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Азаров поблагодарил депутатов Самарской губернской думы за работу

Азаров поблагодарил депутатов Самарской губернской думы за работу - РИА Новости, 23.12.2021

Азаров поблагодарил депутатов Самарской губернской думы за работу

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заключительном в 2021 году заседании губернской думы поблагодарил депутатов за масштабную работу, сообщает... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:07

2021-12-23T15:07

2021-12-23T15:07

политика

королев

самарская область

куйбышев

дмитрий азаров

самарская губернская дума

госдума рф

ил-2

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САМАРА, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заключительном в 2021 году заседании губернской думы поблагодарил депутатов за масштабную работу, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, в четверг, 23 декабря, состоялось шестое, последнее в текущем году заседание Самарской губернской думы. В его работе приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин, депутаты Госдумы, руководители министерств и ведомств региона."Глава региона поблагодарил депутатов за масштабную, проделанную на благо всех жителей Самарской области работу, отметив, что новый состав думы отражает те приоритеты в деятельности законодательной власти, которые граждане, жители Самарской области считают наиболее актуальными", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, в результате совместной работы был принят главный финансовый документ Самарской области – бюджет, учитывающий запросы людей, озвученные во время публичного обсуждения проекта документа, и формирования народной программы.Азаров поблагодарил депутатов за слаженную работу на пике очередной волны пандемии в парламенте, а также за работу с избирателями по разъяснению ситуации, объяснению важности защиты собственного здоровья, соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и вакцинации."Наша совместная конструктивная работа позволила не только удержать ситуацию под контролем, но и создать условия для дальнейшего опережающего развития региона. Добиться этого было очень и очень непросто. Но вместе мы это сделали. В результате экономика региона снова выходит на траекторию устойчивого роста. По мере ее восстановления, соответственно, увеличиваются и возможности помогать людям, рассматривать дополнительные меры поддержки, развивая и реализовывая новые проекты в социальной сфере", - цитирует Азарова пресс-служба.По информации пресс-службы, заседание началось с согласования кандидатуры вице-губернатора – руководителя администрации губернатора. На этот пост Азаров предложил назначить Петра Королева, который с июля 2021 года исполнял обязанности руководителя администрации губернатора. Парламентарии кандидатуру Королева согласовали единогласно.Кроме того, были рассмотрены социальные законы, вопросы, затрагивающие бюджетное и налоговое законодательство, вопросы государственной поддержки граждан с детьми, меры поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также меры государственной поддержки участников долевого строительства, вопросы о развитии креативных индустрий и другие.По предложению Азарова депутаты на законодательном уровне утвердили новую памятную дату региона – 10 декабря – День выпуска первого самолета Ил-2 в Куйбышеве.

https://ria.ru/20211222/azarov-1764948712.html

https://ria.ru/20211220/vstrecha-1764626687.html

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самарская область

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политика, королев, самарская область, куйбышев, дмитрий азаров, самарская губернская дума, госдума рф, ил-2