https://ria.ru/20211223/blokirovka-1765037344.html

МИД назвал блокировку канала RT DE в Германии цензурой

МИД назвал блокировку канала RT DE в Германии цензурой - РИА Новости, 23.12.2021

МИД назвал блокировку канала RT DE в Германии цензурой

Блокировка YouTube-канала Russia Today на немецком языке в день его запуска и последующее отключение от телевещания — это проявление цензуры со стороны... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T09:01

2021-12-23T09:01

2021-12-23T09:59

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григорий лукьянцев

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Блокировка YouTube-канала Russia Today на немецком языке в день его запуска и последующее отключение от телевещания — это проявление цензуры со стороны Германии, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев."Это не первый и не единственный случай, когда существуют определенные санкции, гонения на представителей либо российских, либо независимых СМИ, которые <...> осуществляют вещание, продвигая точку зрения, которая значительно отличается от той, которая принята в определенных кругах на Западе", — сказал он в интервью РИА Новости.Причем дипломат отметил, что налицо двойные стандарты в том, что касается свободы СМИ, которая декларируется Германией. "Тут надо сравнить, насколько некоторые государства, их слова о приверженности свободе СМИ соответствуют реальной свободе, которую они готовы обеспечить в информационном пространстве", — подчеркнул он.Ранее RT сообщил, что запускает новостной канал на немецком языке. Руководитель немецкого медиарегулятора Ева Флекен заявила, что у RT DE нет лицензии на вещание в Германии, и объявила о начале расследования. Глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид признался, что новый канал RT вызывает раздражение и что "о нем позаботятся".Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что ФРГ, не имея никаких юридических оснований, делает все, чтобы вещание RT DE со спутника было невозможным, и это прямое препятствование работе журналистов. Глава МИД Сергей Лавров не исключил, что Россия вынуждена будет ответить.

https://ria.ru/20211222/rt-1764949745.html

https://ria.ru/20211222/rt-1764922009.html

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медиа - общество, германия, телеканал rt, россия, григорий лукьянцев