https://ria.ru/20211222/zuev-1764960009.html

Ректора "Шанинки" Зуева переведут в клинику, сообщили в ОНК

Ректора "Шанинки" Зуева переведут в клинику, сообщили в ОНК - РИА Новости, 22.12.2021

Ректора "Шанинки" Зуева переведут в клинику, сообщили в ОНК

Арестованного ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева переведут из больницы СИЗО "Матросская тишина" в... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T17:33

2021-12-22T17:33

2021-12-22T18:02

онк

происшествия

москва

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

матросская тишина

московская высшая школа социальных и экономических наук

россия

марина ракова

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Арестованного ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева переведут из больницы СИЗО "Матросская тишина" в гражданскую клинику с необходимыми специалистами, рассказал РИА Новости член ОНК Москвы Александр Хуруджи."Да, его переводят в гражданскую больницу, где есть необходимые специалисты", - сказал Хуруджи.Как пояснил правозащитник, Зуева повезут на обследование к хирургу. По словам Хуруджи, родственники хотели, чтобы врач пришёл в СИЗО, но следователь не дал согласия. "Лечащий доктор подписал документы о том, что Зуеву необходима квалифицированная консультация, поэтому его и повезли в больницу", - добавил он.Во вторник Мосгорсуд оставил в СИЗО Зуева, обвиняемого в мошенничестве.На прошлой неделе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила Зуева в СИЗО и подготовила повторное обращение в органы прокурорского надзора и следствия с просьбой отпустить ректора "Шанинки". Она также обсудила его состояние с руководителями УФСИН по Москве.В конце октября Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, на скорой привезли в больницу, оттуда его сотрудники ФСИН перевели для медицинского освидетельствования в другой госпиталь, чтобы понять, входит ли диагноз Зуева в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО, сообщал адвокат ректора "Шанинки". Впоследствии Тверской районный суд Москвы перевел Зуева из-под домашнего ареста под стражу, в начале декабря меру пресечения продлили до 7 марта.По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, полагают в МВД.

https://ria.ru/20211208/rassledovanie-1762697113.html

https://ria.ru/20211117/rakova-1759544908.html

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онк, происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), матросская тишина, московская высшая школа социальных и экономических наук, россия, марина ракова, сергей зуев