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После аварии в Улан-Удэ открыли десять пунктов временного размещения
После аварии в Улан-Удэ открыли десять пунктов временного размещения - РИА Новости, 23.12.2021
После аварии в Улан-Удэ открыли десять пунктов временного размещения
Десять пунктов временного размещения развернуты в Улан-Уде после аварии на ТЭЦ-1, началась раздача жителям обогревательных приборов, сообщил глава... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T17:15
2021-12-23T17:15
происшествия
улан-удэ
владимир путин
алексей чекунков
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Десять пунктов временного размещения развернуты в Улан-Уде после аварии на ТЭЦ-1, началась раздача жителям обогревательных приборов, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков."В городе развернуты 10 пунктов временного размещения на 400 человек, началась раздача обогревательных приборов людям, которые в них нуждаются", - рассказал Чекунков журналистам.Ранее в республиканском оперштабе призвали горожан на период устранения последствий ЧС на ТЭЦ-1 воспользоваться услугами пунктов временного размещения. Кроме того, жителей Улан-Удэ призывают регулировать эксплуатацию электроприборов и по возможности не подключать дополнительные приборы. Ранее в мэрии заявили о покупке 500 отопительных приборов, которые можно взять на время.По данным правительства, утром на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии в столице Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа детских садов. Отключенных от теплоснабжения жилищ нет, но параметры отопления снижены в почти 800 многоквартирных домах. Ранее правительство сообщило, что ввести в штатный режим работы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ после пожара планируется в субботу. Рост нагрузки на электросети в Улан-Удэ вырос на 30-40% после аварии.Вопрос о ситуации на ТЭЦ был задан на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в четверг, он пообещал лично разобраться с аварией.
https://ria.ru/20211223/delo-1765033214.html
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происшествия, улан-удэ, владимир путин, алексей чекунков, россия
17:15 23.12.2021
 
После аварии в Улан-Удэ открыли десять пунктов временного размещения

В Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1 открыли десять пунктов временного размещения

© Фото : Главное управление МЧС Росии по Республике БурятияАвтомобили МЧС на территории ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, где произошел пожар
Автомобили МЧС на территории ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Фото : Главное управление МЧС Росии по Республике Бурятия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Десять пунктов временного размещения развернуты в Улан-Уде после аварии на ТЭЦ-1, началась раздача жителям обогревательных приборов, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
"В городе развернуты 10 пунктов временного размещения на 400 человек, началась раздача обогревательных приборов людям, которые в них нуждаются", - рассказал Чекунков журналистам.
ЧП на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
07:34
СК возбудил уголовное дело после аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ
Ранее в республиканском оперштабе призвали горожан на период устранения последствий ЧС на ТЭЦ-1 воспользоваться услугами пунктов временного размещения. Кроме того, жителей Улан-Удэ призывают регулировать эксплуатацию электроприборов и по возможности не подключать дополнительные приборы. Ранее в мэрии заявили о покупке 500 отопительных приборов, которые можно взять на время.
По данным правительства, утром на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии в столице Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа детских садов. Отключенных от теплоснабжения жилищ нет, но параметры отопления снижены в почти 800 многоквартирных домах. Ранее правительство сообщило, что ввести в штатный режим работы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ после пожара планируется в субботу. Рост нагрузки на электросети в Улан-Удэ вырос на 30-40% после аварии.
Вопрос о ситуации на ТЭЦ был задан на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в четверг, он пообещал лично разобраться с аварией.
Автомобили МЧС на территории ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
15:17Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Путин пообещал разобраться с аварией на ТЭЦ в Улан-Удэ
 
ПроисшествияУлан-УдэВладимир ПутинАлексей ЧекунковРоссия
 
 
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