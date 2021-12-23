https://ria.ru/20211223/deti-1765209303.html

Мать, оставившая детей в овраге, дает разные показания

Мать, оставившая детей в овраге, дает разные показания - РИА Новости, 23.12.2021

Мать, оставившая детей в овраге, дает разные показания

Жительница саратовского села, оставившая на морозе в овраге в саратовском селе двоих детей, один из которых погиб, дает разные показания, поэтому причина... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T18:43

2021-12-23T18:43

2021-12-23T18:54

происшествия

аткарский район

саратовская область

энгельс

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 23 дек – РИА Новости. Жительница саратовского села, оставившая на морозе в овраге в саратовском селе двоих детей, один из которых погиб, дает разные показания, поэтому причина трагедии остается неизвестной, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.Накануне днем в овраге в селе Прокудино Аткарского района были обнаружены двое детей пяти и восьми лет. По данным прокуратуры, они были без сознания, мальчик скончался, девочка выжила, но остается в реанимации. По информации администрации района, дети были на морозе без верхней одежды.По данным Следственного комитета, детей в овраге бросила 43-летняя мать, а перед этим, рассердившись на то, что они не слушались, "шарфом заблокировала доступ воздуха" сначала сыну, а затем - дочери. В таком положении женщина удерживала детей, пока они не перестали подавать признаки жизни, после чего отнесла их в овраг, а сама уехала в Энгельс, считает СК. Она задержана по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью и покушении. По данным СК, женщина раскаялась в содеянном."Причина трагедии на данный момент остается неизвестной, мама дает разные показания", - сказала Загородняя.Она добавила, что сначала мальчик был на семейном обучении, соответствующее заявление его мать написала в прошлом году."Позже женщина с детьми уехала из села в неизвестном направлении, летом этого года она развелась с отцом детей. А в ноябре вернулась в Прокудино. Все это время ребенок не учился, поэтому мальчик в этом году вновь поступил в первый класс", - рассказала омбудсмен, добавив, что ребенок был активным и способным.Она отметила, что органы системы профилактики неоднократно посещали семью."Холодильник был полный. Родители не были пьяницами, дебоширами, поэтому на учет семью не ставили. Кроме того, до ноября семья не жила в Прокудино", - пояснила Загородняя.

https://ria.ru/20210212/ubiystvo-1597179962.html

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

аткарский район

саратовская область

энгельс

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Показания совершившей преступление в отношении собственных детей в Саратовской области. Кадры СК РФ Показания совершившей преступление в отношении собственных детей в Саратовской области. Кадры СК РФ 2021-12-23T18:43 true PT0M46S

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происшествия, аткарский район, саратовская область, энгельс, следственный комитет россии (ск рф)