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Додон заявил, что отношения Молдавии и России значительно ухудшились
Додон заявил, что отношения Молдавии и России значительно ухудшились - РИА Новости, 23.12.2021
Додон заявил, что отношения Молдавии и России значительно ухудшились
Экс-президент Молдавии, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон заявил, что за год отношения Кишинева с Москвой значительно ухудшились, но он надеется это... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T21:49
2021-12-23T21:49
2021-12-23T21:49
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КИШИНЕВ, 23 дек – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон заявил, что за год отношения Кишинева с Москвой значительно ухудшились, но он надеется это исправить."Нужно признать, что отношения Молдавии и России являются не самыми лучшими, особенно в сравнении с тем, что было год назад. Надеюсь, что новый посол скоро отправится в Россию, возможно, после этого начнется продвижение по дипломатическому направлению, экономических контактов почти нет", - сказал Додон в эфире телеканала NTV Moldova.По его словам, необходимо срочно созывать молдавско-российскую межправительственную комиссию, чтобы решить проблемы между странами."Я обсуждаю с руководителями предприятий и ассоциаций различные важные проекты для Молдавии. Я надеюсь убедить в следующем году трех-четырех важных партнеров, чтобы они открыли заводы или фабрики в Молдавии", - заявил Додон, напомнив, что он стал председателем Молдавско-российского союза деловых людей.Он отметил, что намерен приложить значительные усилия, чтобы улучшить отношения с Россией. Официально союз деловых людей начнет работу в январе.
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в мире, молдавия, москва, здоровье - общество, игорь додон, россия
Додон заявил, что отношения Молдавии и России значительно ухудшились
Экс-президент Додон заявил, что за год отношения Молдавии и России значительно ухудшились