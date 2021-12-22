Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211222/vybory-1764898547.html
ЦИК Ливии предложил перенести президентские выборы
ЦИК Ливии предложил перенести президентские выборы - РИА Новости, 22.12.2021
ЦИК Ливии предложил перенести президентские выборы
Верховная избирательная комиссия Ливии предложила парламенту перенести президентские выборы, которые должны были состояться в пятницу, на 24 января 2022 года,... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:43
2021-12-22T13:43
в мире
бенгази
оон
ливия
триполи
муаммар каддафи
халифа хафтар
акиля салех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96895/02/968950224_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_e5f4489cf275948dbff1f2b742f27e6d.jpg
КАИР, 22 дек – РИА Новости. Верховная избирательная комиссия Ливии предложила парламенту перенести президентские выборы, которые должны были состояться в пятницу, на 24 января 2022 года, следует из полученного РИА Новости сообщения."В соответствии с законом о выборах президента... комиссия должна объявить о переносе дня голосования, а парламент устанавливает новую дату в течение 30 дней. Комиссия предлагает после консультаций с парламентом отложить первый тур выборов на 24 января 2022 года", - говорится в сообщении комиссии.Комиссия отметила, что технически была готова провести выборы, однако ввиду форс-мажора не смогла вовремя объявить итоговый список кандидатов, допущенных к выборам.Во вторник информированный источник РИА Новости в Триполи сообщил, что выборы в Ливии, ранее намеченные на 24 декабря, не состоятся. По его словам, Президентский совет Ливии выступит с инициативой их переноса на 4-6 месяцев.Заявления на регистрацию для участия в выборах в Ливии подали 98 человек. Среди наиболее известных претендентов - командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, председатель Палаты представителей Ливии Акиля Салех, действующий глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абдельхамид Дбейба, сын экс-лидера Джамахирии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи, а также бывший глава МВД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага.Однако несмотря на то, что до проведения выборов осталось всего несколько дней, Верховная избирательная комиссия Ливии еще не объявила окончательный список кандидатов, допущенных до участия в президентских и парламентских выборах. По данным собеседников РИА Новости в Триполи и Бенгази, причиной задержки с объявлением окончательного списка кандидатов стали разногласия многочисленных противоборствующих сторон в Ливии вокруг возможности ряда кандидатов претендовать на высший пост в государстве.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства был избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.
https://ria.ru/20211214/liviya-1763756609.html
https://ria.ru/20211214/vybory-1763757887.html
бенгази
ливия
триполи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96895/02/968950224_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_e047bf49284f9b41e26bcbdfd1fea633.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бенгази, оон, ливия, триполи, муаммар каддафи, халифа хафтар, акиля салех
13:43 22.12.2021
 
ЦИК Ливии предложил перенести президентские выборы

ЦИК Ливии предложил перенести президентские выборы на 24 января

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛивия. Город Триполи
Ливия. Город Триполи - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАИР, 22 дек – РИА Новости. Верховная избирательная комиссия Ливии предложила парламенту перенести президентские выборы, которые должны были состояться в пятницу, на 24 января 2022 года, следует из полученного РИА Новости сообщения.
"В соответствии с законом о выборах президента... комиссия должна объявить о переносе дня голосования, а парламент устанавливает новую дату в течение 30 дней. Комиссия предлагает после консультаций с парламентом отложить первый тур выборов на 24 января 2022 года", - говорится в сообщении комиссии.
Комиссия отметила, что технически была готова провести выборы, однако ввиду форс-мажора не смогла вовремя объявить итоговый список кандидатов, допущенных к выборам.
Во вторник информированный источник РИА Новости в Триполи сообщил, что выборы в Ливии, ранее намеченные на 24 декабря, не состоятся. По его словам, Президентский совет Ливии выступит с инициативой их переноса на 4-6 месяцев.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 23:16
Лавров заявил о важности участия в выборах в Ливии представителей всех сил
Заявления на регистрацию для участия в выборах в Ливии подали 98 человек. Среди наиболее известных претендентов - командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, председатель Палаты представителей Ливии Акиля Салех, действующий глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абдельхамид Дбейба, сын экс-лидера Джамахирии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи, а также бывший глава МВД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага.
Однако несмотря на то, что до проведения выборов осталось всего несколько дней, Верховная избирательная комиссия Ливии еще не объявила окончательный список кандидатов, допущенных до участия в президентских и парламентских выборах. По данным собеседников РИА Новости в Триполи и Бенгази, причиной задержки с объявлением окончательного списка кандидатов стали разногласия многочисленных противоборствующих сторон в Ливии вокруг возможности ряда кандидатов претендовать на высший пост в государстве.
Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства был избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 23:32
Лавров призвал США и Европу не вмешиваться в выборы в Ливии
 
В миреБенгазиООНЛивияТриполиМуаммар КаддафиХалифа ХафтарАкиля Салех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2"
02:17Россиянам рассказали о способах экономии при обмене валюты
02:12Назван снижающий "плохой" холестерин суперпродукт
02:09Корабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуля
02:08Невролог рассказал, почему может болеть голова на морозе
01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
01:16В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
01:14На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
00:52Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
00:42Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
00:37Елка выпустила песню про "Новый год"
00:33Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
00:15США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
23:52Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
23:49В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
23:48В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
23:45В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
23:40Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer
23:40В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
23:35В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
Лента новостейМолния
В Сети появилось изображение нового персонажа из "Аватара 2" Россиянам рассказали о способах экономии при обмене валютыНазван снижающий "плохой" холестерин суперпродуктКорабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуляНевролог рассказал, почему может болеть голова на морозеВ Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасностиВ Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсииНа Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учетПопавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООНПредседатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на УкраинеЕлка выпустила песню про "Новый год" Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесменуСША в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за УкраиныСбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ БелоруссииВ Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в АнкареВ России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидовМедицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании PfizerВ Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков