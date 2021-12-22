https://ria.ru/20211222/zhelaniya-1765009765.html

Путин ответственно относится к "Елке желаний", заявил Песков

Путин ответственно относится к "Елке желаний", заявил Песков - РИА Новости, 22.12.2021

Путин ответственно относится к "Елке желаний", заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин очень ответственно относится к исполнению желаний в рамках акции "Елка желаний" и не только дарит подарки, но и пытается улучшить... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T22:19

2021-12-22T22:19

2021-12-22T22:19

общество

московская область (подмосковье)

владимир путин

дмитрий песков

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новый год

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин очень ответственно относится к исполнению желаний в рамках акции "Елка желаний" и не только дарит подарки, но и пытается улучшить жизнь детей, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент очень ответственно относится, эмоционально даже, к исполнению желаний детей, которые он снимает с этой елки. И, конечно, для него это каждый год внутренне, по-человечески очень ответственный процесс. Вы видите, что он не только буквально выполняет сами желания, но и пытается каждый раз просто улучшить жизнь тех ребят, которые случайно ему попались на пути", - заявил Песков в эфире телеканала "Россия 24".Как сообщалось во вторник, глава государства принял участие в акции "Елка желаний" и вытянул три новогодних шарика. На первом оказалась мечта о гитаре 14-летнего Марка из Московской области. Для мальчика была организована поездка в музыкальную Академию Игоря Крутого. Специалисты академии провели для Марка экскурсию, рассказали о существующих направлениях. Там ему подарили гитару и обучающий курс. Марк поучаствовал в мастер-классе по игре на гитаре вместе с заслуженным артистом РФ Виктором Зинчуком.

https://ria.ru/20211221/putin-1764777381.html

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общество, московская область (подмосковье), владимир путин, дмитрий песков, игорь крутой, новый год, россия