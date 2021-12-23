https://ria.ru/20211223/advokat-1765120604.html

Путин заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза

Путин заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза - РИА Новости, 23.12.2021

Путин заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза

Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза, узнав, что на сказочного волшебника из Великого Устюга подали в суд. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:46

2021-12-23T14:46

2021-12-23T15:42

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

общество

вологодская область

великий устюг

владимир путин

дед мороз

новый год

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза, узнав, что на сказочного волшебника из Великого Устюга подали в суд.В четверг глава государства проводит итоговую большую пресс-конференцию. Журналист из Вологодской области рассказал о юристе из Санкт-Петербурга, который подал в суд на Деда Мороза за то, что новогодний герой уже 23 года не исполняет его желание."Я тоже юрист из Санкт-Петербурга, есть некоторые совпадения у нас... Могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и найдет то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. Это будет основная линия защиты", - сказал президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20211214/zhelanie-1763695666.html

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Путин: "Я могу выступить адвокатом Деда Мороза" Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза, узнав, что на сказочного волшебника из Великого Устюга подали в суд. В четверг глава государства проводит итоговую большую пресс-конференцию. Журналист из Вологодской области рассказал о юристе из Санкт-Петербурга, который подал в суд на Деда Мороза за то, что новогодний герой уже 23 года не исполняет его желание. 2021-12-23T14:46 true PT0M49S

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общество, вологодская область, великий устюг, владимир путин, дед мороз, новый год