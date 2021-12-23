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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/deti-1765152806.html
Путин призвал убеждать людей, что большего счастья, чем дети, не существует
Путин призвал убеждать людей, что большего счастья, чем дети, не существует - РИА Новости, 23.12.2021
Путин призвал убеждать людей, что большего счастья, чем дети, не существует
СМИ, деятели искусств и общественные организации должны талантливо, ярко и тонко убеждать людей в том, что большего счастья, чем радость материнства и... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:28
2021-12-23T15:28
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. СМИ, деятели искусств и общественные организации должны талантливо, ярко и тонко убеждать людей в том, что большего счастья, чем радость материнства и отцовства, в жизни не существует, а государство, в свою очередь, будет поддерживать большие семьи материально, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот карьера, благосостояние – важные вещи, но понимание того, что счастье, радость отцовства и материнства выше материального благополучия на данный момент времени – это понимание должно постепенно, спокойно без всякого навязывания извне внедряться в сознание наших людей. Ничего нельзя навязывать, но нужно показывать все положительные стороны этой большой, дружной, красивой семьи, показывать, какое это счастье иметь детей, и убеждать людей в том, что большего счастья в мире и в жизни не существует", - сказал Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции.Но делать это, по его мнению, "надо талантливо, ярко, тонко, с помощью средств массовой информации, наших деятелей искусства, общественных организаций" и "поддерживать людей, которые принимают решение о том, чтобы завести ребенка, материально"."Вот давайте будем все вместе двигаться по этим направлениям", - предложил президент.Задача властей в этом вопросе, добавил Путин, "заключается в том, чтобы в ближайшее время, на следующий год и через год выстроить окончательно всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства от рождения и до окончания школы"."Мы на каждом шаге примем соответствующие меры поддержки. Они и сейчас есть, но есть определенные разрывы, касающиеся возраста ребенка. Мы закроем эти разрывы в перспективе ближайших там полутора лет. Надеюсь, что это тоже сыграет свою положительную роль с точки зрения поддержания процесса демографии", - подчеркнул он. Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20211223/putin-1765094962.html
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общество, владимир путин, россия
15:28 23.12.2021
 
Путин призвал убеждать людей, что большего счастья, чем дети, не существует

Президент Путин призвал убеждать людей, что большего счастья, чем дети, не существует

© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Depositphotos / inarik
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. СМИ, деятели искусств и общественные организации должны талантливо, ярко и тонко убеждать людей в том, что большего счастья, чем радость материнства и отцовства, в жизни не существует, а государство, в свою очередь, будет поддерживать большие семьи материально, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот карьера, благосостояние – важные вещи, но понимание того, что счастье, радость отцовства и материнства выше материального благополучия на данный момент времени – это понимание должно постепенно, спокойно без всякого навязывания извне внедряться в сознание наших людей. Ничего нельзя навязывать, но нужно показывать все положительные стороны этой большой, дружной, красивой семьи, показывать, какое это счастье иметь детей, и убеждать людей в том, что большего счастья в мире и в жизни не существует", - сказал Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
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Но делать это, по его мнению, "надо талантливо, ярко, тонко, с помощью средств массовой информации, наших деятелей искусства, общественных организаций" и "поддерживать людей, которые принимают решение о том, чтобы завести ребенка, материально".
"Вот давайте будем все вместе двигаться по этим направлениям", - предложил президент.
Задача властей в этом вопросе, добавил Путин, "заключается в том, чтобы в ближайшее время, на следующий год и через год выстроить окончательно всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства от рождения и до окончания школы".
"Мы на каждом шаге примем соответствующие меры поддержки. Они и сейчас есть, но есть определенные разрывы, касающиеся возраста ребенка. Мы закроем эти разрывы в перспективе ближайших там полутора лет. Надеюсь, что это тоже сыграет свою положительную роль с точки зрения поддержания процесса демографии", - подчеркнул он.
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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