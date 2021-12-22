https://ria.ru/20211222/zavod-1764908105.html

В России построили первый завод по производству ударных беспилотников

В России построили первый завод по производству ударных беспилотников - РИА Новости, 22.12.2021

В России построили первый завод по производству ударных беспилотников

В подмосковной Дубне завершено строительство первого в России завода по выпуску ударных беспилотников самолетного и вертолетного типа, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T14:18

2021-12-22T14:18

2021-12-22T16:30

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В подмосковной Дубне завершено строительство первого в России завода по выпуску ударных беспилотников самолетного и вертолетного типа, сообщили журналистам в среду в компании "Кронштадт"."Завершены строительно-монтажные работы в производственном корпусе первого в России специализированного серийного завода крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. Строительство шло с апреля по декабрь 2021 года - это первый авиационный завод, построенный в постсоветской России", - сказали в компании.Завод, как сообщалось ранее, будет, в частности, выпускать ударные беспилотники "Орион", "Сириус" и два типа ударных вертолетных беспилотников. На предприятии, построенном за собственные средства компании "Кронштадт", три цеха: участок изготовления деталей и оснастки из композитных материалов и малярное отделение; цех агрегатной сборки; цех окончательной сборки.Созданный в Дубне Центр производства беспилотников представляет собой единую промышленную площадку площадью более 50 га, где расположены основные производственные цеха "Кронштадта" и входящего в него "Дубненского машиностроительного завода имени Н. П. Федорова" (ДМЗ). "Кронштадт" также провел реконструкцию 14 корпусов ДМЗ. Этот завод будет, в частности, производить пункты управления БПЛА.Сборка первых БПЛА в Дубне, уточнили в "Кронштадте", начнется уже в декабре.

https://ria.ru/20211219/orion-1764473799.html

https://ria.ru/20211214/okhotnik-1763593009.html

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россия, безопасность, технологии, московская область (подмосковье), дубна, бпла