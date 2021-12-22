https://ria.ru/20211222/yacheyki-1764914816.html

Спецпредставитель президента отметил активность "спящих ячеек" ИГ* в Сирии

Спецпредставитель президента отметил активность "спящих ячеек" ИГ* в Сирии - РИА Новости, 22.12.2021

Спецпредставитель президента отметил активность "спящих ячеек" ИГ* в Сирии

Активность "спящих ячеек" ИГ* в Сирии в последнее время возросла до неприемлемого уровня, Россия, Турция и Иран договорились принять "исчерпывающие меры" для... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T14:43

2021-12-22T14:43

2021-12-22T15:19

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НУР-СУЛТАН, 22 дек - РИА Новости. Активность "спящих ячеек" ИГ* в Сирии в последнее время возросла до неприемлемого уровня, Россия, Турция и Иран договорились принять "исчерпывающие меры" для борьбы с боевиками, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев."Оценивая в целом положительно развитие ситуации в плане ее стабилизации в Сирии, мы обратили внимание на то, что в последнее время произошла активизация деятельности, прежде всего, со стороны "спящих ячеек" так называемого "Исламского государства"*. В последние месяцы эта активность приняла неприемлемые размеры. Фактически каждый день против представителей силовых структур, законной власти и против примирившихся бывших боевиков проводятся террористические акции", - сказал Лаврентьев журналистам."Мы договорились принять все исчерпывающие меры для того, чтобы положить этому конец и прекратить бесчинства радикалов", - добавил Лаврентьев.В Нур-Султане 21 декабря стартовали переговоры "астанинского" формата по урегулированию в Сирии. Участие в консультациях, которые продлятся два дня, принимают делегации стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии, сирийской вооруженной оппозиции и ООН.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211222/siriya-1764907233.html

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в мире, терроризм, сирия, россия, иран, оон, александр лаврентьев, нур-султан