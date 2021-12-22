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ЦИК принял порядок голосования на выборах до лета 2022 года
ЦИК принял порядок голосования на выборах до лета 2022 года - РИА Новости, 22.12.2021
ЦИК принял порядок голосования на выборах до лета 2022 года
Центризбирком РФ принял порядок голосования на выборах в течение нескольких дней подряд, он будет применяться ориентировочно до лета 2022 года, ко дню... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:36
2021-12-22T12:36
политика
цик рф
элла памфилова
россия
наталья бударина
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Центризбирком РФ принял порядок голосования на выборах в течение нескольких дней подряд, он будет применяться ориентировочно до лета 2022 года, ко дню голосования в сентябре следующего года подготовят новое постановление."Утвердить положение об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в среду.ЦИК рекомендовал комиссиям воздержаться от принятия решения о голосовании вне помещения участков, то есть на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах."Наши наработки, которые нашли воплощение в положении, прошли проверку в реальных условиях и выдержали испытания вместе с получением уникального опыта голосования в течение трёх дней подряд. Сейчас, учитывая возможность проведения голосования в течение нескольких дней зимой, весной, летом 2022 года, то есть на выборах, которые состоятся до сентября 2022 года, подготовлен проект нового постановления", - сказала на заседании секретарь комиссии Наталья Бударина.По ее словам, на ближайшее время, примерно до середины марта, назначены 54 кампании, голосование в течение нескольких дней пока принято только в одном регионе."Действовать положение будет ориентировочно до начала лета 2022 года, когда мы снова обратимся к этому вопросу и примем уже новое положение под выборы в сентябре", - подчеркнула Бударина.По ее словам, в положении уточняется возможность проведения дополнительных форм голосования, использования сейф-пакетов, видеонаблюдения и прочего."Поскольку выборы проходят практически каждую неделю, того или иного уровня, мы должны дать нашим коллегам в регионах возможность выбора, как их проводить: или один день, или два, или три, исходя из конкретных возможностей, конкретной ситуации. Потом накопленный опыт пойдёт в копилку, когда мы будем принимать постановление к грядущей избирательной кампании осенью 2022 года", - пояснила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
https://ria.ru/20211203/pamfilova-1762033522.html
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политика, цик рф, элла памфилова, россия, наталья бударина
12:36 22.12.2021
 
ЦИК принял порядок голосования на выборах до лета 2022 года

ЦИК принял порядок голосования на выборах в течение нескольких дней до лета 2022 года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГерб Центральной избирательной комиссии РФ
Герб Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Центризбирком РФ принял порядок голосования на выборах в течение нескольких дней подряд, он будет применяться ориентировочно до лета 2022 года, ко дню голосования в сентябре следующего года подготовят новое постановление.
"Утвердить положение об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в среду.
ЦИК рекомендовал комиссиям воздержаться от принятия решения о голосовании вне помещения участков, то есть на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах.
"Наши наработки, которые нашли воплощение в положении, прошли проверку в реальных условиях и выдержали испытания вместе с получением уникального опыта голосования в течение трёх дней подряд. Сейчас, учитывая возможность проведения голосования в течение нескольких дней зимой, весной, летом 2022 года, то есть на выборах, которые состоятся до сентября 2022 года, подготовлен проект нового постановления", - сказала на заседании секретарь комиссии Наталья Бударина.
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По ее словам, на ближайшее время, примерно до середины марта, назначены 54 кампании, голосование в течение нескольких дней пока принято только в одном регионе.
"Действовать положение будет ориентировочно до начала лета 2022 года, когда мы снова обратимся к этому вопросу и примем уже новое положение под выборы в сентябре", - подчеркнула Бударина.
По ее словам, в положении уточняется возможность проведения дополнительных форм голосования, использования сейф-пакетов, видеонаблюдения и прочего.
"Поскольку выборы проходят практически каждую неделю, того или иного уровня, мы должны дать нашим коллегам в регионах возможность выбора, как их проводить: или один день, или два, или три, исходя из конкретных возможностей, конкретной ситуации. Потом накопленный опыт пойдёт в копилку, когда мы будем принимать постановление к грядущей избирательной кампании осенью 2022 года", - пояснила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
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