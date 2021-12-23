https://ria.ru/20211223/dagestan-1765181785.html

Путин заявил об особом отношении к Дагестану

Путин заявил об особом отношении к Дагестану - РИА Новости, 23.12.2021

Путин заявил об особом отношении к Дагестану

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Дагестана с приближающимся Новым годом и отметил, что относится к республике по-особенному. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T16:52

2021-12-23T16:52

2021-12-23T16:52

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

владимир путин

единая россия

расул гамзатов

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Дагестана с приближающимся Новым годом и отметил, что относится к республике по-особенному.В ходе его итоговой пресс-конференции дагестанский журналист напомнил президенту о поступившем ранее в его адрес приглашении посетить республику в 2023 году, когда запланированы праздничные мероприятия в честь юбилея поэта Расула Гамзатова."К Дагестану у меня особое отношение. Работа в Дагестане сейчас является известным карьерным трамплином для руководства республики. Владимир Абдуалиевич (Васильев) стал руководителем фракции "Единая Россия" в Государственной думе", - сказал Путин.Президент также передал наилучшие пожелания жителям Дагестана в связи с приближающимся Новым годом.

https://ria.ru/20211223/putin-1765177455.html

https://realty.ria.ru/20210819/dagestan-1746348696.html

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2021

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общество, владимир путин, единая россия, расул гамзатов