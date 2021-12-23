https://ria.ru/20211223/borrel-1765243784.html

Боррель сообщил главе МИД Украины о консультациях по предложениям России

Боррель сообщил главе МИД Украины о консультациях по предложениям России - РИА Новости, 23.12.2021

Боррель сообщил главе МИД Украины о консультациях по предложениям России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что Евросоюз координирует с партнерами свои действия в связи... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T22:08

2021-12-23T22:08

2021-12-23T22:37

в мире

европа

евросоюз

дмитрий кулеба

жозеп боррель

россия

киев

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596211213_0:0:2678:1506_1920x0_80_0_0_66f719c78d3b5bee0a8e613177a4febe.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что Евросоюз координирует с партнерами свои действия в связи предложениями России по гарантиям безопасности в Европе, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС."Евросоюз находится в тесной координации с трансатлантическими партнерами и другими единомышленниками, в том числе по двум представленным Россией проектам соглашений, касающихся европейской архитектуры безопасности", - говорится в документе.В ходе телефонного разговора Боррель и Кулеба также обсудили ситуацию в Восточной Европе, в частности, на границе Украины и России, где, согласно заявлению ЕС, наблюдается усиление российского военного присутствия."Глава дипломатии ЕС подтвердил неизменную поддержку Евросоюзом суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.Боррель также подчеркнул, что Евросоюз по-прежнему привержен праву каждой страны самостоятельно определять свою внешнюю политику и политику в сфере безопасности. По его мнению, любые переговоры по безопасности в Европе должны опираться на действующие обязательства в рамках ОБСЕ и ООН.В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Боррель ранее заявил, что ЕС должен быть неотъемлемой частью дискуссий по безопасности в Европе.

https://ria.ru/20211222/bezopasnost-1764983229.html

https://ria.ru/20211223/peregovory-1765232721.html

европа

россия

киев

восточная европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, евросоюз, дмитрий кулеба, жозеп боррель, россия, киев, оон, дмитрий песков, сергей рябков, обсе, восточная европа