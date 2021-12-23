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Власти рассказали о состоянии девочки, найденной в овраге под Саратовом
Власти рассказали о состоянии девочки, найденной в овраге под Саратовом - РИА Новости, 23.12.2021
Власти рассказали о состоянии девочки, найденной в овраге под Саратовом
Состояние девочки, найденной на морозе в овраге в саратовском селе, остается тяжелым, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T08:31
2021-12-23T08:31
2021-12-23T10:21
происшествия
саратов
аткарский район
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 23 дек – РИА Новости. Состояние девочки, найденной на морозе в овраге в саратовском селе, остается тяжелым, сообщает правительство региона.Днем 22 декабря в овраге в селе Прокудино Аткарского района были обнаружены двое детей пяти и восьми лет. По данным прокуратуры, они были без сознания; мальчик скончался в медицинском учреждении, девочку госпитализировали в реанимацию. По информации администрации района, дети были найдены на морозе без верхней одежды."Пострадавшую девочку ночью из районной больницы доставили в клинику Саратова. Состояние ее остается тяжелым. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.По данным следствия, утром 22 декабря 43-летняя мать рассердилась на не слушавшихся ее детей, шарфом заблокировала доступ воздуха сначала сыну, затем дочери, удерживая до тех пор, пока они не перестали подавать признаки жизни. Затем она вынесла детей на улицу и оставила в овраге, расположенном неподалеку от дома. Сотрудники полиции нашли ее в Энгельсе и доставили в следственный отдел СК. В отношении матери возбуждено уголовное дело об убийстве ребенка, совершенном с особой жестокостью, и покушении на убийство.
https://ria.ru/20211212/gaz-1763340173.html
саратов
аткарский район
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происшествия, саратов, аткарский район, следственный комитет россии (ск рф)
08:31 23.12.2021 (обновлено: 10:21 23.12.2021)
Власти рассказали о состоянии девочки, найденной в овраге под Саратовом
Состояние девочки, найденной на морозе в овраге под Саратовом, остается тяжелым