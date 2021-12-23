https://ria.ru/20211223/dodon-1765237517.html

Додон заявил, что отношения Молдавии и России значительно ухудшились

Додон заявил, что отношения Молдавии и России значительно ухудшились - РИА Новости, 23.12.2021

Додон заявил, что отношения Молдавии и России значительно ухудшились

Экс-президент Молдавии, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон заявил, что за год отношения Кишинева с Москвой значительно ухудшились, но он надеется это... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T21:49

2021-12-23T21:49

2021-12-23T21:49

в мире

молдавия

москва

здоровье - общество

игорь додон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582800574_0:68:2853:1673_1920x0_80_0_0_35dba1838b7dbfea03d6940047016a39.jpg

КИШИНЕВ, 23 дек – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон заявил, что за год отношения Кишинева с Москвой значительно ухудшились, но он надеется это исправить."Нужно признать, что отношения Молдавии и России являются не самыми лучшими, особенно в сравнении с тем, что было год назад. Надеюсь, что новый посол скоро отправится в Россию, возможно, после этого начнется продвижение по дипломатическому направлению, экономических контактов почти нет", - сказал Додон в эфире телеканала NTV Moldova.По его словам, необходимо срочно созывать молдавско-российскую межправительственную комиссию, чтобы решить проблемы между странами."Я обсуждаю с руководителями предприятий и ассоциаций различные важные проекты для Молдавии. Я надеюсь убедить в следующем году трех-четырех важных партнеров, чтобы они открыли заводы или фабрики в Молдавии", - заявил Додон, напомнив, что он стал председателем Молдавско-российского союза деловых людей.Он отметил, что намерен приложить значительные усилия, чтобы улучшить отношения с Россией. Официально союз деловых людей начнет работу в январе.

https://ria.ru/20211221/dodon-1764670845.html

молдавия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, москва, здоровье - общество, игорь додон, россия