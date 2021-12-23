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Генпрокуратура возбудила уголовное дело, связанное с "крабовым королем"
Генпрокуратура возбудила уголовное дело, связанное с "крабовым королем" - РИА Новости, 23.12.2021
Генпрокуратура возбудила уголовное дело, связанное с "крабовым королем"
Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин возбудил уголовное дело в отношении сахалинца, который легализовал крупную сумму денег, приобретенную путем... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T05:42
2021-12-23T05:42
происшествия
генеральная прокуратура рф
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 дек – РИА Новости. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин возбудил уголовное дело в отношении сахалинца, который легализовал крупную сумму денег, приобретенную путем контрабанды живого краба в Японию и Южную Корею, сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры по ДФО."В результате реализации решений межведомственных совещаний под председательством заместителя генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина 20.12.2021 возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере)", - уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Данное производство связано с делом предпренимателя Олега Кана - так называемого "крабового короля". Следствие установило, что руководитель трех предприятий Сахалинской области вместе со своими сообщниками с 2014 по 2016 годы незаконно поставлял живого краба в Японию и Южную Корею. В таможню злоумышленник предоставлял неверные сведения о стоимости товара.Часть полученной разницы руководитель группы переводил на оффшорные счета. Еще на 193 миллионы рублей он приобретал имущество и активы руководителя предприятия в Хабаровском крае, который занимался рыболовством."Таким образом, полученные от контрабанды средства вложены в легальную экономику, тем самым сокрыто их криминальное происхождение", - рассказали в пресс-службе управления Генпрокуратуры по Дальнему Востоку.В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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происшествия, генеральная прокуратура рф, россия
05:42 23.12.2021
 
Генпрокуратура возбудила уголовное дело, связанное с "крабовым королем"

Генпрокуратура возбудила еще одно уголовное дело, связанное с "крабовым королем"

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры
Здание Генеральной прокуратуры - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 дек – РИА Новости. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин возбудил уголовное дело в отношении сахалинца, который легализовал крупную сумму денег, приобретенную путем контрабанды живого краба в Японию и Южную Корею, сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры по ДФО.
"В результате реализации решений межведомственных совещаний под председательством заместителя генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина 20.12.2021 возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере)", - уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Данное производство связано с делом предпренимателя Олега Кана - так называемого "крабового короля". Следствие установило, что руководитель трех предприятий Сахалинской области вместе со своими сообщниками с 2014 по 2016 годы незаконно поставлял живого краба в Японию и Южную Корею. В таможню злоумышленник предоставлял неверные сведения о стоимости товара.
Часть полученной разницы руководитель группы переводил на оффшорные счета. Еще на 193 миллионы рублей он приобретал имущество и активы руководителя предприятия в Хабаровском крае, который занимался рыболовством.
"Таким образом, полученные от контрабанды средства вложены в легальную экономику, тем самым сокрыто их криминальное происхождение", - рассказали в пресс-службе управления Генпрокуратуры по Дальнему Востоку.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 09:54
Источник сообщил об аресте имущества "крабового короля" во Владивостоке
 
ПроисшествияГенеральная прокуратура РФРоссия
 
 
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