https://ria.ru/20211223/avrora-1765163106.html

Программу тестирования российской ОС "Аврора" расширят в следующем году

Программу тестирования российской ОС "Аврора" расширят в следующем году - РИА Новости, 23.12.2021

Программу тестирования российской ОС "Аврора" расширят в следующем году

Компания "Открытая мобильная платформа" намерена в 2022 году значительно расширить программу бета-тестирования российской операционной системы "Аврора". РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:57

2021-12-23T15:57

2021-12-23T15:57

наука

технологии

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Компания "Открытая мобильная платформа" намерена в 2022 году значительно расширить программу бета-тестирования российской операционной системы "Аврора".Программа стартовала в августе этого года и собрала более 4000 заявок. Бета-тестеры получили устройства с "Авророй" и пользуются ими на постоянной основе. В ОМП подчеркнули, что программа уже позволила внести ряд изменений в текущий релиз и запланировать будущие изменения в ОС."В новом 2022 году мы планируем существенно расширить программу, как в плане географии, так и передав нашим участникам новые устройства на платформе операционной системы", — заявила Татьяна Казнова, менеджер по продукту и руководитель программы бета-тестирования ОС "Аврора".Для российской мобильной ОС "Аврора" недавно было анонсировано обновление 4.0. Среди изменений называются полное шифрование пользовательских данных, обновленный интерфейс, новый системный шрифт и переработанные уведомления.

https://ria.ru/20211028/avrora-1756518325.html

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