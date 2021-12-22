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Лавров заявил о попытках Запада обеспечить доминирование за счет ЮНЕСКО
Лавров заявил о попытках Запада обеспечить доминирование за счет ЮНЕСКО - РИА Новости, 22.12.2021
Лавров заявил о попытках Запада обеспечить доминирование за счет ЮНЕСКО
Некоторые страны Запада пытаются обеспечить свое доминирование на международной арене, в том числе и в ЮНЕСКО, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T17:19
2021-12-22T17:19
в мире
москва
юнеско
сергей лавров
белое море
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Некоторые страны Запада пытаются обеспечить свое доминирование на международной арене, в том числе и в ЮНЕСКО, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Есть тенденции, которые наблюдаются на международной арене и которые связаны с попыткам наших западных коллег всячески обеспечить свое доминирование. Это, к сожалению, усматривается и в деятельности ЮНЕСКО", - сказал Лавров на заседании комиссии Российской Федерации по делам Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).Он отметил, что Москва наблюдает попытки некоторых стран создавать не универсальные структуры, где Запад пытается диктовать свои интересы по всем направлениям. По его словам, тематику журналистов, тематику свободы слова пытаются вытащить из-под ЮНЕСКО.Глава МИД РФ добавил, что Россия будет всячески укреплять секретариат ЮНЕСКО в том, чтобы он максимально ответственно подходил к выполнению задач, поставленных членами организации."Россия сохраняет ведущие позиции в ЮНЕСКО, активно отстаивает ее ценности, которые в полной мере сохраняют свою актуальность и через 75 лет после создания организации... Я убежден, что совместными усилиями (комиссии) нам удастся придать дополнительный импульс столь необходимый всем гуманитарным обменам. МИД России будет этому всячески содействовать", - сказал Лавров.В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входят природные или созданные человеком объекты, которые являются уникальными в своем роде. На сегодняшний день в него включены 1 154 объекта из 167 стран. На территории России - Петроглифы Онежского озера и Белого моря, исторический центр Санкт-Петербурга, Московский Кремль и Красная площадь, Церковь Вознесения в Коломенском, озеро Байкал, вулканы Камчатки, природный парк "Ленские столбы" и ряд других, сообщает музей.
https://ria.ru/20211130/sputnik-1761464437.html
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в мире, москва, юнеско, сергей лавров, белое море, россия
17:19 22.12.2021
 
Лавров заявил о попытках Запада обеспечить доминирование за счет ЮНЕСКО

Глава МИД Лавров заявил о попытках Запада обеспечить доминирование в мире за счет ЮНЕСКО

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Некоторые страны Запада пытаются обеспечить свое доминирование на международной арене, в том числе и в ЮНЕСКО, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Есть тенденции, которые наблюдаются на международной арене и которые связаны с попыткам наших западных коллег всячески обеспечить свое доминирование. Это, к сожалению, усматривается и в деятельности ЮНЕСКО", - сказал Лавров на заседании комиссии Российской Федерации по делам Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
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Он отметил, что Москва наблюдает попытки некоторых стран создавать не универсальные структуры, где Запад пытается диктовать свои интересы по всем направлениям. По его словам, тематику журналистов, тематику свободы слова пытаются вытащить из-под ЮНЕСКО.
Глава МИД РФ добавил, что Россия будет всячески укреплять секретариат ЮНЕСКО в том, чтобы он максимально ответственно подходил к выполнению задач, поставленных членами организации.
"Россия сохраняет ведущие позиции в ЮНЕСКО, активно отстаивает ее ценности, которые в полной мере сохраняют свою актуальность и через 75 лет после создания организации... Я убежден, что совместными усилиями (комиссии) нам удастся придать дополнительный импульс столь необходимый всем гуманитарным обменам. МИД России будет этому всячески содействовать", - сказал Лавров.
В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входят природные или созданные человеком объекты, которые являются уникальными в своем роде. На сегодняшний день в него включены 1 154 объекта из 167 стран. На территории России - Петроглифы Онежского озера и Белого моря, исторический центр Санкт-Петербурга, Московский Кремль и Красная площадь, Церковь Вознесения в Коломенском, озеро Байкал, вулканы Камчатки, природный парк "Ленские столбы" и ряд других, сообщает музей.
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