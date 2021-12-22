https://ria.ru/20211222/vybory-1764878470.html

ЦИК принял порядок голосования на выборах до лета 2022 года

ЦИК принял порядок голосования на выборах до лета 2022 года - РИА Новости, 22.12.2021

ЦИК принял порядок голосования на выборах до лета 2022 года

Центризбирком РФ принял порядок голосования на выборах в течение нескольких дней подряд, он будет применяться ориентировочно до лета 2022 года, ко дню... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:36

2021-12-22T12:36

2021-12-22T12:36

политика

цик рф

элла памфилова

россия

наталья бударина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155847/41/1558474146_0:136:2813:1718_1920x0_80_0_0_1f3c1886760fc5a0a5d7e9d137f532ba.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Центризбирком РФ принял порядок голосования на выборах в течение нескольких дней подряд, он будет применяться ориентировочно до лета 2022 года, ко дню голосования в сентябре следующего года подготовят новое постановление."Утвердить положение об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в среду.ЦИК рекомендовал комиссиям воздержаться от принятия решения о голосовании вне помещения участков, то есть на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах."Наши наработки, которые нашли воплощение в положении, прошли проверку в реальных условиях и выдержали испытания вместе с получением уникального опыта голосования в течение трёх дней подряд. Сейчас, учитывая возможность проведения голосования в течение нескольких дней зимой, весной, летом 2022 года, то есть на выборах, которые состоятся до сентября 2022 года, подготовлен проект нового постановления", - сказала на заседании секретарь комиссии Наталья Бударина.По ее словам, на ближайшее время, примерно до середины марта, назначены 54 кампании, голосование в течение нескольких дней пока принято только в одном регионе."Действовать положение будет ориентировочно до начала лета 2022 года, когда мы снова обратимся к этому вопросу и примем уже новое положение под выборы в сентябре", - подчеркнула Бударина.По ее словам, в положении уточняется возможность проведения дополнительных форм голосования, использования сейф-пакетов, видеонаблюдения и прочего."Поскольку выборы проходят практически каждую неделю, того или иного уровня, мы должны дать нашим коллегам в регионах возможность выбора, как их проводить: или один день, или два, или три, исходя из конкретных возможностей, конкретной ситуации. Потом накопленный опыт пойдёт в копилку, когда мы будем принимать постановление к грядущей избирательной кампании осенью 2022 года", - пояснила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

https://ria.ru/20211203/pamfilova-1762033522.html

https://ria.ru/20211203/pamfilova-1762026415.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, цик рф, элла памфилова, россия, наталья бударина