https://ria.ru/20211223/bloger-1765244887.html

Смоленского блогера задержали за оскорбление ветерана

Смоленского блогера задержали за оскорбление ветерана - РИА Новости, 23.12.2021

Смоленского блогера задержали за оскорбление ветерана

Смоленский блогер, который оскорбительно высказался в адрес ветерана Великой Отечественной в соцсетях, где обсуждали граффити с советским солдатом, задержан,... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T22:21

2021-12-23T22:21

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БРЯНСК, 23 дек — РИА Новости. Смоленский блогер, который оскорбительно высказался в адрес ветерана Великой Отечественной в соцсетях, где обсуждали граффити с советским солдатом, задержан, сообщает СУ СК России по региону.История с оскорбительными высказываниями, которые оставил мужчина в комментариях к посту о граффити с портретом артиллериста-зенитчика Виктора Якунина на фасаде смоленской школы, получила широкий резонанс.Следствие возбудило уголовное дело "по факту публичного оскорбления памяти защитников Отечества и унижения чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны" на основании материалов УФСБ и прокуратуры."В настоящее время мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.Как сообщают местные СМИ, задержанный Алексей Червяков является администратором группы "Сафоновские ведомости".Следователи провели обыск по месту жительства подозреваемого, изъята компьютерная техника. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Смоленской области, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211202/veteran-1761864287.html

https://ria.ru/20211127/vandalizm-1761050033.html

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происшествия, смоленская область, россия