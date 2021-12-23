https://ria.ru/20211223/detsad-1765115505.html

Детский сад на 300 мест открылся в Липецке

Детский сад на 300 мест открылся в Липецке - РИА Новости, 23.12.2021

Детский сад на 300 мест открылся в Липецке

Новый корпус детского сада открыли в Липецке в микрорайоне "Европейский", он построен в рамках нацпроекта "Демография", сообщил побывавший на открытии... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:03

2021-12-23T15:03

2021-12-23T15:03

липецкая область

общество

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Новый корпус детского сада открыли в Липецке в микрорайоне "Европейский", он построен в рамках нацпроекта "Демография", сообщил побывавший на открытии губернатор Игорь Артамонов.По словам главы региона, на строительство детского сада из бюджетов всех уровней – федерального, регионального и муниципального, - были выделены 258 миллионов рублей.Новый корпус детского сада представляет собой двухэтажное здание, пристроенное к основному корпусу детского сада, но с автономными входами для ясельных групп. Одновременно новый корпус могут посещать 280 ребятишек."Европейский" – это новый, большой район на карте города. Открытие детского сада здесь решит социальные проблемы многих молодых семей",- отметил Игорь Артамонов. Концепция развития учреждения получила название "Академия чудес".Он отметил, что проектировщики разработали для помещений детского сада современные стилистические решения. К примеру, стены в холле украсили инсталляциями механизмов и установили платформу Skybook для создания интерактивных книг. В детском саду оборудовали интерактивный пол, где дети смогут играть, используя элементы дополненной реальности. Ещё одно помещение оформили в стиле лего – стилистические элементы использованы на стенах и потолке. Для развивающих занятий установили столы-трансформеры, в которых будут храниться наборы конструкторов и игр.

https://ria.ru/20210812/stroyka-1745500546.html

липецк

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общество, липецк, игорь артамонов