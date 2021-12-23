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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/advokat-1765120604.html
Путин заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза
Путин заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза - РИА Новости, 23.12.2021
Путин заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза
Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза, узнав, что на сказочного волшебника из Великого Устюга подали в суд. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:46
2021-12-23T15:42
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
вологодская область
великий устюг
владимир путин
дед мороз
новый год
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза, узнав, что на сказочного волшебника из Великого Устюга подали в суд.В четверг глава государства проводит итоговую большую пресс-конференцию. Журналист из Вологодской области рассказал о юристе из Санкт-Петербурга, который подал в суд на Деда Мороза за то, что новогодний герой уже 23 года не исполняет его желание."Я тоже юрист из Санкт-Петербурга, есть некоторые совпадения у нас... Могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и найдет то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. Это будет основная линия защиты", - сказал президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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вологодская область
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Путин: "Я могу выступить адвокатом Деда Мороза"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза, узнав, что на сказочного волшебника из Великого Устюга подали в суд. В четверг глава государства проводит итоговую большую пресс-конференцию. Журналист из Вологодской области рассказал о юристе из Санкт-Петербурга, который подал в суд на Деда Мороза за то, что новогодний герой уже 23 года не исполняет его желание.
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общество, вологодская область, великий устюг, владимир путин, дед мороз, новый год
14:46 23.12.2021 (обновлено: 15:42 23.12.2021)
 
Путин заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза

Путин заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза, на которого подали в суд

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза, узнав, что на сказочного волшебника из Великого Устюга подали в суд.
В четверг глава государства проводит итоговую большую пресс-конференцию. Журналист из Вологодской области рассказал о юристе из Санкт-Петербурга, который подал в суд на Деда Мороза за то, что новогодний герой уже 23 года не исполняет его желание.
"Я тоже юрист из Санкт-Петербурга, есть некоторые совпадения у нас... Могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и найдет то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. Это будет основная линия защиты", - сказал президент.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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14 декабря, 16:49Хорошие новости
Путин исполнил желание девочки, мечтавшей посмотреть "Лебединое озеро"
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ОбществоВологодская областьВеликий УстюгВладимир ПутинДед МорозНовый год
 
 
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