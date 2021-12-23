22:08 23.12.2021 (обновлено: 22:37 23.12.2021)
Боррель сообщил главе МИД Украины о консультациях по предложениям России
Боррель сообщил главе МИД Украины о консультациях с партнерами по предложениям России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
БРЮССЕЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что Евросоюз координирует с партнерами свои действия в связи предложениями России по гарантиям безопасности в Европе, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
"Евросоюз находится в тесной координации с трансатлантическими партнерами и другими единомышленниками, в том числе по двум представленным Россией проектам соглашений, касающихся европейской архитектуры безопасности", - говорится в документе.
В ходе телефонного разговора Боррель и Кулеба также обсудили ситуацию в Восточной Европе, в частности, на границе Украины и России, где, согласно заявлению ЕС, наблюдается усиление российского военного присутствия.
"Глава дипломатии ЕС подтвердил неизменную поддержку Евросоюзом суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Боррель ранее заявил, что ЕС должен быть неотъемлемой частью дискуссий по безопасности в Европе.