Генпрокуратура возбудила уголовное дело, связанное с "крабовым королем"
Генпрокуратура возбудила еще одно уголовное дело, связанное с "крабовым королем"
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 дек – РИА Новости. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин возбудил уголовное дело в отношении сахалинца, который легализовал крупную сумму денег, приобретенную путем контрабанды живого краба в Японию и Южную Корею, сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры по ДФО.
"В результате реализации решений межведомственных совещаний под председательством заместителя генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина 20.12.2021 возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере)", - уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Данное производство связано с делом предпренимателя Олега Кана - так называемого "крабового короля". Следствие установило, что руководитель трех предприятий Сахалинской области вместе со своими сообщниками с 2014 по 2016 годы незаконно поставлял живого краба в Японию и Южную Корею. В таможню злоумышленник предоставлял неверные сведения о стоимости товара.
Часть полученной разницы руководитель группы переводил на оффшорные счета. Еще на 193 миллионы рублей он приобретал имущество и активы руководителя предприятия в Хабаровском крае, который занимался рыболовством.
"Таким образом, полученные от контрабанды средства вложены в легальную экономику, тем самым сокрыто их криминальное происхождение", - рассказали в пресс-службе управления Генпрокуратуры по Дальнему Востоку.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.