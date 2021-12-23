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Экс-схиигумена Сергия попросили арестовать по делу об экстремизме
Экс-схиигумена Сергия попросили арестовать по делу об экстремизме - РИА Новости, 23.12.2021
Экс-схиигумена Сергия попросили арестовать по делу об экстремизме
Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о вторичном аресте по делу об экстремизме бывшего схиигумена Сергия, уже осужденного на 3,5 года колонии,... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T11:18
2021-12-23T11:18
происшествия
екатеринбург
омон россии
среднеуральский женский монастырь
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о вторичном аресте по делу об экстремизме бывшего схиигумена Сергия, уже осужденного на 3,5 года колонии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Кристина Булыгина."В суд поступили материалы по ходатайству следователя об аресте Николая Романова на два месяца", - сказала собеседница агентства.Это технический момент, после обвинительного приговор по первому делу бывший монах в любом случае остается в заключении.В конце ноября Измайловский суд Москвы приговорил его к 3,5 годам лишения свободы за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушении права на свободу совести. Защита обжаловала приговор, но апелляционная инстанция материалы пока не рассмотрела.В основу второго дела против Сергия (Николая Романова) и его помощника Всеволода Могучева легли видеоролики, пропагандирующие, по оценке следствия, ненависть к иудеям и мусульманам. Ролики были размещены на интернет-канале Могучева. Сам он арестован в Екатеринбурге и сейчас находится в московском СИЗО.Как ранее заявил РИА Новости адвокат Павел Бабиков, защита считает, что следствие специально выделило дело об экстремизме, чтобы "держать отца Сергия в СИЗО, а не отправлять в колонию, как это должно было быть после приговора", так как, по словам защиты, там он мог бы более свободно перемещаться и "выполнять какое-то послушание".Защита планировала обжаловать данное решение повторно, так как в первый раз в данной жалобе суд отказал по технической причине: не было указано местонахождение Сергия, который был сначала в больнице, потом в СИЗО.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре 2020 года был отлучен от Церкви.Бывший схиигумен был задержан год назад, в декабре 2020-го, в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву. Басманный суд в тот же день арестовал Романова.
https://ria.ru/20211130/skhiigumen-1761458069.html
https://ria.ru/20211201/skhiigumen-1761583866.html
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происшествия, екатеринбург, омон россии, среднеуральский женский монастырь
11:18 23.12.2021
 
Экс-схиигумена Сергия попросили арестовать по делу об экстремизме

Экс-схиигумена Сергия попросили арестовать на два месяца по делу об экстремизме

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкЭкс-схиигумен Сергий (Николай Романов)
Экс-схиигумен Сергий (Николай Романов) - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о вторичном аресте по делу об экстремизме бывшего схиигумена Сергия, уже осужденного на 3,5 года колонии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.
"В суд поступили материалы по ходатайству следователя об аресте Николая Романова на два месяца", - сказала собеседница агентства.
Это технический момент, после обвинительного приговор по первому делу бывший монах в любом случае остается в заключении.
В конце ноября Измайловский суд Москвы приговорил его к 3,5 годам лишения свободы за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушении права на свободу совести. Защита обжаловала приговор, но апелляционная инстанция материалы пока не рассмотрела.
В основу второго дела против Сергия (Николая Романова) и его помощника Всеволода Могучева легли видеоролики, пропагандирующие, по оценке следствия, ненависть к иудеям и мусульманам. Ролики были размещены на интернет-канале Могучева. Сам он арестован в Екатеринбурге и сейчас находится в московском СИЗО.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 14:40Религия
Бывший схиигумен Сергий заявил, что не призывал монахинь к самоубийству
Как ранее заявил РИА Новости адвокат Павел Бабиков, защита считает, что следствие специально выделило дело об экстремизме, чтобы "держать отца Сергия в СИЗО, а не отправлять в колонию, как это должно было быть после приговора", так как, по словам защиты, там он мог бы более свободно перемещаться и "выполнять какое-то послушание".
Защита планировала обжаловать данное решение повторно, так как в первый раз в данной жалобе суд отказал по технической причине: не было указано местонахождение Сергия, который был сначала в больнице, потом в СИЗО.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".
Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре 2020 года был отлучен от Церкви.
Бывший схиигумен был задержан год назад, в декабре 2020-го, в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву. Басманный суд в тот же день арестовал Романова.
Савва Тутунов - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 10:06Религия
Экс-схиигумен Сергий сможет общаться с тюремным священником, заявили в РПЦ
 
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