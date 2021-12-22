https://ria.ru/20211222/zuev-1764966408.html

Ректора "Шанинки" Зуева направили в одну из московских больниц

Ректора "Шанинки" Зуева направили в одну из московских больниц - РИА Новости, 22.12.2021

Ректора "Шанинки" Зуева направили в одну из московских больниц

Арестованный ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев направлен в одну из больниц Москвы для планового... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T18:14

2021-12-22T18:14

2021-12-22T18:23

сергей зуев

общество

москва

матросская тишина

московская высшая школа социальных и экономических наук

онк

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Арестованный ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев направлен в одну из больниц Москвы для планового медобследования и консультации, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, сообщили в ГУФСИН России по Москве.Ранее о том, что Зуева переведут из больницы СИЗО "Матросская тишина" в гражданскую клинику с необходимыми специалистами, рассказал РИА Новости член ОНК Москвы Александр Хуруджи."22 декабря обвиняемый Зуев направлен в одну из городских больниц для планового медицинского обследования и консультации с узкопрофильными специалистами. В настоящее время состояние здоровья оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211117/rakova-1759544908.html

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сергей зуев, общество, москва, матросская тишина, московская высшая школа социальных и экономических наук, онк, россия