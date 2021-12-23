https://ria.ru/20211223/bol-1765026102.html

Почему может болеть голова на морозе

Невролог рассказал, почему может болеть голова на морозе - РИА Новости, 23.12.2021

Почему может болеть голова на морозе

С приходом зимы многие жалуются на головную боль из-за холода. С чем это связано и как этого избежать, рассказал в интервью радио Sputnik невролог,... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T02:08

2021-12-23T02:08

2021-12-23T02:08

общество

здоровье - общество

боль

александр будик

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. С приходом зимы многие жалуются на головную боль из-за холода. С чем это связано и как этого избежать, рассказал в интервью радио Sputnik невролог, нейрофизиолог Александр Будик.Головная боль, возникающая в ответ на перемену погоды или резкие перепады атмосферного давления, знакома многим россиянам. Мороз может вызывать аналогичную реакцию организма, когда человек выходит на улицу из помещения, отметил Будик. Эти болевые ощущения не имеют отношения к состоянию сосудов головного мозга, если у человека не повышено артериальное давление, уточнил врач.По его словам, головная боль, возникающая на морозе, зависит от чувствительности рецепторов кожи."Если человек выходит на улицу и чувствует головную боль при резком изменении температуры воздуха, это не является грозной патологией. Это реакция организма на температурные показатели. По всей коже головы располагаются рецепторы, при повышенной чувствительности они могут избыточно раздражаться на холоде, поэтому может возникнуть головная боль", – сказал невролог.Чтобы не допустить этого, достаточно носить шапку, считает он.У некоторых людей может возникать особый вид головной боли, связанный с холодом, продолжил врач."Это головная боль, которая появляется при поедании чего-то холодного, например, мороженого. Чувствительные окончания в ротовой полости так сильно раздражаются, что начинается головная боль, это особенный симптом", – объяснил Александр Будик в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20211129/pogoda-1761190930.html

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общество, здоровье - общество, боль, александр будик