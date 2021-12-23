https://ria.ru/20211223/antiprivivochniki-1765085750.html

Путин назвал отказ от вакцинации нечестной позицией против народа

Путин назвал отказ от вакцинации нечестной позицией против народа - РИА Новости, 23.12.2021

Путин назвал отказ от вакцинации нечестной позицией против народа

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции раскритиковал действия антипрививочников. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T13:01

2021-12-23T13:01

2021-12-23T15:35

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции раскритиковал действия антипрививочников.Глава государства подчеркнул, что вакцинация — главный способ в борьбе с пандемией. Именно низким коллективным иммунитетом он объяснил избыточную смертность во время пандемии. При этом он выступил против уголовного наказания за призывы отказаться от прививок."Как только начнешь давить, сразу появятся способы обойти это стремление надавить. Нам нужно идти по другому пути — с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость определенных мер", — заявил он.Президент напомнил, что новые штаммы SARS-CoV-2 появляются в странах, где есть проблемы с системой здравоохранения."Что касается новых волн коронавирусной инфекции, новых штаммов: чем это вызвано? Вызвано способностью к мутациям этого вируса. Вот и все, это очень простой ответ. И новые штаммы появляются там, где все-таки есть проблемы с системами здравоохранения и уровень иммунитета низкий. Ну, скажем, в африканских странах очень много поражений вирусом иммунодефицита и там возникают новые и новые штаммы, ничего здесь удивительного нет", — заявил он.В связи с этим глава государства призвал ко второму кварталу 2022 года добиться уровня коллективного иммунитета в 80 процентов.За все время эпидемии в России COVID-19 заразились 10 318 650 человека. Болезнь унесла жизни 301 271 человек, более девяти миллионов пациентов выздоровели.По информации Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 в мире превысило 275 миллионов, умерли 5,3 миллиона.Омикрон-штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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"Это нечестная позиция" – Путин об антипрививочниках Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции раскритиковал действия антипрививочников. Глава государства подчеркнул, что вакцинация — главный способ в борьбе с пандемией. Именно низким коллективным иммунитетом он объяснил избыточную смертность во время пандемии. При этом он выступил против уголовного наказания за призывы отказаться от прививок. 2021-12-23T13:01 true PT0M55S

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коронавирус в россии, ботсвана, юар, владимир путин, россия, коронавирус covid-19