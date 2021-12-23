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Боррель сообщил главе МИД Украины о консультациях по предложениям России
Боррель сообщил главе МИД Украины о консультациях по предложениям России - РИА Новости, 23.12.2021
Боррель сообщил главе МИД Украины о консультациях по предложениям России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что Евросоюз координирует с партнерами свои действия в связи... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T22:08
2021-12-23T22:37
в мире
европа
евросоюз
дмитрий кулеба
жозеп боррель
россия
киев
оон
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БРЮССЕЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что Евросоюз координирует с партнерами свои действия в связи предложениями России по гарантиям безопасности в Европе, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС."Евросоюз находится в тесной координации с трансатлантическими партнерами и другими единомышленниками, в том числе по двум представленным Россией проектам соглашений, касающихся европейской архитектуры безопасности", - говорится в документе.В ходе телефонного разговора Боррель и Кулеба также обсудили ситуацию в Восточной Европе, в частности, на границе Украины и России, где, согласно заявлению ЕС, наблюдается усиление российского военного присутствия."Глава дипломатии ЕС подтвердил неизменную поддержку Евросоюзом суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.Боррель также подчеркнул, что Евросоюз по-прежнему привержен праву каждой страны самостоятельно определять свою внешнюю политику и политику в сфере безопасности. По его мнению, любые переговоры по безопасности в Европе должны опираться на действующие обязательства в рамках ОБСЕ и ООН.В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Боррель ранее заявил, что ЕС должен быть неотъемлемой частью дискуссий по безопасности в Европе.
https://ria.ru/20211222/bezopasnost-1764983229.html
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в мире, европа, евросоюз, дмитрий кулеба, жозеп боррель, россия, киев, оон, дмитрий песков, сергей рябков, обсе, восточная европа
22:08 23.12.2021 (обновлено: 22:37 23.12.2021)
 
Боррель сообщил главе МИД Украины о консультациях по предложениям России

Боррель сообщил главе МИД Украины о консультациях с партнерами по предложениям России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БРЮССЕЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что Евросоюз координирует с партнерами свои действия в связи предложениями России по гарантиям безопасности в Европе, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
"Евросоюз находится в тесной координации с трансатлантическими партнерами и другими единомышленниками, в том числе по двум представленным Россией проектам соглашений, касающихся европейской архитектуры безопасности", - говорится в документе.
В ходе телефонного разговора Боррель и Кулеба также обсудили ситуацию в Восточной Европе, в частности, на границе Украины и России, где, согласно заявлению ЕС, наблюдается усиление российского военного присутствия.
"Глава дипломатии ЕС подтвердил неизменную поддержку Евросоюзом суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
Боррель также подчеркнул, что Евросоюз по-прежнему привержен праву каждой страны самостоятельно определять свою внешнюю политику и политику в сфере безопасности. По его мнению, любые переговоры по безопасности в Европе должны опираться на действующие обязательства в рамках ОБСЕ и ООН.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 19:41
ЕС будет взаимодействовать с США по переговорам с Россией, заявил Боррель
В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Боррель ранее заявил, что ЕС должен быть неотъемлемой частью дискуссий по безопасности в Европе.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
20:58
Кремль прокомментировал заявления США по гарантиям безопасности
 
В миреЕвропаЕвросоюзДмитрий КулебаЖозеп БоррельРоссияКиевООНДмитрий ПесковСергей РябковОБСЕВосточная Европа
 
 
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