https://ria.ru/20211223/delo-1765030140.html

Генпрокуратура возбудила уголовное дело, связанное с "крабовым королем"

Генпрокуратура возбудила уголовное дело, связанное с "крабовым королем" - РИА Новости, 23.12.2021

Генпрокуратура возбудила уголовное дело, связанное с "крабовым королем"

Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин возбудил уголовное дело в отношении сахалинца, который легализовал крупную сумму денег, приобретенную путем... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T05:42

2021-12-23T05:42

2021-12-23T05:42

происшествия

генеральная прокуратура рф

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 дек – РИА Новости. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин возбудил уголовное дело в отношении сахалинца, который легализовал крупную сумму денег, приобретенную путем контрабанды живого краба в Японию и Южную Корею, сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры по ДФО."В результате реализации решений межведомственных совещаний под председательством заместителя генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина 20.12.2021 возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере)", - уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Данное производство связано с делом предпренимателя Олега Кана - так называемого "крабового короля". Следствие установило, что руководитель трех предприятий Сахалинской области вместе со своими сообщниками с 2014 по 2016 годы незаконно поставлял живого краба в Японию и Южную Корею. В таможню злоумышленник предоставлял неверные сведения о стоимости товара.Часть полученной разницы руководитель группы переводил на оффшорные счета. Еще на 193 миллионы рублей он приобретал имущество и активы руководителя предприятия в Хабаровском крае, который занимался рыболовством."Таким образом, полученные от контрабанды средства вложены в легальную экономику, тем самым сокрыто их криминальное происхождение", - рассказали в пресс-службе управления Генпрокуратуры по Дальнему Востоку.В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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происшествия, генеральная прокуратура рф, россия