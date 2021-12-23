https://ria.ru/20211223/diversiya-1765031123.html
Украине определили уничтожение
Тимошенко заявила о диверсии с целью уничтожить Украину - РИА Новости, 23.12.2021
Украине определили уничтожение
Энергетический кризис на Украине приводит к ее "экономическому уничтожению", такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразила лидер оппозиционной партии... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T06:40
2021-12-23T06:40
2021-12-23T06:40
в мире
украина
партия "батькивщина"
юлия тимошенко
денис шмыгаль
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Энергетический кризис на Украине приводит к ее "экономическому уничтожению", такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразила лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко."Я не верю, как человек, который дважды был премьер-министром, что случайно не закачали газ в подземные хранилища в первый раз за 30 лет. И что случайно в первый раз за 30 лет не заполнили необходимыми запасами угля склады", - заявила политик.По ее словам, это "фундаментальные" вещи, которые прописаны в документах и законах и являются обязательными для исполнения. "Это план по энергетической безопасности государства", - подчеркнула она.При этом Тимошенко потребовала "поименно установить" тех, кто ответственен за то, что "энергетически самодостаточная" страна оказалась в подобной ситуации.Как указала экс-премьер, в результате огромные убытки терпит украинский бизнес, в особенности малый. "Сегодня эти малые предприятия, вместе со всей Украиной, местными бюджетами, оказались в такой ситуации, что им приходится либо оплачивать убытки, или закрываться. Это не просто диверсия против Украины, практически, Украину экономически уничтожают", - подытожила лидер "Батькивщины".Осенью в стране разразился энергетический кризис из-за дефицита топлива, необходимого, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего остановились больше половины украинских ТЭС. СМИ писали, что правительство готовит план веерных отключений электроэнергии, однако премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что таких поручений не было.
https://ria.ru/20211214/gaz-1763728080.html
https://ria.ru/20211215/gaz-1763851423.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, партия "батькивщина", юлия тимошенко, денис шмыгаль
Тимошенко заявила о диверсии с целью уничтожить Украину
Экс-премьер Тимошенко заявила об "экономическом уничтожении" Украины из-за энергокризиса
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости.
Энергетический кризис на Украине
приводит к ее "экономическому уничтожению", такое мнение в эфире телеканала "Наш
" выразила лидер оппозиционной партии "Батькивщина
" Юлия Тимошенко
.
"Я не верю, как человек, который дважды был премьер-министром, что случайно не закачали газ в подземные хранилища в первый раз за 30 лет. И что случайно в первый раз за 30 лет не заполнили необходимыми запасами угля склады", - заявила политик.
По ее словам, это "фундаментальные" вещи, которые прописаны в документах и законах и являются обязательными для исполнения. "Это план по энергетической безопасности государства", - подчеркнула она.
При этом Тимошенко потребовала "поименно установить" тех, кто ответственен за то, что "энергетически самодостаточная" страна оказалась в подобной ситуации.
Как указала экс-премьер, в результате огромные убытки терпит украинский бизнес, в особенности малый. "Сегодня эти малые предприятия, вместе со всей Украиной, местными бюджетами, оказались в такой ситуации, что им приходится либо оплачивать убытки, или закрываться. Это не просто диверсия против Украины, практически, Украину экономически уничтожают", - подытожила лидер "Батькивщины".
Осенью в стране разразился энергетический кризис из-за дефицита топлива, необходимого, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего остановились больше половины украинских ТЭС. СМИ писали, что правительство готовит план веерных отключений электроэнергии, однако премьер-министр Денис Шмыгаль
заявил, что таких поручений не было.