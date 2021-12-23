https://ria.ru/20211223/blokirovka-1765037344.html
МИД назвал блокировку канала RT DE в Германии цензурой
МИД назвал блокировку канала RT DE в Германии цензурой - РИА Новости, 23.12.2021
МИД назвал блокировку канала RT DE в Германии цензурой
Блокировка YouTube-канала Russia Today на немецком языке в день его запуска и последующее отключение от телевещания — это проявление цензуры со стороны... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T09:01
2021-12-23T09:01
2021-12-23T09:59
медиавойны
медиа - общество
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григорий лукьянцев
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Блокировка YouTube-канала Russia Today на немецком языке в день его запуска и последующее отключение от телевещания — это проявление цензуры со стороны Германии, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев."Это не первый и не единственный случай, когда существуют определенные санкции, гонения на представителей либо российских, либо независимых СМИ, которые <...> осуществляют вещание, продвигая точку зрения, которая значительно отличается от той, которая принята в определенных кругах на Западе", — сказал он в интервью РИА Новости.Причем дипломат отметил, что налицо двойные стандарты в том, что касается свободы СМИ, которая декларируется Германией. "Тут надо сравнить, насколько некоторые государства, их слова о приверженности свободе СМИ соответствуют реальной свободе, которую они готовы обеспечить в информационном пространстве", — подчеркнул он.Ранее RT сообщил, что запускает новостной канал на немецком языке. Руководитель немецкого медиарегулятора Ева Флекен заявила, что у RT DE нет лицензии на вещание в Германии, и объявила о начале расследования. Глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид признался, что новый канал RT вызывает раздражение и что "о нем позаботятся".Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что ФРГ, не имея никаких юридических оснований, делает все, чтобы вещание RT DE со спутника было невозможным, и это прямое препятствование работе журналистов. Глава МИД Сергей Лавров не исключил, что Россия вынуждена будет ответить.
https://ria.ru/20211222/rt-1764949745.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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медиа - общество, германия, телеканал rt, россия, григорий лукьянцев
09:01 23.12.2021 (обновлено: 09:59 23.12.2021)
МИД назвал блокировку канала RT DE в Германии цензурой
Дипломат Лукьянцев назвал блокировку канала RT DE в Германии цензурой
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Блокировка YouTube-канала Russia Today на немецком языке в день его запуска и последующее отключение от телевещания — это проявление цензуры со стороны Германии
, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев
.
"Это не первый и не единственный случай, когда существуют определенные санкции, гонения на представителей либо российских, либо независимых СМИ, которые <...> осуществляют вещание, продвигая точку зрения, которая значительно отличается от той, которая принята в определенных кругах на Западе", — сказал он в интервью РИА Новости.
Причем дипломат отметил, что налицо двойные стандарты в том, что касается свободы СМИ, которая декларируется Германией. "Тут надо сравнить, насколько некоторые государства, их слова о приверженности свободе СМИ соответствуют реальной свободе, которую они готовы обеспечить в информационном пространстве", — подчеркнул он.
Ранее RT сообщил, что запускает новостной канал на немецком языке. Руководитель немецкого медиарегулятора Ева Флекен заявила, что у RT DE нет лицензии на вещание в Германии, и объявила о начале расследования. Глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид признался, что новый канал RT вызывает раздражение и что "о нем позаботятся".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
ранее заявила, что ФРГ, не имея никаких юридических оснований, делает все, чтобы вещание RT DE со спутника было невозможным, и это прямое препятствование работе журналистов. Глава МИД Сергей Лавров
не исключил, что Россия
вынуждена будет ответить.