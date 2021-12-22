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https://ria.ru/20211222/zuev-1764960009.html
Ректора "Шанинки" Зуева переведут в клинику, сообщили в ОНК
Ректора "Шанинки" Зуева переведут в клинику, сообщили в ОНК - РИА Новости, 22.12.2021
Ректора "Шанинки" Зуева переведут в клинику, сообщили в ОНК
Арестованного ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева переведут из больницы СИЗО "Матросская тишина" в... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T17:33
2021-12-22T18:02
онк
происшествия
москва
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
матросская тишина
московская высшая школа социальных и экономических наук
россия
марина ракова
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Арестованного ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева переведут из больницы СИЗО "Матросская тишина" в гражданскую клинику с необходимыми специалистами, рассказал РИА Новости член ОНК Москвы Александр Хуруджи."Да, его переводят в гражданскую больницу, где есть необходимые специалисты", - сказал Хуруджи.Как пояснил правозащитник, Зуева повезут на обследование к хирургу. По словам Хуруджи, родственники хотели, чтобы врач пришёл в СИЗО, но следователь не дал согласия. "Лечащий доктор подписал документы о том, что Зуеву необходима квалифицированная консультация, поэтому его и повезли в больницу", - добавил он.Во вторник Мосгорсуд оставил в СИЗО Зуева, обвиняемого в мошенничестве.На прошлой неделе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила Зуева в СИЗО и подготовила повторное обращение в органы прокурорского надзора и следствия с просьбой отпустить ректора "Шанинки". Она также обсудила его состояние с руководителями УФСИН по Москве.В конце октября Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, на скорой привезли в больницу, оттуда его сотрудники ФСИН перевели для медицинского освидетельствования в другой госпиталь, чтобы понять, входит ли диагноз Зуева в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО, сообщал адвокат ректора "Шанинки". Впоследствии Тверской районный суд Москвы перевел Зуева из-под домашнего ареста под стражу, в начале декабря меру пресечения продлили до 7 марта.По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, полагают в МВД.
https://ria.ru/20211208/rassledovanie-1762697113.html
https://ria.ru/20211117/rakova-1759544908.html
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онк, происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), матросская тишина, московская высшая школа социальных и экономических наук, россия, марина ракова, сергей зуев
17:33 22.12.2021 (обновлено: 18:02 22.12.2021)
 
Ректора "Шанинки" Зуева переведут в клинику, сообщили в ОНК

Член ОНК Хуруджи: ректора "Шанинки" Зуева переведут из больницы СИЗО в гражданскую клинику

© АГН "Москва"Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© АГН "Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Арестованного ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева переведут из больницы СИЗО "Матросская тишина" в гражданскую клинику с необходимыми специалистами, рассказал РИА Новости член ОНК Москвы Александр Хуруджи.
"Да, его переводят в гражданскую больницу, где есть необходимые специалисты", - сказал Хуруджи.
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергей Зуев в Тверском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 10:31
Ректор "Шанинки" готов сотрудничать со следствием, заявили в ОНК
Как пояснил правозащитник, Зуева повезут на обследование к хирургу. По словам Хуруджи, родственники хотели, чтобы врач пришёл в СИЗО, но следователь не дал согласия. "Лечащий доктор подписал документы о том, что Зуеву необходима квалифицированная консультация, поэтому его и повезли в больницу", - добавил он.
Во вторник Мосгорсуд оставил в СИЗО Зуева, обвиняемого в мошенничестве.
На прошлой неделе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила Зуева в СИЗО и подготовила повторное обращение в органы прокурорского надзора и следствия с просьбой отпустить ректора "Шанинки". Она также обсудила его состояние с руководителями УФСИН по Москве.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 20:21
МВД раскрыло новые детали по делу экс-замминистра Раковой
В конце октября Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, на скорой привезли в больницу, оттуда его сотрудники ФСИН перевели для медицинского освидетельствования в другой госпиталь, чтобы понять, входит ли диагноз Зуева в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО, сообщал адвокат ректора "Шанинки". Впоследствии Тверской районный суд Москвы перевел Зуева из-под домашнего ареста под стражу, в начале декабря меру пресечения продлили до 7 марта.
По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, полагают в МВД.
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 10:10
Защита Раковой обжаловала продление ее ареста
 
ОНКПроисшествияМоскваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Матросская тишинаМосковская высшая школа социальных и экономических наукРоссияМарина РаковаСергей Зуев
 
 
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