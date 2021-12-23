https://ria.ru/20211223/bezopasnost-1765223020.html

В Белом доме предложили обсудить озабоченности США по поводу шагов России

В Белом доме предложили обсудить озабоченности США по поводу шагов России - РИА Новости, 23.12.2021

В Белом доме предложили обсудить озабоченности США по поводу шагов России

Переговоры с РФ по безопасности не ограничатся российскими предложениями, речь пойдет и об обеспокоенности США действиями Москвы, заявил высокопоставленный... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T19:46

2021-12-23T19:46

2021-12-23T20:09

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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Переговоры с РФ по безопасности не ограничатся российскими предложениями, речь пойдет и об обеспокоенности США действиями Москвы, заявил высокопоставленный представитель администрации США.В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211223/zapad-1765099937.html

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сша, россия, в мире, украина, нато