынкеПатриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правдыТитов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капиталеВ Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздниковДепутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду МорозуЛьвова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из СирииСША не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол СалливанЗаданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутатГлава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг УкраиныПосол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с РоссиейСША не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посолСША не могут просто так подписать соглашение по безопасности, заявил посолПосол Салливан: все шаги по евробезопасности США будут делать вместе с НАТОПрезидент Черногории заразился коронавирусомПосол Салливан заявил о готовности США и НАТО к диалогу с МосквойПосол США оценил шансы добиться прогресса в отношениях с РоссиейВ Улан-Удэ организовали мониторинг температуры во всех соцобъектах