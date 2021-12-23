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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/antiprivivochniki-1765085750.html
Путин назвал отказ от вакцинации нечестной позицией против народа
Путин назвал отказ от вакцинации нечестной позицией против народа - РИА Новости, 23.12.2021
Путин назвал отказ от вакцинации нечестной позицией против народа
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции раскритиковал действия антипрививочников. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:01
2021-12-23T15:35
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
коронавирус в россии
ботсвана
юар
владимир путин
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции раскритиковал действия антипрививочников.Глава государства подчеркнул, что вакцинация — главный способ в борьбе с пандемией. Именно низким коллективным иммунитетом он объяснил избыточную смертность во время пандемии. При этом он выступил против уголовного наказания за призывы отказаться от прививок."Как только начнешь давить, сразу появятся способы обойти это стремление надавить. Нам нужно идти по другому пути — с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость определенных мер", — заявил он.Президент напомнил, что новые штаммы SARS-CoV-2 появляются в странах, где есть проблемы с системой здравоохранения."Что касается новых волн коронавирусной инфекции, новых штаммов: чем это вызвано? Вызвано способностью к мутациям этого вируса. Вот и все, это очень простой ответ. И новые штаммы появляются там, где все-таки есть проблемы с системами здравоохранения и уровень иммунитета низкий. Ну, скажем, в африканских странах очень много поражений вирусом иммунодефицита и там возникают новые и новые штаммы, ничего здесь удивительного нет", — заявил он.В связи с этим глава государства призвал ко второму кварталу 2022 года добиться уровня коллективного иммунитета в 80 процентов.За все время эпидемии в России COVID-19 заразились 10 318 650 человека. Болезнь унесла жизни 301 271 человек, более девяти миллионов пациентов выздоровели.По информации Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 в мире превысило 275 миллионов, умерли 5,3 миллиона.Омикрон-штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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"Это нечестная позиция" – Путин об антипрививочниках
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции раскритиковал действия антипрививочников. Глава государства подчеркнул, что вакцинация — главный способ в борьбе с пандемией. Именно низким коллективным иммунитетом он объяснил избыточную смертность во время пандемии. При этом он выступил против уголовного наказания за призывы отказаться от прививок.
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коронавирус в россии, ботсвана, юар, владимир путин, россия, коронавирус covid-19
13:01 23.12.2021 (обновлено: 15:35 23.12.2021)
 
Путин назвал отказ от вакцинации нечестной позицией против народа

Президент Путин назвал отказ от вакцинации нечестной позицией против народа

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции раскритиковал действия антипрививочников.
"Это нечестная позиция против своего народа", — отметил он.
Глава государства подчеркнул, что вакцинация — главный способ в борьбе с пандемией. Именно низким коллективным иммунитетом он объяснил избыточную смертность во время пандемии. При этом он выступил против уголовного наказания за призывы отказаться от прививок.
"Как только начнешь давить, сразу появятся способы обойти это стремление надавить. Нам нужно идти по другому пути — с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость определенных мер", — заявил он.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19 - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 11:51Распространение коронавируса
В России выявили 25 667 новых случаев заражения коронавирусом
Президент напомнил, что новые штаммы SARS-CoV-2 появляются в странах, где есть проблемы с системой здравоохранения.
"Что касается новых волн коронавирусной инфекции, новых штаммов: чем это вызвано? Вызвано способностью к мутациям этого вируса. Вот и все, это очень простой ответ. И новые штаммы появляются там, где все-таки есть проблемы с системами здравоохранения и уровень иммунитета низкий. Ну, скажем, в африканских странах очень много поражений вирусом иммунодефицита и там возникают новые и новые штаммы, ничего здесь удивительного нет", — заявил он.
В связи с этим глава государства призвал ко второму кварталу 2022 года добиться уровня коллективного иммунитета в 80 процентов.
Женщина во время бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 в вестибюле станции московского метрополитена Маяковская - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 23:48Распространение коронавируса
В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
За все время эпидемии в России COVID-19 заразились 10 318 650 человека. Болезнь унесла жизни 301 271 человек, более девяти миллионов пациентов выздоровели.
По информации Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 в мире превысило 275 миллионов, умерли 5,3 миллиона.
Омикрон-штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021Коронавирус в РоссииБотсванаЮАРВладимир ПутинРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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