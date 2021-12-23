https://ria.ru/20211223/dokhodnyy-1765104857.html

В Липецке построят первый доходный дом

В Липецке построят первый доходный дом - РИА Новости, 23.12.2021

В Липецке построят первый доходный дом

Власти Липецкой области намерены развивать в регионе арендное жилье, строительство первого доходного дома при участии финансового института развития в жилищной... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:55

2021-12-23T13:55

2021-12-23T13:55

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липецкая область

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ЛИПЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области намерены развивать в регионе арендное жилье, строительство первого доходного дома при участии финансового института развития в жилищной сфере - ДОМ.РФ начнется в следующем году, сообщил глава региона Игорь Артамонов."Спрос на арендное жилье растёт, в том числе и в Черноземье. Для нашего региона это новый опыт. Будем накапливать его постепенно", – сказал Артамонов.Он уточнил, что участок под строительство дома площадью около 10 тысяч квадратных метров уже отведен. В начале нового года будет определен застройщик и начнется строительство здания.Артамонов напомнил, что сотрудничество администрации Липецкой области и ДОМ.РФ началось в 2017 году, когда специалисты компании разработали для областного центра проекты благоустройства восьми общественных пространств в различных частях города общей площадью 34,5 гектара.В ноябре этого года ДОМ.РФ и администрация Липецкой области подписали соглашение о сотрудничестве в области развития территорий Липецка, в рамках которого в регионе будет развиваться рынок арендного жилья, а также будет разработан план развития центральной части Липецка. Работы планируется провести на условиях софинансирования Единым институтом развития ДОМ.РФ и администрацией области.

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липецк, липецкая область, жилье, игорь артамонов, россия