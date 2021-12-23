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Путин надеется продолжить сотрудничество с Казахстаном по "Байконуру"

Путин надеется продолжить сотрудничество с Казахстаном по "Байконуру" - РИА Новости, 23.12.2021

Путин надеется продолжить сотрудничество с Казахстаном по "Байконуру"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется на продолжение сотрудничества с Казахстаном по космодрому "Байконур". РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:04

2021-12-23T15:04

2021-12-23T15:53

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

казахстан

владимир путин

космос - риа наука

байконур (космодром)

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется на продолжение сотрудничества с Казахстаном по космодрому "Байконур"."Все-таки с Казахстаном мы продолжаем и будем продолжать совместную работу на Байконуре", - заявил Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.Также он упомянул космос в числе сфер, где сотрудничество с Казахстаном развивается лучше всего."Согласен с постановкой вопроса, которая сформулирована нашими казахстанскими друзьями - что Казахстан, если мы вместе работаем, должен быть не просто площадкой для запуска соответствующих космических аппаратов, а должен принимать участие более широкое, более содержательное в космической деятельности, в том числе развивать собственные компетенции в этом направлении - полностью с этим согласен, и мы ищем сейчас эти варианты. Уверен, что мы будем их реализовывать, эти планы", - добавил он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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казахстан, владимир путин, космос - риа наука, байконур (космодром), россия