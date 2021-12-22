https://ria.ru/20211222/vybory-1764898547.html

ЦИК Ливии предложил перенести президентские выборы

ЦИК Ливии предложил перенести президентские выборы - РИА Новости, 22.12.2021

ЦИК Ливии предложил перенести президентские выборы

Верховная избирательная комиссия Ливии предложила парламенту перенести президентские выборы, которые должны были состояться в пятницу, на 24 января 2022 года,... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T13:43

2021-12-22T13:43

2021-12-22T13:43

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КАИР, 22 дек – РИА Новости. Верховная избирательная комиссия Ливии предложила парламенту перенести президентские выборы, которые должны были состояться в пятницу, на 24 января 2022 года, следует из полученного РИА Новости сообщения."В соответствии с законом о выборах президента... комиссия должна объявить о переносе дня голосования, а парламент устанавливает новую дату в течение 30 дней. Комиссия предлагает после консультаций с парламентом отложить первый тур выборов на 24 января 2022 года", - говорится в сообщении комиссии.Комиссия отметила, что технически была готова провести выборы, однако ввиду форс-мажора не смогла вовремя объявить итоговый список кандидатов, допущенных к выборам.Во вторник информированный источник РИА Новости в Триполи сообщил, что выборы в Ливии, ранее намеченные на 24 декабря, не состоятся. По его словам, Президентский совет Ливии выступит с инициативой их переноса на 4-6 месяцев.Заявления на регистрацию для участия в выборах в Ливии подали 98 человек. Среди наиболее известных претендентов - командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, председатель Палаты представителей Ливии Акиля Салех, действующий глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абдельхамид Дбейба, сын экс-лидера Джамахирии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи, а также бывший глава МВД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага.Однако несмотря на то, что до проведения выборов осталось всего несколько дней, Верховная избирательная комиссия Ливии еще не объявила окончательный список кандидатов, допущенных до участия в президентских и парламентских выборах. По данным собеседников РИА Новости в Триполи и Бенгази, причиной задержки с объявлением окончательного списка кандидатов стали разногласия многочисленных противоборствующих сторон в Ливии вокруг возможности ряда кандидатов претендовать на высший пост в государстве.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства был избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.

https://ria.ru/20211214/liviya-1763756609.html

https://ria.ru/20211214/vybory-1763757887.html

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в мире, бенгази, оон, ливия, триполи, муаммар каддафи, халифа хафтар, акиля салех