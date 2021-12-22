Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211222/yarmarki-1764857928.html
Госдума разрешила проводить специализированные винодельческие ярмарки
Госдума разрешила проводить специализированные винодельческие ярмарки - РИА Новости, 22.12.2021
Госдума разрешила проводить специализированные винодельческие ярмарки
Госдума приняла закон, который разрешает проводить в России специализированные винодельческие ярмарки. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:18
2021-12-22T11:18
экономика
вячеслав володин
госдума рф
евразийский экономический союз
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_0:0:3410:1919_1920x0_80_0_0_e8db94178702f07be9766065f21b520a.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, который разрешает проводить в России специализированные винодельческие ярмарки.На них, в частности, будет разрешена дегустация и продажа винодельческой продукции, произведенной в РФ и других странах ЕАЭС из выращенного на их территории винограда, за исключением коньяка, бренди и виноградной водки. При этом все торговые места на этих ярмарках должны быть отведены под продажу только такой продукции, а срок проведения мероприятий не должен превышать двух недель.Закон также разрешает рекламировать на этих специализированных ярмарках вино, в том числе крепленое и игристое. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.Действующее законодательство не позволяет организовывать в России специализированные ярмарки, направленные на продвижение винодельческой продукции. А реклама вина, произведенного в государствах - членах ЕАЭС из выращенного на их территории винограда, разрешается только на выставках пищевой продукции (за исключением продуктов детского питания) и организаций общепита.Специализированные ярмарки будут способствовать продвижению отечественной винодельческой продукции и популяризации качественных российских вин, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как показывает опыт других стран, такие ярмарки нередко становятся настоящим культурным событием в местной жизни, люди приезжают на них из других регионов, и это не только приносит прибыль виноделам, но и может стать статьей дохода для регионального бюджета, отмечает Володин.
https://ria.ru/20211220/vino-1764544631.html
https://ria.ru/20211209/standart-1762862186.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_eec0c323b2a6f6fc2e0e9b814b85d38f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, вячеслав володин, госдума рф, евразийский экономический союз, россия
11:18 22.12.2021
 
Госдума разрешила проводить специализированные винодельческие ярмарки

Госдума приняла закон, разрешающий проводить специализированные винодельческие ярмарки

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, который разрешает проводить в России специализированные винодельческие ярмарки.
На них, в частности, будет разрешена дегустация и продажа винодельческой продукции, произведенной в РФ и других странах ЕАЭС из выращенного на их территории винограда, за исключением коньяка, бренди и виноградной водки. При этом все торговые места на этих ярмарках должны быть отведены под продажу только такой продукции, а срок проведения мероприятий не должен превышать двух недель.
Два бокала красного и белого вина - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 14:07
Путин поручил обеспечить меры для рыночного продвижения отечественных вин
Закон также разрешает рекламировать на этих специализированных ярмарках вино, в том числе крепленое и игристое. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
Действующее законодательство не позволяет организовывать в России специализированные ярмарки, направленные на продвижение винодельческой продукции. А реклама вина, произведенного в государствах - членах ЕАЭС из выращенного на их территории винограда, разрешается только на выставках пищевой продукции (за исключением продуктов детского питания) и организаций общепита.
Специализированные ярмарки будут способствовать продвижению отечественной винодельческой продукции и популяризации качественных российских вин, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как показывает опыт других стран, такие ярмарки нередко становятся настоящим культурным событием в местной жизни, люди приезжают на них из других регионов, и это не только приносит прибыль виноделам, но и может стать статьей дохода для регионального бюджета, отмечает Володин.
Дегустация - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 05:32
Роскачество оценило российские игристые вина
 
ЭкономикаВячеслав ВолодинГосдума РФЕвразийский экономический союзРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2"
02:17Россиянам рассказали о способах экономии при обмене валюты
02:12Назван снижающий "плохой" холестерин суперпродукт
02:09Корабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуля
02:08Невролог рассказал, почему может болеть голова на морозе
01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
01:16В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
01:14На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
00:52Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
00:42Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
00:37Елка выпустила песню про "Новый год"
00:33Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
00:15США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
23:52Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
23:49В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
23:48В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
23:45В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
23:40Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer
23:40В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
23:35В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
Лента новостейМолния
В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2" Россиянам рассказали о способах экономии при обмене валютыНазван снижающий "плохой" холестерин суперпродуктКорабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуляНевролог рассказал, почему может болеть голова на морозеВ Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасностиВ Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсииНа Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учетПопавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООНПредседатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на УкраинеЕлка выпустила песню про "Новый год" Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесменуСША в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за УкраиныСбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ БелоруссииВ Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в АнкареВ России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидовМедицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании PfizerВ Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков