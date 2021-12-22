В Общественной палате предложили запретить вещание Deutsche Welle в России
Член ОП Малькевич предложил запретить DW в России по аналогии с запретом RT DE в Германии
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Руководитель рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Александр Малькевич предложил принять симметричные меры к Deutsche Welle по аналогии с запретом работы RT DE на территории Германии.
"Мы видим, что представитель ОБСЕ по вопросам СМИ молчит, не выступают никакие НКО, специализирующиеся на отстаивании прав журналистов. 16 декабря RT DE начал свое вещание, у нас сегодня 22 число, и еще недели не прошло, как просто катком, причем на этот раз это именно власть, здесь нет смысла "валить" на гугл. Мы видим, что эта позиция новых немецких властей, безосновательно новое СМИ выкидывать с рынка", - сказал РИА Новости Малькевич.
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Малькевич подчеркнул, что тогда гражданское общество спрашивает: " Что делает в России Deutsche Welle?".
"У нас вопросы к ней были еще в прошлом году во время кампании по поправкам в конституцию, когда они совершенно безобразно и хамски так называемые "мультики" выдавали в эфир, в которых глумились над председателем ЦИК. Это похабщина, которой не место на российском медиаполе", - завершил Малькевич.
Ранее телеканал сообщил, что запускает новостной канал на немецком языке - RT DE. Глава немецкого медиарегулятора Ева Флекен заявила, что у канала якобы нет лицензии на вещание в Германии и объявила о начале расследования. Глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид признался, что новый канал RT вызывает раздражение и что "о нём позаботятся".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что ФРГ, не имея никаких юридических оснований, делает все, чтобы вещание телеканала на немецком языке RT DE со спутника было невозможным, это прямое препятствование работе журналистов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее не исключил, что Россия вынуждена будет ответить на отказ в вещании телеканала RT DE в Германии.
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