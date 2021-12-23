18:43 23.12.2021 (обновлено: 18:54 23.12.2021)
Мать, оставившая детей в овраге, дает разные показания
Омбудсмен Загородняя: мать, оставившая детей в овраге под Саратовом, дает разные показания
САМАРА, 23 дек – РИА Новости. Жительница саратовского села, оставившая на морозе в овраге в саратовском селе двоих детей, один из которых погиб, дает разные показания, поэтому причина трагедии остается неизвестной, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.
Накануне днем в овраге в селе Прокудино Аткарского района были обнаружены двое детей пяти и восьми лет. По данным прокуратуры, они были без сознания, мальчик скончался, девочка выжила, но остается в реанимации. По информации администрации района, дети были на морозе без верхней одежды.
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По данным Следственного комитета, детей в овраге бросила 43-летняя мать, а перед этим, рассердившись на то, что они не слушались, "шарфом заблокировала доступ воздуха" сначала сыну, а затем - дочери. В таком положении женщина удерживала детей, пока они не перестали подавать признаки жизни, после чего отнесла их в овраг, а сама уехала в Энгельс, считает СК. Она задержана по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью и покушении. По данным СК, женщина раскаялась в содеянном.
"Причина трагедии на данный момент остается неизвестной, мама дает разные показания", - сказала Загородняя.
Она добавила, что сначала мальчик был на семейном обучении, соответствующее заявление его мать написала в прошлом году.
"Позже женщина с детьми уехала из села в неизвестном направлении, летом этого года она развелась с отцом детей. А в ноябре вернулась в Прокудино. Все это время ребенок не учился, поэтому мальчик в этом году вновь поступил в первый класс", - рассказала омбудсмен, добавив, что ребенок был активным и способным.
Она отметила, что органы системы профилактики неоднократно посещали семью.
"Холодильник был полный. Родители не были пьяницами, дебоширами, поэтому на учет семью не ставили. Кроме того, до ноября семья не жила в Прокудино", - пояснила Загородняя.
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