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Риск заразиться коронавирусом в самолете вырос в три раза, заявил эксперт

Риск заразиться коронавирусом в самолете вырос в три раза, заявил эксперт - РИА Новости, 22.12.2021

Риск заразиться коронавирусом в самолете вырос в три раза, заявил эксперт

Риск заразиться коронавирусом в самолете стал в два или даже в три раза выше после появления штамма "омикрон", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T16:36

2021-12-22T16:36

2021-12-22T19:09

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Риск заразиться коронавирусом в самолете стал в два или даже в три раза выше после появления штамма "омикрон", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на медицинского эксперта Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Дэвида Пауэлла.По данным агентства, "омикрон" за считанные недели становится доминирующим штаммом, а число пассажиров самолетов перед новогодними праздниками значительно увеличивается.Эксперт IATA предполагает, что из-за "омикрона" риск заразиться штаммом "омикрон" во время полета стал значительно выше."Каким бы ни был риск в случае с "дельтой", нам придется предположить, что с "омикроном" он будет в два-три раза выше, так же, как мы наблюдали в других условиях", - заявил Пауэлл на вопрос о рисках заражения в полете.При этом, по данным агентства, эксперт отмечает, что эконом-класс будет опаснее "бизнеса", так как людей в этом секторе значительно больше.Пауэлл подчеркнул, что для того, чтобы сократить риски заражения коронавирусом, необходимо соблюдать антиковидные ограничения: носить маски, как можно меньше касаться поверхностей в салоне и свести к минимуму контакт лицом к лицу с другими пассажирами. Также он советует не принимать пищу одновременно с соседом, чтобы исключить ситуации, когда сразу два человека будут без масок.Впрочем, по его словам, степень безопасности в аэропортах, являющихся неотъемлемой частью авиапутешествия, куда ниже, чем в самолетах, и именно там пассажиры с большей вероятностью могут заразиться.

https://ria.ru/20211102/samolet-1757436739.html

https://ria.ru/20201017/perelety-1580159169.html

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