19:46 23.12.2021 (обновлено: 20:09 23.12.2021)
В Белом доме предложили обсудить озабоченности США по поводу шагов России
Администрация США: переговоры по безопасности не ограничатся российскими предложениями
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Переговоры с РФ по безопасности не ограничатся российскими предложениями, речь пойдет и об обеспокоенности США действиями Москвы, заявил высокопоставленный представитель администрации США.
"Есть и другие области, в которых мы можем изучить, что возможно. И опять же, это не вся повестка переговоров. Переговоры также будут включать, как они и должны, нашу озабоченность и наших союзников по поводу шагов и действий России, которые дестабилизируют европейскую безопасность", - сообщил он журналистам.
В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины, заявляя, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.