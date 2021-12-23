После аварии в Улан-Удэ открыли десять пунктов временного размещения
В Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1 открыли десять пунктов временного размещения
© Фото : Главное управление МЧС Росии по Республике БурятияАвтомобили МЧС на территории ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, где произошел пожар
© Фото : Главное управление МЧС Росии по Республике Бурятия
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Десять пунктов временного размещения развернуты в Улан-Уде после аварии на ТЭЦ-1, началась раздача жителям обогревательных приборов, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
"В городе развернуты 10 пунктов временного размещения на 400 человек, началась раздача обогревательных приборов людям, которые в них нуждаются", - рассказал Чекунков журналистам.
Ранее в республиканском оперштабе призвали горожан на период устранения последствий ЧС на ТЭЦ-1 воспользоваться услугами пунктов временного размещения. Кроме того, жителей Улан-Удэ призывают регулировать эксплуатацию электроприборов и по возможности не подключать дополнительные приборы. Ранее в мэрии заявили о покупке 500 отопительных приборов, которые можно взять на время.
По данным правительства, утром на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии в столице Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа детских садов. Отключенных от теплоснабжения жилищ нет, но параметры отопления снижены в почти 800 многоквартирных домах. Ранее правительство сообщило, что ввести в штатный режим работы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ после пожара планируется в субботу. Рост нагрузки на электросети в Улан-Удэ вырос на 30-40% после аварии.
Вопрос о ситуации на ТЭЦ был задан на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в четверг, он пообещал лично разобраться с аварией.