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Детский сад на 300 мест открылся в Липецке
Детский сад на 300 мест открылся в Липецке - РИА Новости, 23.12.2021
Детский сад на 300 мест открылся в Липецке
Новый корпус детского сада открыли в Липецке в микрорайоне "Европейский", он построен в рамках нацпроекта "Демография", сообщил побывавший на открытии... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:03
2021-12-23T15:03
2021-12-23T15:03
липецкая область
общество
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Новый корпус детского сада открыли в Липецке в микрорайоне "Европейский", он построен в рамках нацпроекта "Демография", сообщил побывавший на открытии губернатор Игорь Артамонов.По словам главы региона, на строительство детского сада из бюджетов всех уровней – федерального, регионального и муниципального, - были выделены 258 миллионов рублей.Новый корпус детского сада представляет собой двухэтажное здание, пристроенное к основному корпусу детского сада, но с автономными входами для ясельных групп. Одновременно новый корпус могут посещать 280 ребятишек."Европейский" – это новый, большой район на карте города. Открытие детского сада здесь решит социальные проблемы многих молодых семей",- отметил Игорь Артамонов. Концепция развития учреждения получила название "Академия чудес".Он отметил, что проектировщики разработали для помещений детского сада современные стилистические решения. К примеру, стены в холле украсили инсталляциями механизмов и установили платформу Skybook для создания интерактивных книг. В детском саду оборудовали интерактивный пол, где дети смогут играть, используя элементы дополненной реальности. Ещё одно помещение оформили в стиле лего – стилистические элементы использованы на стенах и потолке. Для развивающих занятий установили столы-трансформеры, в которых будут храниться наборы конструкторов и игр.
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липецк
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, липецк, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 23 дек – РИА Новости.
Новый корпус детского сада открыли в Липецке
в микрорайоне "Европейский", он построен в рамках нацпроекта "Демография", сообщил побывавший на открытии губернатор Игорь Артамонов
.
По словам главы региона, на строительство детского сада из бюджетов всех уровней – федерального, регионального и муниципального, - были выделены 258 миллионов рублей.
Новый корпус детского сада представляет собой двухэтажное здание, пристроенное к основному корпусу детского сада, но с автономными входами для ясельных групп. Одновременно новый корпус могут посещать 280 ребятишек.
"Европейский" – это новый, большой район на карте города. Открытие детского сада здесь решит социальные проблемы многих молодых семей",- отметил Игорь Артамонов. Концепция развития учреждения получила название "Академия чудес".
"В детском саду есть все для того, чтобы дети с малых лет знакомились с цифровыми новинками, узнавали о новых интересных технологиях и развивали свои творческие способности, играя в современные игры и конструкторы", - сказал Артамонов.
Он отметил, что проектировщики разработали для помещений детского сада современные стилистические решения. К примеру, стены в холле украсили инсталляциями механизмов и установили платформу Skybook для создания интерактивных книг. В детском саду оборудовали интерактивный пол, где дети смогут играть, используя элементы дополненной реальности. Ещё одно помещение оформили в стиле лего – стилистические элементы использованы на стенах и потолке. Для развивающих занятий установили столы-трансформеры, в которых будут храниться наборы конструкторов и игр.