https://ria.ru/20211222/zaderzhanie-1764862430.html

Жителя Нижегородской области задержали за убийство, совершенное в 2009 году

Жителя Нижегородской области задержали за убийство, совершенное в 2009 году - РИА Новости, 22.12.2021

Жителя Нижегородской области задержали за убийство, совершенное в 2009 году

Житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве знакомого, совершенном в 2009 году, задержан в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T11:35

2021-12-22T11:35

2021-12-22T11:35

происшествия

нижегородская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве знакомого, совершенном в 2009 году, задержан в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, 29 мая 2009 года в квартире дома по проспекту Ленина в Дзержинске хозяин беспричинно нанес несколько ножевых ранений 22-летнему молодому человеку, с которым познакомился накануне. Убедившись, что он скончался, мужчина завернул тело в ковер и оставил его в квартире. На следующий день злоумышленник скрылся с места преступления. В ходе расследования уголовного дела был объявлен в федеральный розыск мужчина 1972 года рождения.В декабре 2021 года разыскиваемый за совершение убийства мужчина был задержан полицейскими при проверке документов. Как установили следователи СК, мужчина скрывался от органов предварительного расследования, проживая в различных городах России. Документов, удостоверяющих его личность, при нем не было."Вину по предъявленному обвинению он признал в полном объеме и был заключен под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, находившийся 12 лет в розыске мужчина был задержан на улице Мончегорской в Нижнем Новгороде. "Сотрудники патрульно-постовой службы, находясь на маршруте патрулирования, заметили подозрительного мужчину, который при виде людей в форме заметно нервничал. При проверке его личности, оказалось, что гражданин представился полицейским чужим именем. Он был доставлен в дежурную часть полиции. Полицейские установили, что доставленный находится в розыске с лета 2009 года за совершение тяжкого преступления против личности. Гражданин был передан сотрудникам СК Дзержинска", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211012/zaderzhanie-1754194628.html

https://ria.ru/20211005/iznasilovanie-1753114508.html

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происшествия, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия