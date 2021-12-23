https://ria.ru/20211223/blogery-1765168336.html
Путин шуткой ответил на вопрос, следит ли он за творчеством блогеров
Путин шуткой ответил на вопрос, следит ли он за творчеством блогеров - РИА Новости, 23.12.2021
Путин шуткой ответил на вопрос, следит ли он за творчеством блогеров
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, следит ли он за творчеством блогеров, ответил, что давно ни за кем не следит с тех пор, как перестал быть... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T16:12
2021-12-23T16:12
2021-12-23T19:38
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
владимир путин
общество
блогер
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, следит ли он за творчеством блогеров, ответил, что давно ни за кем не следит с тех пор, как перестал быть директором ФСБ."Честно говоря, за работой блогеров мне не удается следить. Уже давно ни за кем не слежу, с тех пор, как перестал быть директором Федеральной службы безопасности",- сказал Путин на своей ежегодной пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, общество, блогер, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
16:12 23.12.2021 (обновлено: 19:38 23.12.2021)
Путин шуткой ответил на вопрос, следит ли он за творчеством блогеров
Путин про блогеров: ни за кем не слежу с тех пор, как перестал быть директором ФСБ