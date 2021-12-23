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Байден пойдет на новый срок. При двух условиях
Байден назвал два условия для участия в выборах в 2024 году - РИА Новости, 23.12.2021
Байден пойдет на новый срок. При двух условиях
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал в интервью телеканалу ABC, готов ли он баллотироваться на еще один срок в 2024 году. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T09:29
2021-12-23T11:05
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал в интервью телеканалу ABC, готов ли он баллотироваться на еще один срок в 2024 году.По словам американского лидера, многое зависит от состояния здоровья: если оно будет на том же уровне, что сейчас, то он поучаствует в выборах. Журналист также спросил у Байдена, как он относится к тому, что соперником снова станет Дональд Трамп."Почему бы мне не посоперничать с Дональдом Трампом? Это повысит шансы на мое участие в выборах", — отметил 79-летний глава государства.Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. Подсчет голосов затянулся, но в результате победителем стал кандидат от Демократической партии Джо Байден.Республиканец Трамп до последнего не признавал поражения и отказался присутствовать на инаугурации избранного президента — такое произошло впервые за 150 лет. Следующие выборы должны состояться в 2024 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20211219/tramp-1764465229.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
09:29 23.12.2021 (обновлено: 11:05 23.12.2021)
 
Байден назвал два условия для участия в выборах в 2024 году

Президент США Байден: участие Трампа в выборах 2024 года повысит мои шансы баллотироваться

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал в интервью телеканалу ABC, готов ли он баллотироваться на еще один срок в 2024 году.
По словам американского лидера, многое зависит от состояния здоровья: если оно будет на том же уровне, что сейчас, то он поучаствует в выборах. Журналист также спросил у Байдена, как он относится к тому, что соперником снова станет Дональд Трамп.
"Почему бы мне не посоперничать с Дональдом Трампом? Это повысит шансы на мое участие в выборах", — отметил 79-летний глава государства.
Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. Подсчет голосов затянулся, но в результате победителем стал кандидат от Демократической партии Джо Байден.
Республиканец Трамп до последнего не признавал поражения и отказался присутствовать на инаугурации избранного президента — такое произошло впервые за 150 лет. Следующие выборы должны состояться в 2024 году.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
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В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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