14:43 22.12.2021 (обновлено: 15:19 22.12.2021)
Спецпредставитель президента отметил активность "спящих ячеек" ИГ* в Сирии
Спецпредставитель президента Лаврентьев отметил рост активности "спящих ячеек" ИГ* в Сирии
НУР-СУЛТАН, 22 дек - РИА Новости. Активность "спящих ячеек" ИГ* в Сирии в последнее время возросла до неприемлемого уровня, Россия, Турция и Иран договорились принять "исчерпывающие меры" для борьбы с боевиками, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
"Оценивая в целом положительно развитие ситуации в плане ее стабилизации в Сирии, мы обратили внимание на то, что в последнее время произошла активизация деятельности, прежде всего, со стороны "спящих ячеек" так называемого "Исламского государства"*. В последние месяцы эта активность приняла неприемлемые размеры. Фактически каждый день против представителей силовых структур, законной власти и против примирившихся бывших боевиков проводятся террористические акции", - сказал Лаврентьев журналистам.
"Мы договорились принять все исчерпывающие меры для того, чтобы положить этому конец и прекратить бесчинства радикалов", - добавил Лаврентьев.
В Нур-Султане 21 декабря стартовали переговоры "астанинского" формата по урегулированию в Сирии. Участие в консультациях, которые продлятся два дня, принимают делегации стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии, сирийской вооруженной оппозиции и ООН.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.