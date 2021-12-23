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Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат - РИА Новости, 23.12.2021
Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
Вопросы журналистов на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина не носили сенсационный характер, что говорит об открытой повестке и... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T23:36
2021-12-23T23:36
политика
владимир путин
ирина яровая
госдума рф
россия
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Вопросы журналистов на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина не носили сенсационный характер, что говорит об открытой повестке и диалоге с обществом, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая."Показательно то, что все вопросы не носили характер сенсации именно потому, что президент сам и вся система власти России работает в постоянной открытой повестке и в постоянном диалоге с обществом. Это правило, ставшее традицией, сформировано именно президентом не только как стиль его работы, но и как требование ко всем уровням власти, ставшее безусловной ценностью для общества и профессиональной журналистики", - цитирует Яровую ее пресс-служба.Политик отметила основные вопросы повестки, среди которых избирательная кампания 2021 года. Однако, заметила она, ни одного вопроса про это президенту не поступило. Среди других важных моментов парламентарий упомянула и про "социальный бюджет", мобилизацию экономики, "которая по сравнению с другими экономиками мира быстрее всех вернулась к допандемийным отметкам", экономические драйверы, обозначенные президентом.Депутат напомнила и про тему пандемии. По ее словам, защита от коронавируса, безопасность детей, поддержка традиционных нравственных ценностей - это необходимые составляющие общественной коллективной безопасности, а "в основе ее обеспечения - здравый смысл и общественный консенсус".
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политика, владимир путин, ирина яровая, госдума рф, россия
23:36 23.12.2021
 
Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат

Депутат Яровая заявила, что заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с обществом

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Вопросы журналистов на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина не носили сенсационный характер, что говорит об открытой повестке и диалоге с обществом, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"Показательно то, что все вопросы не носили характер сенсации именно потому, что президент сам и вся система власти России работает в постоянной открытой повестке и в постоянном диалоге с обществом. Это правило, ставшее традицией, сформировано именно президентом не только как стиль его работы, но и как требование ко всем уровням власти, ставшее безусловной ценностью для общества и профессиональной журналистики", - цитирует Яровую ее пресс-служба.
Политик отметила основные вопросы повестки, среди которых избирательная кампания 2021 года. Однако, заметила она, ни одного вопроса про это президенту не поступило. Среди других важных моментов парламентарий упомянула и про "социальный бюджет", мобилизацию экономики, "которая по сравнению с другими экономиками мира быстрее всех вернулась к допандемийным отметкам", экономические драйверы, обозначенные президентом.
Депутат напомнила и про тему пандемии. По ее словам, защита от коронавируса, безопасность детей, поддержка традиционных нравственных ценностей - это необходимые составляющие общественной коллективной безопасности, а "в основе ее обеспечения - здравый смысл и общественный консенсус".
Информационный стенд ПФР - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
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ПолитикаВладимир ПутинИрина ЯроваяГосдума РФРоссия
 
 
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