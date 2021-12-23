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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/dagestan-1765181785.html
Путин заявил об особом отношении к Дагестану
Путин заявил об особом отношении к Дагестану - РИА Новости, 23.12.2021
Путин заявил об особом отношении к Дагестану
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Дагестана с приближающимся Новым годом и отметил, что относится к республике по-особенному. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:52
2021-12-23T16:52
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
владимир путин
единая россия
расул гамзатов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Дагестана с приближающимся Новым годом и отметил, что относится к республике по-особенному.В ходе его итоговой пресс-конференции дагестанский журналист напомнил президенту о поступившем ранее в его адрес приглашении посетить республику в 2023 году, когда запланированы праздничные мероприятия в честь юбилея поэта Расула Гамзатова."К Дагестану у меня особое отношение. Работа в Дагестане сейчас является известным карьерным трамплином для руководства республики. Владимир Абдуалиевич (Васильев) стал руководителем фракции "Единая Россия" в Государственной думе", - сказал Путин.Президент также передал наилучшие пожелания жителям Дагестана в связи с приближающимся Новым годом.
https://ria.ru/20211223/putin-1765177455.html
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общество, владимир путин, единая россия, расул гамзатов
16:52 23.12.2021
 
Путин заявил об особом отношении к Дагестану

Президент Путин поздравил жителей Дагестана с приближающимся Новым годом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Дагестана с приближающимся Новым годом и отметил, что относится к республике по-особенному.
В ходе его итоговой пресс-конференции дагестанский журналист напомнил президенту о поступившем ранее в его адрес приглашении посетить республику в 2023 году, когда запланированы праздничные мероприятия в честь юбилея поэта Расула Гамзатова.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
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"К Дагестану у меня особое отношение. Работа в Дагестане сейчас является известным карьерным трамплином для руководства республики. Владимир Абдуалиевич (Васильев) стал руководителем фракции "Единая Россия" в Государственной думе", - сказал Путин.
Президент также передал наилучшие пожелания жителям Дагестана в связи с приближающимся Новым годом.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ОбществоВладимир ПутинЕдиная РоссияРасул Гамзатов
 
 
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