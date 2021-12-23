Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
Депутат Яровая заявила, что заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с обществом
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Вопросы журналистов на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина не носили сенсационный характер, что говорит об открытой повестке и диалоге с обществом, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"Показательно то, что все вопросы не носили характер сенсации именно потому, что президент сам и вся система власти России работает в постоянной открытой повестке и в постоянном диалоге с обществом. Это правило, ставшее традицией, сформировано именно президентом не только как стиль его работы, но и как требование ко всем уровням власти, ставшее безусловной ценностью для общества и профессиональной журналистики", - цитирует Яровую ее пресс-служба.
Политик отметила основные вопросы повестки, среди которых избирательная кампания 2021 года. Однако, заметила она, ни одного вопроса про это президенту не поступило. Среди других важных моментов парламентарий упомянула и про "социальный бюджет", мобилизацию экономики, "которая по сравнению с другими экономиками мира быстрее всех вернулась к допандемийным отметкам", экономические драйверы, обозначенные президентом.
Депутат напомнила и про тему пандемии. По ее словам, защита от коронавируса, безопасность детей, поддержка традиционных нравственных ценностей - это необходимые составляющие общественной коллективной безопасности, а "в основе ее обеспечения - здравый смысл и общественный консенсус".