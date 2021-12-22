https://ria.ru/20211222/yarmarki-1764857928.html
Госдума разрешила проводить специализированные винодельческие ярмарки
Госдума разрешила проводить специализированные винодельческие ярмарки - РИА Новости, 22.12.2021
Госдума разрешила проводить специализированные винодельческие ярмарки
Госдума приняла закон, который разрешает проводить в России специализированные винодельческие ярмарки. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:18
2021-12-22T11:18
2021-12-22T11:18
экономика
вячеслав володин
госдума рф
евразийский экономический союз
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, который разрешает проводить в России специализированные винодельческие ярмарки.На них, в частности, будет разрешена дегустация и продажа винодельческой продукции, произведенной в РФ и других странах ЕАЭС из выращенного на их территории винограда, за исключением коньяка, бренди и виноградной водки. При этом все торговые места на этих ярмарках должны быть отведены под продажу только такой продукции, а срок проведения мероприятий не должен превышать двух недель.Закон также разрешает рекламировать на этих специализированных ярмарках вино, в том числе крепленое и игристое. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.Действующее законодательство не позволяет организовывать в России специализированные ярмарки, направленные на продвижение винодельческой продукции. А реклама вина, произведенного в государствах - членах ЕАЭС из выращенного на их территории винограда, разрешается только на выставках пищевой продукции (за исключением продуктов детского питания) и организаций общепита.Специализированные ярмарки будут способствовать продвижению отечественной винодельческой продукции и популяризации качественных российских вин, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как показывает опыт других стран, такие ярмарки нередко становятся настоящим культурным событием в местной жизни, люди приезжают на них из других регионов, и это не только приносит прибыль виноделам, но и может стать статьей дохода для регионального бюджета, отмечает Володин.
https://ria.ru/20211220/vino-1764544631.html
https://ria.ru/20211209/standart-1762862186.html
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экономика, вячеслав володин, госдума рф, евразийский экономический союз, россия
Госдума разрешила проводить специализированные винодельческие ярмарки
Госдума приняла закон, разрешающий проводить специализированные винодельческие ярмарки