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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211222/yacheyki-1764914816.html
Спецпредставитель президента отметил активность "спящих ячеек" ИГ* в Сирии
Спецпредставитель президента отметил активность "спящих ячеек" ИГ* в Сирии - РИА Новости, 22.12.2021
Спецпредставитель президента отметил активность "спящих ячеек" ИГ* в Сирии
Активность "спящих ячеек" ИГ* в Сирии в последнее время возросла до неприемлемого уровня, Россия, Турция и Иран договорились принять "исчерпывающие меры" для... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:43
2021-12-22T15:19
в мире
терроризм
сирия
россия
иран
оон
александр лаврентьев
нур-султан
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НУР-СУЛТАН, 22 дек - РИА Новости. Активность "спящих ячеек" ИГ* в Сирии в последнее время возросла до неприемлемого уровня, Россия, Турция и Иран договорились принять "исчерпывающие меры" для борьбы с боевиками, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев."Оценивая в целом положительно развитие ситуации в плане ее стабилизации в Сирии, мы обратили внимание на то, что в последнее время произошла активизация деятельности, прежде всего, со стороны "спящих ячеек" так называемого "Исламского государства"*. В последние месяцы эта активность приняла неприемлемые размеры. Фактически каждый день против представителей силовых структур, законной власти и против примирившихся бывших боевиков проводятся террористические акции", - сказал Лаврентьев журналистам."Мы договорились принять все исчерпывающие меры для того, чтобы положить этому конец и прекратить бесчинства радикалов", - добавил Лаврентьев.В Нур-Султане 21 декабря стартовали переговоры "астанинского" формата по урегулированию в Сирии. Участие в консультациях, которые продлятся два дня, принимают делегации стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии, сирийской вооруженной оппозиции и ООН.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20211222/siriya-1764907233.html
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в мире, терроризм, сирия, россия, иран, оон, александр лаврентьев, нур-султан
14:43 22.12.2021 (обновлено: 15:19 22.12.2021)
 
Спецпредставитель президента отметил активность "спящих ячеек" ИГ* в Сирии

Спецпредставитель президента Лаврентьев отметил рост активности "спящих ячеек" ИГ* в Сирии

© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума
Город Дума - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 22 дек - РИА Новости. Активность "спящих ячеек" ИГ* в Сирии в последнее время возросла до неприемлемого уровня, Россия, Турция и Иран договорились принять "исчерпывающие меры" для борьбы с боевиками, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
"Оценивая в целом положительно развитие ситуации в плане ее стабилизации в Сирии, мы обратили внимание на то, что в последнее время произошла активизация деятельности, прежде всего, со стороны "спящих ячеек" так называемого "Исламского государства"*. В последние месяцы эта активность приняла неприемлемые размеры. Фактически каждый день против представителей силовых структур, законной власти и против примирившихся бывших боевиков проводятся террористические акции", - сказал Лаврентьев журналистам.
"Мы договорились принять все исчерпывающие меры для того, чтобы положить этому конец и прекратить бесчинства радикалов", - добавил Лаврентьев.
В Нур-Султане 21 декабря стартовали переговоры "астанинского" формата по урегулированию в Сирии. Участие в консультациях, которые продлятся два дня, принимают делегации стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии, сирийской вооруженной оппозиции и ООН.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Военнослужащий на одной из улиц города Дамаска - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
14:15
Сирийская оппозиция оценила прошедший раунд астанинских переговоров
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Война в СирииВ миреТерроризмСирияРоссияИранООНАлександр ЛаврентьевНур-Султан
 
 
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