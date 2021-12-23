Утопичный способ решить украинский вопрос в 2022 году

15:14 23.12.2021 (обновлено: 21:49 23.12.2021)
В Болгарии объяснили, как Россия может решить украинский вопрос в 2022 году
"Дума": у России есть "утопичный" вариант решить кризис на Украине в 2022 году
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В новом году Запад будет вынужден пойти на уступки перед Россией, если не захочет оказаться в стратегической ловушке, пишет болгарская газета "Дума".
Автор статьи Лычезар Радев перечислил основные внешнеполитические темы, развитие которых приходится на 2022 год, и уделил особое внимание кризису отношений стран Запада с Москвой и Пекином. Он отметил, что сближение двух государств, заставившее Америку понервничать уже в этом году, может развиться в более устойчивые формы.
"В 2022 году мы станем свидетелями новых "отрезвляющих" российско-китайских стратегических инициатив. Один из возможных вариантов — углубление экономического сотрудничества, а также проведение военно-морских учений по всей Восточной Азии", — предрек автор.
Также журналист не мог обойти вниманием украинский кризис. По его словам, Киев усугубляет свое незавидное положение в мире безрассудными действиями.
"У Украины есть соблазн спровоцировать военное наступление и провокации в Донецке и Луганске. Если она это сделает, ее ждет контратака с возможными побочными эффектами. <…> Украина должна уяснить, что если и дальше будет себя так вести, то она прекратит свое существование как государство. Выкристаллизовалось мнение, что никто не встанет на ее защиту и что она обречена, если продолжит следовать по заданному курсу", — уверен Радев.
Автор назвал "утопичный" вариант выхода из кризисной ситуации, который, как он считает, вполне возможен в долгосрочной перспективе, поскольку США теряют статус "мирового жандарма", а НАТО — смысл существования как оборонный блок.
"У России есть еще один вариант действий: она может сформировать зону "стратегической стабильности", включающую Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон и Крым. По данным за 2001 год, в Запорожье и Херсонской области проживают более 370 тысяч русских. Геостратегические преимущества этой области более чем очевидны", — заявил он.
На прошлой неделе МИД опубликовал проекты договора с Вашингтоном и соглашения с Североатлантическим альянсом, в который включили положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения организации на восток, в том числе за счет бывших республик СССР, в частности Украины. В ведомстве уточнили, что при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
При этом на Западе заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Путин уже говорил, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.
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