https://ria.ru/20211223/2022-1765129311.html

Утопичный способ решить украинский вопрос в 2022 году

В Болгарии объяснили, как Россия может решить украинский вопрос в 2022 году - РИА Новости, 23.12.2021

Утопичный способ решить украинский вопрос в 2022 году

В новом году Запад будет вынужден пойти на уступки перед Россией, если не захочет оказаться в стратегической ловушке, пишет болгарская газета "Дума". РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T15:14

2021-12-23T15:14

2021-12-23T21:49

украина

сша

запорожье

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764162382_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_63fadbb271179d457de21a3b2c415a6c.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В новом году Запад будет вынужден пойти на уступки перед Россией, если не захочет оказаться в стратегической ловушке, пишет болгарская газета "Дума".Автор статьи Лычезар Радев перечислил основные внешнеполитические темы, развитие которых приходится на 2022 год, и уделил особое внимание кризису отношений стран Запада с Москвой и Пекином. Он отметил, что сближение двух государств, заставившее Америку понервничать уже в этом году, может развиться в более устойчивые формы."В 2022 году мы станем свидетелями новых "отрезвляющих" российско-китайских стратегических инициатив. Один из возможных вариантов — углубление экономического сотрудничества, а также проведение военно-морских учений по всей Восточной Азии", — предрек автор.Также журналист не мог обойти вниманием украинский кризис. По его словам, Киев усугубляет свое незавидное положение в мире безрассудными действиями.Автор назвал "утопичный" вариант выхода из кризисной ситуации, который, как он считает, вполне возможен в долгосрочной перспективе, поскольку США теряют статус "мирового жандарма", а НАТО — смысл существования как оборонный блок."У России есть еще один вариант действий: она может сформировать зону "стратегической стабильности", включающую Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон и Крым. По данным за 2001 год, в Запорожье и Херсонской области проживают более 370 тысяч русских. Геостратегические преимущества этой области более чем очевидны", — заявил он.На прошлой неделе МИД опубликовал проекты договора с Вашингтоном и соглашения с Североатлантическим альянсом, в который включили положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения организации на восток, в том числе за счет бывших республик СССР, в частности Украины. В ведомстве уточнили, что при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.При этом на Западе заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил Североатлантического альянса. Путин уже говорил, что появление вооружений НАТО на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности Москва будет расценивать как красные линии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211223/ukraina-1765113231.html

https://ria.ru/20211223/nato-1765097679.html

https://ria.ru/20211223/nato-1765040555.html

украина

сша

запорожье

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, запорожье, нато, россия