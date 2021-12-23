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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/baykonur-1765126689.html
Путин надеется продолжить сотрудничество с Казахстаном по "Байконуру"
Путин надеется продолжить сотрудничество с Казахстаном по "Байконуру" - РИА Новости, 23.12.2021
Путин надеется продолжить сотрудничество с Казахстаном по "Байконуру"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется на продолжение сотрудничества с Казахстаном по космодрому "Байконур". РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:04
2021-12-23T15:53
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
казахстан
владимир путин
космос - риа наука
байконур (космодром)
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется на продолжение сотрудничества с Казахстаном по космодрому "Байконур"."Все-таки с Казахстаном мы продолжаем и будем продолжать совместную работу на Байконуре", - заявил Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.Также он упомянул космос в числе сфер, где сотрудничество с Казахстаном развивается лучше всего."Согласен с постановкой вопроса, которая сформулирована нашими казахстанскими друзьями - что Казахстан, если мы вместе работаем, должен быть не просто площадкой для запуска соответствующих космических аппаратов, а должен принимать участие более широкое, более содержательное в космической деятельности, в том числе развивать собственные компетенции в этом направлении - полностью с этим согласен, и мы ищем сейчас эти варианты. Уверен, что мы будем их реализовывать, эти планы", - добавил он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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казахстан
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казахстан, владимир путин, космос - риа наука, байконур (космодром), россия
15:04 23.12.2021 (обновлено: 15:53 23.12.2021)
 
Путин надеется продолжить сотрудничество с Казахстаном по "Байконуру"

Президент Путин надеется продолжить сотрудничество с Казахстаном по космодрому "Байконур"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкУстановка ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" на стартовый стол первой "Гагаринской" стартовой площадки космодрома "Байконур"
Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется на продолжение сотрудничества с Казахстаном по космодрому "Байконур".
"Все-таки с Казахстаном мы продолжаем и будем продолжать совместную работу на Байконуре", - заявил Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.
Также он упомянул космос в числе сфер, где сотрудничество с Казахстаном развивается лучше всего.
"Согласен с постановкой вопроса, которая сформулирована нашими казахстанскими друзьями - что Казахстан, если мы вместе работаем, должен быть не просто площадкой для запуска соответствующих космических аппаратов, а должен принимать участие более широкое, более содержательное в космической деятельности, в том числе развивать собственные компетенции в этом направлении - полностью с этим согласен, и мы ищем сейчас эти варианты. Уверен, что мы будем их реализовывать, эти планы", - добавил он.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Военнослужащие с флагами России и Казахстана на торжественном мероприятии, посвященном 60-летию космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 07:27
Межгосударственные отношения России и Казахстана
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021КазахстанВладимир ПутинКосмос - РИА НаукаБайконур (космодром)Россия
 
 
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